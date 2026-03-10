パーフェクト社、花王のパーソナライズヘアケアサービス「THE ANSWER PROGRAM（ジアンサープログラム）」にAI肌解析技術を提供

パーフェクト株式会社

「消費者の生活をより美しく」をスローガンに掲げるパーフェクト株式会社（以下、パーフェクト）は、花王株式会社（以下、花王）が2026年3月2日より提供開始するパーソナライズヘアケアサービス「THE ANSWER PROGRAM（ジアンサープログラム）」に、AI肌解析技術を提供しました。

頭皮状態の把握には花王独自の皮脂RNA研究に基づく「肌遺伝子モード*」解析が用いられ、素顔画像の肌解析が行われており、この肌解析プロセスにパーフェクト社のAI肌解析技術が活用されています。

* 遺伝子解析研究の知見をもとに開発された独自AIが素肌画像を解析して、2つの肌タイプ（モード）に分類したもの

■THE ANSWER PROGRAM（ジアンサープログラム）とは

THE ANSWER PROGRAMは、花王のヘアケアとして初めて導入する、サブスクリプション型パーソナライズヘアケアサービスです。 花王が100年にわたり積み重ねてきたヘアケア研究の知見と、花王独自の皮脂RNA研究に基づく新たな指標「肌遺伝子モード* 」解析を融合し、頭皮と髪の“今”の状態を科学的に見極め、得られたデータをもとに、一人ひとりに合わせたヘアケアプランを提供します。

THE ANSWER PROGRAMの詳細についてはこちら：

https://www.theanswer-official.com/program/

■頭皮・髪の解析内容

解析はLINE専用アプリを用い、画像撮影とセルフチェックにより、以下の４つの視点から実施します。

画像解析 ： 肌遺伝子モード

- 肌遺伝子モード：皮脂RNA研究から生まれた花王独自の技術により、顔の素肌画像から2つの肌タイプ（モード）に分類- 頭皮の肌質：主に頭皮の皮脂状態に着目し、頭皮の肌質を分析（セルフチェック）- 髪の構造：髪の状態とヘアケア習慣をもとに、髪表面と髪内部のダメージリスクを分析（セルフチェック）- 髪の質感：髪の形状や弾力をもとに、髪の質感を分析（セルフチェック）

花王独自の皮脂RNA研究に基づく技術を用い、顔の素肌画像から頭皮の状態を把握します。

セルフチェック ： 頭皮の状態・髪の状態・ヘアケア習慣

頭皮の皮脂状態を中心に頭皮の肌質を分析し、髪の状態と日常のヘアケア習慣から髪表面・内部のダメージリスクを分析します。

パーソナライズ提案

解析結果をもとに、利用者一人ひとりの今の状態に合わせたヘアケアプランが設計されます。

本プログラムでは、専用商品として、シャンプー、トリートメント、頭皮用ケアエッセンス、毛髪用アウトバストリートメントの4カテゴリーで各2種類、計8商品が提案されます。

一定のサイクルでプログラムを継続しながら、状態の変化に応じたヘアケアを実践することで、より自分に合ったケア体験を深めていきます。

■ パーフェクト社のAI肌解析技術について

■ パーフェクト株式会社について

- スマートフォンやタブレットのカメラで撮影するだけで、独自開発のAIが肌解析を実現- ニキビ・毛穴・しわなど15種類の肌悩みや肌タイプ、肌年齢をわずか数秒で測定- 肌タイプ・年齢・人種を問わず、あらゆるユーザーの肌状態を正確に認識- 皮膚科医の研究により承認された高い精度AI肌解析の詳細についてはこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/business/products/ai-skin-diagnostic?utm_source=prtimes&utm_medium=the-answer公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=the-answer

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌解析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。

日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサステナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。