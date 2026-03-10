ファンの皆さまに支えられ10年、選ばれ続けた「まるで飲むソフトクリーム」贅沢バニラミルクシリーズ、3月17日より今年も解禁！

株式会社JR東日本クロスステーション- 株式会社 JR 東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：竹内 健治）は、エキナカを中心に展開しているacure<アキュア>のオリジナル飲料ブランド acure made <アキュアメイド>から、「贅沢塩バニラミルク」を、2026年3月17日（火）に発売します。- 2016年に発売し今年で10周年を迎える「贅沢バニラミルクシリーズ」。これまでたくさんの種類の味を発売してきましたが、昨年好評いただいた「贅沢塩バニラミルク」を今年も発売します。- 北海道産の牛乳を50%使用した甘くてしょっぱいスイーツ。春はもちろん、夏の暑い日にもぴったりな一品で、朝食やおやつとしても、ぜひお楽しみください。

■商品詳細

■開発者のコメント

- 商品名：贅沢塩バニラミルク- 容器：- 容量：190g- 価格：150円 ※税込価格- 販売箇所：JR東日本のエキナカにあるアキュアの自販機アキュア公式オンラインストア( https://ec.shop.acure-fun.net/Shop.jsp )その他店舗 等- 発売日：2026年3月17日（火）(アキュアの自販機では順次販売開始となります)- 商品ページ：https://www.acure-fun.net/products/sonota/saltvanillamilk.html

皆さまのおかげで「贅沢バニラミルクシリーズ」が発売10周年を迎えることができました。2016年に誕生した「贅沢バニラミルク」は、「まるで飲むソフトクリーム」とSNSを中心に大きな話題を呼び、当時は想定の4倍を超える販売数量を記録し、私たちにとって非常に思い出深い出発となりました。以来、いちご、レモン、メロン、チョコレート、抹茶など、季節を彩る多彩なフレーバーにチャレンジし、「飲むスイーツ」という新たなカテゴリーを確立すべく、進化を続けてまいりました。昨年は人気のバニラに「塩」を加えた「贅沢塩バニラミルク」を発売し、“甘じょっぱい”という新たな美味しさの提案にも多くの支持をいただいています。この10年間、私たちが挑戦を続けてこられたのは、一歩一歩を支えてくださった皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。これからも、皆さまの日常に心満たされる「贅沢」なひとときをお届けできるよう邁進してまいります！

【贅沢バニラミルクの歴史】

■ 贅沢バニラミルク生誕10周年記念キャンペーン実施！

「贅沢バニラミルクシリーズ」の生誕10周年を記念して、X（旧Twitter）でのキャンペーンを開催します。

キャンペーン名

贅沢バニラミルク生誕10周年記念 牛と特別対談！？リポストキャンペーン

実施期間

2026年3月24日（火）～ 2026年4月6日（月）

キャンペーン概要

応募方法：

アキュア公式Xアカウント（@acure_official）をフォロー、対象のキャンペーン投稿をリポスト

賞品：

「贅沢バニラミルク生誕10周年MUG」＆「贅沢塩バニラミルク 1ケース（30本入）」のセット

当選人数：

抽選で10名さま

10周年の感謝を込めた、ここでしか手に入らない「贅沢バニラミルク生誕10周年MUG」＆「贅沢塩バニラミルク 1ケース（30本入）」をセットにして、ご参加いただいた方の中から抽選で10名さまにプレゼントいたします。 皆さまのご参加をお待ちしております。