【導入事例】株式会社神戸製鋼所：データ分析基盤「DataLab」に「Snowflake」を導入、全社規模でのさらなるデータ活用を促進

コベルコシステム株式会社(本社：兵庫県神戸市灘区、代表取締役社長：瀬川 文宏、以下、当社)は、株式会社神戸製鋼所(本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長：勝川 四志彦、以下、神戸製鋼)におけるSnowflake AI データクラウド(以下、Snowflake)導入事例を2026年3月10日に当社ホームページにて公開しました。本事例では、SnowflakeをDataLabに組み込み、多様なデータを一元管理できる共通基盤を整備し、全社的なデータ分析の拡大とAI活用に向けた取り組みをご紹介しています。

■導入前の問題- 事業部門単位で個別にデータ活用が進められており、データ資産や分析ノウハウが分散していた- 事業部内の関係各所に散在する多様なデータを一貫して扱える共通基盤が不足していた- KOBELCOグループが中期経営計画で掲げるDX戦略への取り組み■導入後の効果- 2019年に構築した統合データ分析基盤DataLabの活用が進み、全社規模での組織的なデータ活用が可能になった- SnowflakeをDataLabに導入したことで、多様なデータを一元的に保存・管理し、テーマに応じた分析が実施できる環境が整った- 各部門がデータ活用に取り組みやすい環境が実現できた

ホームページでは、経緯や効果、お客様のコメントなどを詳細に紹介しています。

ぜひご覧ください。

導入事例の詳細はこちら：https://www.kobelcosys.co.jp/casestudies/detail/20260301/

■今後の展望

当社は今後も、神戸製鋼における本取り組みの全社への展開や、基幹システム・業務システムに蓄積されたデータのさらなる利活用に向けて、継続して支援してまいります。また、Snowflakeを基点に、AI活用にも対応するデータ分析基盤への進化と、その発展に向けた取り組みに引き続き伴走してまいります。

ソリューション紹介：

・データ統合基盤構築・利活用支援サービス

https://www.kobelcosys.co.jp/solution_service/detail/data_integration/

■コベルコシステムについて

1.商号：コベルコシステム株式会社

2.事業内容：ビジネスシステムの設計・開発・保守・

ネットワークシステムの設計・構築・運用・

アウトソーシングサービス ・コンサルティングサービス・

システム機器の販売・保守 ・パッケージソフトの開発・販売

3.本社所在地：兵庫県神戸市灘区岩屋中町4丁目2番7号 シマブンビル

4.代表者：代表取締役社長 瀬川 文宏

5.資本金：4億円

6.設立：1987年7月1日(コベルコシステム株式会社に商号変更）

7.URL：https://www.kobelcosys.co.jp/

＜私たちの存在意義(Our Purpose)＞

コベルコシステムは、「すべての人を大切に、一歩先行く技術と つくりあげる力で、一人ひとりの挑戦と成長を支え、実りある明日を築きます。」というパーパスのもと、KOBELCOグループから受け継いだ“ものづくりと品質へのこだわり”と、日本IBMの“イノベーションのノウハウ”を融合させたITソリューションの提供を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

