甲州印伝の正統、十四代上原勇七とJAM HOME MADEの革小物。400年以上の時代を歩む「印傳屋」との新作が誕生。2026年3月13日（金）販売開始

株式会社JAM HOME MADE（所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表：代表取締役社長 高橋征明）は、『印傳屋上原勇七×JAM HOME MADE』を、2026年3月13日（金）より、販売開始いたします。

伝統は、生き続ける。

400年以上の歴史を誇る甲州印伝の正統、十四代上原勇七とJAM HOME MADEとの協業により、新作革小物が誕生しました。鹿革に漆で文様を施す「印伝」は、強さ・柔らかさ・軽さという相反する要素を併せ持つ、日本が誇る革工芸。使い込むほどに手に馴染み、時とともに漆の色艶が冴えていくその表情は、実用品でありながら確かな美を宿しています。

JAM HOME MADEのオリジナル柄は、全部で5種類。JAM1号店の内装に着想した「ANECHOIC（無響室）柄」、ALVA NOTO の活動名で知られるカールステン・ニコライと協業した伝説的な空間を起点とするパターン。2つ目の柄は、最初期に人気を博したパンチング加工を印伝で再解釈した「DOT（ドット）柄」、3つ目の柄は、ジャム瓶のチェックと千駄ヶ谷に根ざした将棋盤を掛け合わせた「GINJAMCHECK（ギンジャムチェック）柄」、4つ目の柄は、JAM＝押しつぶす。という思想から生まれた、何層にも重ねたマテリアルの実験「JAMNIMAL（レオパード）柄」、5つ目の柄は、これまでの柄をパッチワーク状に再構成し、印伝発祥の地・山梨県の形状を忍ばせた「CAMOUFLAGE（カモフラージュ）柄」。その中から今回の新作に抜擢したのは、老若男女から人気の高い「JAMNIMAL（レオパード）柄」。

何層にも重ねたマテリアルの実験から生まれたこのコンセプトは独創的で、年齢や性別、国籍を問わない静かに主張する存在感が魅力。すべてのアイテムにはJAMの象徴であるアタッチメントパーツを配し、裏側にはブラックダイヤモンド、もしくは12石の誕生石から選べるパーソナルな仕上げを用意。伝統工芸に宝石という個の価値を重ねることで、持ち主だけの物語が完成します。時代を超えて受け継がれる技と、更新され続ける思想。JAM HOME MADEが提案する、令和の印伝です。

【商品概要】

■×印傳屋上原勇七 L TYPE ZIP COIN CASE 黒

【素材】 鹿革、METAL、ブラックダイヤモンド 【サイズ】ONE 【価格】 14,300円（税込）

■×印傳屋上原勇七 GAMA WALLET 黒

【素材】 鹿革、METAL、ブラックダイヤモンド 【サイズ】ONE 【価格】 16,500円（税込）

■×印傳屋上原勇七 GAMA COIN CASE 黒

【素材】 鹿革、METAL、ブラックダイヤモンド 【サイズ】ONE 【価格】 12,100円（税込）

■×印傳屋上原勇七 L TYPE ZIP COIN CASE 赤

【素材】 鹿革、METAL 【サイズ】ONE 【価格】 13,200円（税込）

■×印傳屋上原勇七 GAMA WALLET 赤

【素材】 鹿革、METAL 【サイズ】ONE 【価格】 15,400円（税込）

■×印傳屋上原勇七 GAMA COIN CASE 赤

【素材】 鹿革、METAL 【サイズ】ONE 【価格】 11,000円（税込）

■＜印傳屋＞とは

「印伝」とは甲州（山梨）に400年以上も伝わる革工芸で、＜印傳屋＞は1582年に創業した「印伝」の老舗。江戸時代、遠祖の上原勇七が鹿革に漆で模様をつける独自の技法を創案。ここに甲州印伝がはじまったと言われている。1987年には、甲州印伝は経済産業大臣指定伝統的工芸品に認定。印伝の伝統技は、生活を彩る実用美として、希少な革工芸の文化を伝える担い手となっている。

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260310INDENYA)?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260310INDENYA(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260310INDENYA)

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。

ブランドのコンセプトは、「肌にもっと近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

