「ASTIGU／アスティーグ」にレギンスアイテムが新登場【肌】【黒】【圧】【冷】の全4種

アツギ株式会社

アツギ株式会社（本社：神奈川県海老名市、代表取締役社長：日光信二）は、漢字一文字で商品特徴を表したパッケージが目印のブランド「ASTIGU／アスティーグ」の商品ラインアップに、2026年春夏シーズンよりレギンスを加えます。アスティーグのプレーンストッキング・タイツで定番の【肌】【黒】【圧】と接触冷感機能を持つ夏向けの【冷】の全4種類をご提案します。店頭では2026年3月中旬より順次展開いたします。

■レギンス登場でアスティーグのアイテムがさらに拡充

2025年にインナーウェアとソックスをブランドのラインアップに加えたアスティーグ。2026年春夏シーズンは新たにレギンスが仲間入りし、アイテムがさらに拡充します。

アスティーグレギンスは、プレーンストッキング・タイツで定番アイテムの【肌】【黒】【圧】と接触冷感機能などを持つ夏向けの【冷】の全4種類を展開。その日の気分やファッションに合わせてお選びいただけます。

■カバー力のある自然な素肌感 アスティーグレギンス【肌】

【商品特徴】

１.素肌感の秘密はこだわりの糸と独自の染色方法

【肌】は素肌感を出すために開発された特別な糸を使用しています。一般的な断面が丸いナイロンでなく、断面が扁平型のナイロンをポリウレタンに巻き付けた糸を採用。これにより凹凸がない平らな表面になり、なめらかな手触りを実現しています。

さらに素肌になじむように、いくつもの色を重ね合わせた独自の染色方法を用いています。

こだわりの糸とアツギ独自の染色方法によってカバー力を持った自然な素肌感を演出しています。

２.ウエスト部と足口のびやか設計

ウエストテープにはよく伸びてしなやかに戻る糸を採用しています。パンティ部は強度を持たせた糸により丈夫な仕様です。さらに足口は寸法設計を見直し、通常より大きい設計にしました。しめつけ感を軽減するのびやか設計でくいこみくく快適です。

３.肌トーンで選べる明るめカラー2色

肌を明るく見せることにこだわったカラー2色を採用しています。色味はブルーベース向けのピンクオークルとイエローベース向けのライトオークルでご自身の肌に合わせてお選びいただけます。

【商品詳細】

【肌】自然な素肌感 10分丈

17デニール相当のストッキング生地の10分丈レギンス。べたつきにくい吸汗加工と衣類がまとわりつきにくい静電気防止加工付きです。

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：ピンクオークル、ライトオークル（全2色）

希望小売価格：990円（税込）

オンラインショップ：3月下旬以降発売予定

■美しい漆黒でUV99％カット アスティーグレギンス【黒】

【商品特徴】

１.原料から黒い糸で深みのある黒に

ナイロン製のレギンスは縫製後に黒色に染色するのが一般的ですが、【黒】はもとから真っ黒なナイロン糸とポリウレタン糸を用いて編んでいます。これによって色ムラがなく、全体的に深みのある美しい黒を表現しています。

２.はくだけで紫外線対策

UVカット率99％、UPF50＋を備えています。日焼けの原因となる紫外線から脚もとをやさしく守ります。

３.足口のびやか設計

足口の寸法設計を見直し、通常より大きい設計にしました。しめつけ感を軽減するのびやか設計で口ゴムの跡がつきにくく快適です。

【商品詳細】

【黒】クールな漆黒 10分丈

25デニール相当の10分丈シアーレギンス。程よい透け感を持ちつつも紫外線から脚もとをやさしく守ります。衣類がまとわりつきにくい静電気防止加工付きです。

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：ディープブラック（全1色）

希望小売価格：990円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/SPT9066

【黒】クールな漆黒 80デニール 10分丈

マットな質感を演出する80デニール相当の10分丈レギンス。衣類がまとわりつきにくい静電気防止加工付きです。

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：ディープブラック（全1色）

希望小売価格：1,100円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/SPT1062

■足首12hPaで引き締める アスティーグレギンス【圧】

【商品特徴】

１.着圧とは思えないなめらかな肌触り

一般的な糸よりも繊維数が多いキメ細やかな糸を使用することで、肌触りがなめらかで優しいはき心地を実現しました。

２.メリハリある段階着圧設計

足首12hPa、ふくらはぎからふとももにかけてメリハリのある着圧設計を採用し、脚もとをスッキリ引き締めます。立ち仕事や長時間のデスクワーク、長時間歩き回る時にもオススメです。

