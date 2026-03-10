株式会社ジーシーが「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社ジーシー

2026年3月9日（月）、株式会社ジーシー（本社：東京都文京区）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」には、株式会社ジーシーおよび株式会社ジーシーMfg（静岡県駿東郡）、株式会社ジーシーR&D（東京都板橋区）と、ジーシーR&Dと事業場を共用する株式会社データランド、株式会社オルソリーの5社が認定を受けています。

今回の認定は、グループをあげて社員の健康を経営課題として位置付け、健康経営に継続的に取り組んできた内容が評価されたもので、当社として初めての認定となります。

【健康経営優良法人認定制度とは】

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※詳細は経済産業省のWebサイト(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)をご覧ください。

【ジーシーの健康経営の考え方】

ジーシーは、経営理念である「口腔保健の向上を通じ、地球社会に貢献する」のもと、なかま（社員）一人ひとりが健康で、安心安全に、いきいきと活躍できる、明るく活力にあふれた会社の実現 を掲げています。

また、近年では、様々な研究により、口腔の健康が全身の健康とつながっていることが分かってきており、 口腔の健康維持は全身の健康維持のために欠かせないものとされています。

歯科医療に携わる企業として、なかま一人ひとりの口腔を含む全身の健康を大切にするとともに、社会に向けて口腔健康の重要性を発信していくことを使命としています。

ジーシーは今後も健康経営を全社で推進し、健康長寿社会の実現に貢献してまいります。

【ジーシーの健康経営の主な取り組み】

■ 定期健診・二次検査の徹底

定期健康診断全員受診や二次検査受診勧奨の徹底、がん検診費用の補助、産業医・保健師による健康相談を実施するなど、病気の早期発見と健康意識向上に取り組んでいます。

■ 歯科診療受診支援

年1回の歯科診療費補助や就業時間中の受診を可能とするほか、社内歯科健診・デンタルカレッジ（歯科研修）を実施し、なかまの口腔健康をサポートしています。

また、社内に「歯科情報ギャラリー(https://www.gc.dental/japan/dig)」を設置し、社内外へ口腔健康の重要性を発信しています。

■ 女性の健康支援

生理休暇の周知やサニタリー用品の無償設置など、安心して働ける環境整備を進めています。

■ ストレスチェックとメンタルヘルス対策

受検率90％以上を維持し、医師・保健師によるフォロー面談や相談窓口を整備。

外部専門家と連携し、セルフケア・ラインケア研修、職場環境改善活動を実施しています。

■ 休職・復職支援制度

休職開始～復職後まで段階的な支援手順を整備し、安心して治療・復帰できる体制を整えています。

■ 働きやすい職場づくり

定期的な職場巡回、フリーアドレスや昇降式デスクの導入など、多様な働き方と職場活性化を推進。育児・介護・病気療養を支える各種制度も整備しています。

当社の健康経営の取り組みについては、当社Webサイトからもご覧いただけます。

ジーシーの健康経営 | 株式会社ジーシー(https://www.gc.dental/japan/company/gc-corporation/health-management)

ジーシーは、これからも経営理念「口腔保健の向上を通じ、地球社会に貢献する」のもと、なかま一人ひとりが健康でいきいきと働ける企業づくりを進めるとともに、健康長寿社会の実現に向けた挑戦を続けてまいります。

お問い合わせ先

株式会社ジーシー 〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-14

電話：03-3815-1815 Fax：03-3815-1751

担当：広報担当 篠原 下田 E-mail：DL-JP-GCC-PR-info@gc.dental