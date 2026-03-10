『シーチキン』×『サンリオキャラクターズ』コラボ商品発売のお知らせ！サンリオキャラクターズといっしょに！もっとおいしくシーチキンを食べよう。2026年３月より順次販売開始！

はごろもフーズ株式会社

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、株式会社サンリオのキャラクターたちが描かれたコラボデザインのシーチキンを2026年３月から順次販売を開始します。

※店頭の商品は順次切替となり、販売開始時期は在庫状況により異なります。

『シーチキン』×『サンリオキャラクターズ』オリジナルデザインのシーチキン３６種

オイル不使用／食塩不使用シーチキンＬフレーク、オイル不使用／食塩不使用シーチキンマイルド、シーチキンEvery、オイル不使用シーチキンEveryの６種類のシーチキン７０g缶が、２０種類のサンリオキャラクターズとコラボしたオリジナルデザイン缶、合計で３６種類が登場します。

オイル不使用シーチキンＬフレーク

油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキン。

きはだまぐろを使用したフレークタイプです。

麦わら帽子が目印！

ハローキティ、シナモロール、マイスウィートピアノ、タキシードサム、バッドばつ丸、

けろけろけろっぴ、パティ＆ジミー（全7種）

食塩不使用シーチキンLフレーク

素材の味を活かし、どんな料理にも合わせやすい食塩不使用の油漬シーチキン。厳選した低塩分のきはだまぐろ原料を使用したフレークタイプです。

クッキング帽が目印！

ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ウサハナ、

ザ ボードビルデュオ（全7種）

オイル不使用シーチキンマイルド

油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキン。

かつおを使用したフレークタイプです。

シーチキンが目印！

ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ、リトルツインスターズ、マロンクリーム、

ポチャッコ、はなまるおばけ（全7種）

食塩不使用シーチキンマイルド

素材の味を活かし、どんな料理にも合わせやすい食塩不使用の油漬シーチキン。厳選した低塩分のかつお原料を使用したフレークタイプです。

お食事スタイルが目印！

ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、ハンギョドン、あひるのペックル、こぎみゅん、

ウィッシュミーメル（全7種）

シーチキンEvery

油のコクとしっとり食感が味わえる油漬シーチキン。

ぶりを使用したフレークタイプです。

法被とねじり鉢巻きが目印！

ハローキティ、シナモロール、ハンギョドン、マイメロディ（全４種）

オイル不使用シーチキンEvery

油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキン。

ぶりを使用したフレークタイプです。

水兵帽が目印！

ハローキティ、タキシードサム、マイスウィートピアノ、ポムポムプリン（全４種）

『シーチキン』×『サンリオキャラクターズ』 夢のコラボレーションが実現！

今回コラボレーションするシーチキンは、2018年発売のオイル不使用シーチキン、2022年発売の食塩不使用シーチキン、2023年発売のシーチキンEveryの合計６種です。現在販売しているシーチキンの中で最もフレッシュで、将来のシーチキンブランドを担う、新しい価値を提供するシーチキンです。

サンリオキャラクターズは、幅広い年齢層にファンを持ち、時代とともに進化する柔軟さを持ったキャラクターたちです。今回のコラボレーション企画を通して、時代と共に進化する新しいシーチキンの価値をサンリオキャラクターズといっしょに幅広い年齢層のお客様にお届けできることを期待しています。

全種類集めたくなる！オリジナルデザインのシーチキン缶はこちら！

※「シーチキン」「オイル不使用シーチキン」「食塩不使用シーチキン」「シーチキンEvery」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

【本件のお問合せ先】

報道関係の皆様：はごろもフーズ株式会社 企画部 担当 牧田 TEL 054-288-5208

お客様：はごろもフーズ株式会社 お客様相談室 TEL 0120-123620（受付時間 平日9:00～17:00）

ホームページ https://www.hagoromofoods.co.jp/