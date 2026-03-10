【コートヤード・バイ・マリオット名古屋】世界最大級の環境アクションEARTH HOUR 2026に参画

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナルのホテル「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」（所在地：愛知県名古屋市、総支配人：Sebastiaan Kleinsman) は、2026年3月28日（土）に開催される世界最大級の環境アクション「EARTH HOUR（アースアワー）2026」に賛同し、外観サインの消灯および館内パブリックスペースの一部減灯を実施いたします。

■ 「EARTH HOUR 2026」概要

実施日／2026年3月28日 (土)

時間／20:30～21:30

実施内容／パブリックスペースの一部減灯（1F ラウンジ、2F ホワイエ）、外観サイン消灯

■ EARTH HOUR（アースアワー）について

EARTH HOURは、2007年にWWFオーストラリアとパートナー企業が、気候変動への関心を高めるためにシドニーで行った消灯イベントをきっかけに始まりました。今では世界最大級のグラスルーツイベントと成長しています。毎年3月の最終土曜日に開催されるEARTH HOURは、180以上の国と地域が参加し、人々と地球のより良い未来のために行動を起こしています。名古屋市内のホテルでは、2023年から合同で参加を表明しており、初年度の9社から徐々に輪が広がり、今年は18社で参加いたします。

また今年は、中部電力 MIRAI TOWERも消灯に参画し、一丸となってEARTH HOURのさらなる普及に努めてまいります。

参加ホテル（五十音順）：

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

エスパシオ ナゴヤキャッスル

コートヤード・バイ・マリオット名古屋

サイプレスガーデンホテル

ザ サイプレス メルキュールホテル名古屋

THE TOWER HOTEL NAGOYA

TIAD, オートグラフコレクション

名古屋観光ホテル

名古屋JRゲートタワーホテル

名古屋東急ホテル

名古屋プリンスホテル スカイタワー

名古屋マリオットアソシアホテル

ニッコースタイル名古屋

ヒルトン名古屋

ホテルJALシティ名古屋錦

ホテルメルパルク名古屋

三井ガーデンホテル名古屋プレミア

名鉄グランドホテル

各社の EARTH HOUR の実施内容は下記にてご覧いただけます。

https://sites.google.com/view/earthhour2026-nagoya-hotels/

1F バーラウンジTHE LOUNGEイメージ

■ 国際エコラベル「Green Key」と当ホテルのサステナビリティへの取り組み

コートヤード・バイ・マリオット名古屋は、2025年6月2日、国際的な環境認証プログラム「Green Key（グリーンキー）」を取得しました。Green Keyは、ホテルやレストランなど、環境配慮型運営を行う施設に与えられる国際的なエコラベルで、愛知県および名古屋市のホテルとしては初の取得です。

Green Keyは、デンマークに本部を置く国際環境教育基金（FEE）が定める評価基準（13カテゴリー・75の必須項目・75の努力項目）を満たすことで認定され、世界70カ国以上・6,000以上の施設に採用されています。認証後も定期的な再審査が義務づけられ、継続的な環境取り組みが求められます。

当ホテルは、マリオット・インターナショナルが推進するESG戦略「Serve 360」に基づき、開業以来、環境負荷低減と地域社会への貢献に努めてまいりました。今後も持続可能な社会の実現に向け、環境に配慮したホテル運営を続けてまいります。

■マリオット・インターナショナルについて

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスであり、世界各地で会員の皆様に真新しい目を見張るような体験をお届けします。Marriott Bonvoyが展開する30以上の比類なきブランドポートフォリオは、世界で最も記憶に残るようなデスティネーションにおいて評価の高いおもてなしを提供しています。会員の皆様は、オールインクルーシブリゾートやプレミアムホームレンタルを含むホテルおよびリゾートでの宿泊と、提携クレジットカードでの毎日のお支払いでポイントをご獲得いただけます。

また、将来の宿泊およびMarriott Bonvoy Moments（マリオット ボンヴォイ モーメンツ：https://moments.marriottbonvoy.com/en-us）をはじめとする数々の体験や、パートナーを通じたMarriott Bonvoyブティックでの上質な製品のご購入にポイントをご利用いただけます。Marriott Bonvoyのモバイルアプリでは、心穏やかに旅行ができる高度なパーソナライゼーションとコンタクトレスな体験をお楽しみいただけます。Marriott Bonvoyについての詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp にアクセスしてください。

Facebook（https://www.facebook.com/MarriottBonvoyAP/?brand_redir=314467271901260）、

X（https://twitter.com/marriottbonvoy）、Instagram (https://www.instagram.com/marriottbonvoy/）、

TikTok（https://www.tiktok.com/@marriottbonvoy）でも随時情報を発信しています。

■コートヤード・バイ・マリオット名古屋について

コートヤード・バイ・マリオット名古屋は、マリオット・グループホテルの一つとして、日本国内では 、コートヤード・バイ・マリオット大阪本町に続く6軒目のコートヤード・バイ・マリオットブランドのホテルとして、2022年3月1日に開業しました。 名古屋駅や栄エリアなど名古屋の主要エリアへもアクセス至便で、ビジネスやレジャーの拠点として絶 好のロケーションに位置します。全360室の客室には、10室のスイートルームを含み、名古屋の中心に 居ながら、上質な寛ぎを提供いたします。また、最新のAV機器を備えたミーティング・イベント宴会場 、開放的なレストラン「CRUST」、広々としたラウンジ「The Lounge」、24時間ご利用可能な宿泊者 専用フィットネスジムなどを完備しています。

名称 ： コートヤード・バイ・マリオット名古屋

総支配人 ： Sebastiaan Kleinsman

所在地 ： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目17番6号

開業日 ： 2022年3月1日

公式サイト： https://www.marriott.com/ngocy

【コートヤード・バイ・マリオット名古屋 ソーシャルメディア】

Instagram： https://www.instagram.com/courtyard_nagoya/

Facebook ： https://www.facebook.com/CourtyardNagoya/