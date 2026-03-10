ファンの皆さまに支えられ10年、選ばれ続けた「まるで飲むソフトクリーム」贅沢バニラミルクシリーズ、3月17日より今年も解禁！
- 2016年に発売し今年で10周年を迎える「贅沢バニラミルクシリーズ」。これまでたくさんの種類の味を発売してきましたが、昨年好評いただいた「贅沢塩バニラミルク」を今年も発売します。
- 北海道産の牛乳を50%使用した甘くてしょっぱいスイーツ。春はもちろん、夏の暑い日にもぴったりな一品で、朝食やおやつとしても、ぜひお楽しみください。
■商品詳細
- 商品名：
贅沢塩バニラミルク
- 容器：
缶
- 容量：
190g
- 価格：
150円 ※税込価格
- 販売箇所：
JR東日本のエキナカにあるアキュアの自販機
アキュア公式オンラインストア( https://ec.shop.acure-fun.net/Shop.jsp )
その他店舗 等
- 発売日：
2026年3月17日（火）(アキュアの自販機では順次販売開始となります)
- 商品ページ：
https://www.acure-fun.net/products/sonota/saltvanillamilk.html
■開発者のコメント
皆さまのおかげで「贅沢バニラミルクシリーズ」が発売10周年を迎えることができました。2016年に誕生した「贅沢バニラミルク」は、「まるで飲むソフトクリーム」とSNSを中心に大きな話題を呼び、当時は想定の4倍を超える販売数量を記録し、私たちにとって非常に思い出深い出発となりました。以来、いちご、レモン、メロン、チョコレート、抹茶など、季節を彩る多彩なフレーバーにチャレンジし、「飲むスイーツ」という新たなカテゴリーを確立すべく、進化を続けてまいりました。昨年は人気のバニラに「塩」を加えた「贅沢塩バニラミルク」を発売し、“甘じょっぱい”という新たな美味しさの提案にも多くの支持をいただいています。この10年間、私たちが挑戦を続けてこられたのは、一歩一歩を支えてくださった皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。これからも、皆さまの日常に心満たされる「贅沢」なひとときをお届けできるよう邁進してまいります！
【贅沢バニラミルクの歴史】
■ 贅沢バニラミルク生誕10周年記念キャンペーン実施！
「贅沢バニラミルクシリーズ」の生誕10周年を記念して、X（旧Twitter）でのキャンペーンを開催します。
キャンペーン名
贅沢バニラミルク生誕10周年記念 牛と特別対談！？リポストキャンペーン
実施期間
2026年3月24日（火）～ 2026年4月6日（月）
キャンペーン概要
応募方法：
アキュア公式Xアカウント（@acure_official）をフォロー、対象のキャンペーン投稿をリポスト
賞品：
「贅沢バニラミルク生誕10周年MUG」＆「贅沢塩バニラミルク 1ケース（30本入）」のセット
当選人数：
抽選で10名さま
10周年の感謝を込めた、ここでしか手に入らない「贅沢バニラミルク生誕10周年MUG」＆「贅沢塩バニラミルク 1ケース（30本入）」をセットにして、ご参加いただいた方の中から抽選で10名さまにプレゼントいたします。 皆さまのご参加をお待ちしております。