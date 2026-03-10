SBI生命、「Well-being CUSTOMER CENTER AWARD 2025」にて「最優秀賞（全体部門）」を２年振り３度目の受賞「最優秀賞（中・小規模センター部門）」を４年連続４度目の受賞

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：篠原 秀典、以下「SBI生命」）のお客様コンタクトセンターは、このたび、株式会社船井総合研究所が主催する「Well-being CUSTOMER CENTER AWARD 2025」において、「最優秀賞」を受賞いたしました。

今回の受賞により、「全体部門」での「最優秀賞」は２年ぶり３度目、「中・小規模センター部門」での「最優秀賞」は４年連続４度目の受賞となります。

「Well-being CUSTOMER CENTER AWARD」は、カスタマーサービス業界へ従事する方々が仕事に誇りをもち、人生の幸福度向上（Well-being）の実現に寄与することを目的としたアワードです。2025年度は、全国 4,920名/35組織（99センター）を対象に実施された「Well-being診断※」のスコアに基づき、入賞企業が選出されました。

◀「Well-being CUSTOMER CENTER AWARD 2025」（2026年2月25日）

受賞するSBI生命 お客様サービス部 江崎課長補佐（左）

SBI生命では、かねてより、CS（顧客満足度）と ES（従業員満足度）の好循環の実現を目標に掲げ、「優れたお客さまサービスを提供するためには、従業員一人ひとりがやりがいをもって仕事に取り組むことができる環境が必要である」との考えのもと、職場環境の整備や教育に注力してまいりました。

今回のダブル受賞は、こうした継続的な取り組みが結実したものと考えております。今後も従業員のWell-beingを推進し、さらなるサービス品質の向上に努めてまいります。

※ Well-being 診断とは、Well-being（ウェルビーイング）を実現するために重要になる7要素（「学びと成長」、「認め合い」、「チーム力」、「能力の発揮」、「会社との信頼関係」、「健全な職場」、「ワークライフサイクル」）を中心としたアンケート調査により、Well-being 実現のために集中すべき領域が把握できる診断です。