【商品詳細】

【圧】引き締める 40デニール 10分丈

朝晩冷え込む時期や端境期にもはきやすい40デニール相当の10分丈レギンス。定番のブラックと血色感がある肌なじみの良いイエローオークルの2色展開。紫外線を通しにくいUV対策加工と衣類がまとわりつきにくい静電気防止加工付きです。

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：イエローオークル、ブラック（全2色）

希望小売価格：1,210円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/SPT1163

■はいた瞬間ひんやり快適 アスティーグレギンス【冷】

【商品特徴】

１.夏に欲しい機能が盛りだくさん

特殊な断面形状で熱を逃がす力が大きい糸を採用しているため涼感効果があります。これにより素脚より―1℃（※）の涼しさを実現。糸自体が涼感効果を持ち、洗濯後も涼しさが持続します。ひんやり涼しい肌触りの接触冷感機能も備えています。後加工にも夏向けのものを採用。汗を吸水しやすい吸汗加工と紫外線を通しにくいUV対策加工を施しました。さらに繊維に対する消臭効果を持つ糸を使用しているので、気になるニオイを軽減します。

２.足口のびやか設計

足口の寸法設計を見直し、通常より大きい設計にしました。しめつけ感を軽減するのびやか設計で口ゴムの跡がつきにくく快適です。

３.ゆったりサイズを採用

M～Lサイズに加えて、お腹周りをゆったりさせた後ろマチ付きのJM～Lサイズも展開します。お腹周りにゆとりを持たせリラックスしてはきたい方にもオススメです。

※…25℃×50%RHで測定。ふとももに霧吹きを噴霧し、汗が乾く際の皮膚温度の変化と仮定して測定。着用環境により効果が異なるため、実際の着用状況での温度差を保証するものではありません。

【商品詳細】

【冷】涼しさキープ 50デニール 10分丈

接触冷感機能を持つ夏向けの50デニール相当の10分丈レギンス。定番のブラックと血色感がある肌なじみの良いイエローオークルの2色展開。衣類がまとわりつきにくい静電気防止加工付きです。

サイズ展開：M～L

カラー展開：イエローオークル、ブラック（全2色）

希望小売価格：1,100円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/SPT1064

【冷】涼しさキープ 50デニール 10分丈ゆったり

接触冷感機能を持つ夏向けの50デニール相当の10分丈レギンス。お腹周りにゆとりをもってはけるゆったりサイズです。衣類がまとわりつきにくい静電気防止加工付きです。

サイズ展開：JM～L

カラー展開：ブラック（全1色）

希望小売価格：1,210円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/SPT1165

■アスティーグレギンス商品概要

展開商品：全6型

希望小売価格：990円～1,210円（税込）

主な販売経路：量販店、百貨店、衣料品専門店、オンラインショップ、直営店など

発売日：2026年3月中旬より順次展開中

■ASTIGU／アスティーグ ブランド概要

アスティーグは2025年にインナーウェアをラインアップに加え、レッグウェアとインナーウェアをトータルでご提案するブランドになりました。ブランドコンセプト「自由で、いこう。」には、肌と心に気持ちいいアイテムを身に付けることで、毎日を前向きに楽しんでほしいという想いを込めています。その日の気分に合わせて選んでいただけるよう、パッケージに商品の機能や特徴を漢字一文字で分かりやすく表現しています。

ブランドサイト：https://www.astigu.jp/

Instagram :＠astigu.jp(https://www.instagram.com/astigu.jp/)（https://www.instagram.com/astigu.jp/)

アツギ株式会社について

2023年５月にブランドロゴを刷新。すべての人に寄り添い、従来のレッグウェア・インナーウェアというカテゴリーを超えた、肌に心地よい・心に響く衣服、 FeelWear(R)（フィールウェア）をお届けすることを目指しています。