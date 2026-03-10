【最新レポート】プッシュ通知の「開封率」はトップ層と平均で約３倍の差。『プッシュ通知攻略ガイド　～最新ベンチマーク×成功事例に学ぶ、「開かれる通知」の運用術～』を無料公開

株式会社DearOne

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下：DearOne）は、アプリ運用における重要施策である「プッシュ通知」の最新トレンドと活用ノウハウをまとめたホワイトペーパー『プッシュ通知攻略ガイド ～最新ベンチマーク×成功事例に学ぶ、「開かれる通知」の運用術～』を公開しました。

本レポートは、以下より無料でダウンロードいただけます。

ダウンロードはこちら :https://moduleapps.com/wp-pushguide

アプリ運用において、プッシュ通知はユーザーをアプリへ呼び戻す「最強の武器」である一方、送り方を誤ればアンインストールを招く「諸刃の剣」となります。多くのアプリ運用者が「思うような成果が出ない」「ユーザーに嫌われていないか」という不安を抱えているのが現状です。

DearOneではこうした課題を解決するため、最新のグローバルベンチマークデータ（Airship社調査引用）を基に、業界別の許諾率・開封率の傾向を分析。さらに、これまでクライアントと共同開発したアプリの累計ダウンロード数が1億4,000万を突破した自社のアプリ開発サービス「ModuleApps2.0」の導入事例から導き出した、具体的かつ即効性のある改善ノウハウを一冊のガイドブックにまとめました。

ぜひ、アプリ運用の一助としてご活用ください。

■プッシュ通知攻略ガイド ～最新ベンチマーク×成功事例に学ぶ、「開かれる通知」の運用術～

掲載内容

1．プッシュ通知活用レベルチェック

2．プッシュ通知の2つの役割

3．プッシュ通知の許諾率を上げるには？

4．プッシュ通知の開封率を上げるには？

5．プッシュ通知活用事例

プッシュ通知の効果を高めるために知っておきたい“メリット・デメリット”を解説した記事はこちら▼

https://moduleapps.com/mobile-marketing/push-effect/

■「ModuleApps2.0（モジュールアップス2.0）」について

顧客とのエンゲージメントを高める自社アプリを、スピーディーかつ柔軟に開発するサービスです。「モジュール」と呼ばれるあらかじめ開発した豊富なアプリ機能（サンプル・雛形）から、必要な機能を組み込むことで自社オリジナルの公式アプリを短期間で開発できます。また一覧にない機能は、オーダーメイドで柔軟に開発できます。さらに、アプリリリース後もグロースを目指して、お客様と一緒に伴走するサービスです。

・ModuleApps2.0公式サイト：https://moduleapps.com/

・アプリ機能（モジュール）一覧：https://moduleapps.com/module/

・ModuleApps2.0で開発されたアプリ一覧：https://moduleapps.com/app/

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。 豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。 さらに、ユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、顧客体験分析プラットフォーム「Contentsquare」、ABテストツール「VWO」など、CDP・アナリティクス・カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取り扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL： https://www.dearone.io/