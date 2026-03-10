マウザー、自律走行車オンラインリソースセンターを拡充

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、量産対応の自律走行車(https://resources.mouser.com/autonomous)を実現するシステムアーキテクチャと設計上の制約に焦点を当てた、包括的なリソースセンターを拡充しました。リソースセンターでは、センシング、車載ネットワーク、およびV2X（Vehicle-to-Everything）通信がリアルタイムの意思決定システムにどのように連携するかを検証するとともに、安全性、サイバーセキュリティ、さらには倫理的なエッジケースへの対応が、実運用可能な自律システムの定義をいかに左右する重要要素となっているかについても考察しています。

自律走行車の実世界への展開(https://resources.mouser.com/autonomous/when-autonomous-vehicles-arrive-will-we-be-ready)に向けて、エンジニアは決定論的なパフォーマンス、機能安全性、サイバーセキュリティのバランスを取りながら、路上での安全かつ倫理的な意思決定(https://resources.mouser.com/autonomous/establishing-ethical-framework-autonomous-vehicles)を確保しなければなりません。自動運転タクシーサービス(https://resources.mouser.com/autonomous/robotaxis-challenges-progress-future)は、技術的な障壁が依然として続く中、実世界での利用における課題を明確に示してきました。こうした問題に対処するため、自律走行車設計者は高帯域センシング、車載ネットワーク、および継続的なOTA（Over-the-Air）ソフトウェアアップデートを、認証・保守・継続的な進化が可能な設計へと統合しています。こうした要求が、ソフトウェアで機能を定義する車両とゾーナルアーキテクチャ(https://resources.mouser.com/eit-zonal-architecture-en/zonal-architectures-for-future-sdv-success-en)への移行を加速させており、感知と駆動を中央の演算処理から切り離すことで、配線の複雑さを軽減し、障害が他の部分に波及しにくくなり、最初の導入以降もシステムを部品単位で段階的に進化させることを可能にしています。

マウザーのテクニカルチームおよびパートナー企業の自律走行車に関するリソースハブは、エンジニアが実際の展開における技術的な選択を評価できるよう、記事(https://resources.mouser.com/)、ブログ(https://resources.mouser.com/bench-talk-for-design-engineers)、eBook(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks)、および製品情報を厳選して提供しています。取り上げるテーマは、物体認識とセンサ統合、確定的なネットワーク通信、機能安全性とサイバーセキュリティ、倫理的な判断ロジック、および規制上の考慮事項など多岐にわたり、実験室内の性能評価にとどまらず、実際のシステム統合の観点からも解説しています。

最新製品において、マウザーは自律走行車向けの最新ソリューションを含む業界最大級の品揃えを誇ります。

■ 製品一例

・Texas Instruments(https://www.mouser.jp/manufacturer/texas-instruments/) DP83TC817S-Q1車載用イーサネットトランシーバ(https://www.mouser.jp/new/texas-instruments/ti-dp83tc817s-q1-automotive-ethernet-transceivers/)

非シールドのツイストペアケーブルによるシングルペアイーサネットに対応した車載用イーサネットトランシーバであり、xMIIインターフェースの柔軟性、Open Alliance EMC準拠、統合されたIEEE 802.1AEセキュリティ機能を備え、さらにシステム消費電力を低減するためのウェイク転送機能付きOA TC-10低消費電力スリープ機能を搭載しています。Texas Instruments の100BASE-T1および1000BASE-T1 PHYのフットプリントと互換性のある6mm × 6mmのVQFNパッケージに収められており、ADAS、ボディエレクトロニクス、テレマティクス用途向けにスケーラブルな設計を可能にします。

・NXP Semiconductors(https://www.mouser.jp/manufacturer/nxp-semiconductors/) S32E2リアルタイムプロセッサ(https://www.mouser.jp/new/nxp-semiconductors/nxp-s32e2-real-time-processors/)

ソフトウェア定義車両向けに設計された16nmプロセスの車載用プロセッサファミリであり、ASIL D機能安全およびISO/SAE 21434認証サイバーセキュリティに対応し、AUTOSAR、Zephyr、FreeRTOSをサポートしています。最大1GHzで動作する8基のArm(R) Cortex-R52コア、TSN対応ギガビットイーサネットスイッチ、19MBのSRAM、および最大64MBのフラッシュメモリを統合しており、xEVシステム、BMS、BLDCモーター制御、車載ゾーンコントローラを含むスケーラブルな制御アプリケーションを可能にします。



・Microchip Technology(https://www.mouser.jp/manufacturer/microchip/) MCP998x車載用温度センサ(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-mcp998x-sensors/)

最大5つの監視チャネル、±1°Cの精度、1.7V～3.6Vの電源電圧範囲に対応し、ソフトウェアによって上書きできないハードウェア設定のシャットダウンしきい値を備えているため、安全性が重視される熱管理アプリケーションに最適です。

・TE Connectivity(https://www.mouser.jp/manufacturer/te-connectivity/) NanoMQS 0.50mm小型コネクタシステム(https://www.mouser.jp/new/te-connectivity/te-connectivity-nanomqs-connector-system/)

Micro Quadlok System（MQS）ソリューションであり、最大50％のPCBフットプリント削減を実現しながら、6Aの電流に対応します。1.8mmピッチを採用し、一次および二次接点ロック機構付きロッキングランスターミナル、可聴式CPA、ならびにLV214／USCAR規格準拠により、安全で耐振動性に優れた接続を提供します。また、丸線およびFFC／FPC終端に対応しており、バッテリーマネジメントユニット、ECU、エアバッグ、ブラックボックスシステムなど、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

自律走行車オンラインリソースセンターは以下よりご覧ください。

https://resources.mouser.com/autonomous(https://resources.mouser.com/autonomous)

マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/(https://www.mouser.jp/newsroom/)



マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。



マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d136133-236-4c6a7140ce63a07d27e7a66b51dead21.pdf