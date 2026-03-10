「サンドイッチデー」に向けて定番サンドイッチを全面刷新！価格帯別の新パッケージで選びやすく＆「しっとり、ふんわり食感」の食パン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、3月13日の「サンドイッチデー」に合わせて、サンドイッチを全面的に刷新し、3月10日（火）より順次発売します。

パン生地自体をゼロベースで見直した「新・サンドイッチ専用パン」を開発し、ミックスサンドやシャキシャキレタスサンドを含む定番11商品を新しい生地へ刷新しました。具材の見直しとしっとりした口どけの向上により、劇的な進化を遂げました。

さらに、ボリューム感と値ごろな価格を両立させた新シリーズ「セブン‐イレブンよくばりサンド」は、具材比率を高め、パン2枚で溢れんばかりの具材をダイレクトに味わえる新構造を採用しました。パン生地は食べ応えのある専用の食パンを使用しています。

また、売り場でも「今の気分」にぴったりの商品が直感的に選べるよう、価格帯ごとに色分けした4色の新パッケージデザインを導入しました。忙しい朝の多様なニーズを、セブン‐イレブンが全方位からサポートいたします。

春に加速する「朝時間」にマッチする商品ラインアップ

4月は2月初旬と比較して、日の出時刻が約1時間半も早くなります。その間にあたる3月は、気温の上昇とともに屋外活動が活発になる時期。セブン‐イレブンは「クイックに買い物ができる」というコンビニの強みを活かし、朝食に最適な「ワンハンド商品」を強化します。

新シリーズ！ボリューム感と手に取りやすい価格を両立「セブン‐イレブンよくばりサンド」

「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズは、パンを「具材を食べるための器」と定義。全体の約80％を占める具材を挟み、圧倒的な具材感を追求しました。

ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む「一組サンドイッチ」

従来のサンドイッチは3枚のパンで2層の具材を支える構造が主流でしたが、テスト販売時に「一組のサンドイッチに見えない」「パンが多く、具材感がない」といった声が上がりました。

課題解決のために「一組専用食パン」を開発

パン生地の原材料である小麦粉の種類、材料の配合を見直し、たっぷりの具材に負けない「生地の弾力」と「食べ応え」を実現しました。捏ね時間や焼成温度をゼロベースで再設定することで、食べ応えのある食パンを実現し、2枚のパンで圧倒的な満足感を提供するサンドイッチが完成しました。

■セブン‐イレブンよくばりサンド メンチカツ＆たまご

価格：198円（税込213.84円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

ボリュームたっぷりのメンチカツと、まろやかなたまごサラダを組み合わせることで、食べ進めやすい味わいに仕上げました。

■セブン‐イレブンよくばりサンド マカロニ＆ソフトサラミ

価格：198円（税込213.84円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

マカロニとソフトサラミ、食べ応えのある具材を合わせました。豊かな彩りが食欲をそそる一品です。

パン生地の「ふんわり」と「しっとり」を両立した定番サンドイッチ（全11品）

※画像はイメージです

セブン‐イレブンのパンは、「口どけの良さとしっとり感」が強みである一方、潰れやすいことやベタつきやすいことなどが課題でした。今回、定番商品のパン生地改良では、小麦粉の種類を見直したほか、小麦本来の香りが具材を引き立てるよう、甘さを抑えたシンプルな配合へと変更。さらに、生地をきめ細やかにして気泡サイズを縮小するなど、たっぷりの具材を支える「生地の弾力」と「食べ応え」を強化しています。

■たまご＆ハムレタスサンド

価格：320円（税込345.60円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

たまごサラダを25%増量し、ハムも1枚から4枚へ増やすことで、具材比率を64%まで引き上げました。3組を2組にし、より具材を感じられる味わいを実現しました。

■ツナ＆きゅうりサンド

価格：320円（税込345.60円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

昨年から新たに登場した人気商品は、具材の比率と食感の良さをさらに向上。小麦本来の香りが楽しめる新専用パンが、ツナの旨味をより一層引き立てます。

■シャキシャキレタスサンド

価格：370円（税込399.60円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

セブン‐イレブンで過去最大量のレタスを使用し、人の手で丁寧に盛り付けることで究極のシャキシャキ感を実現しました。

■チキンカツサンド

価格：390円（税込421.20円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

■セブン‐イレブンこだわりTHEたまごサンド

価格：270円（税込291.60円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

■ミックスサンド

価格：280円（税込302.40円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

■ジューシーハムサンド

価格：330円（税込356.40円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

■ハムカツたまごサンド

価格：290円（税込313.20円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

■たまご＆ツナサンド

価格：250円（税込270円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

■照焼チキンとたまごサンド

価格：340円（税込367.20円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

■BLTサンド

価格：430円（税込464.40円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

担当者コメント

原材料高騰という厳しい環境下において、お客様が求める「値ごろ感」と「満足感」を同時にお届けしたいという想いで開発に挑みました。最大の壁は、2枚のパンで溢れる具材を支える新構造でしたが、工場と試行錯誤を重ねて理想の専用パン生地が完成しました。現場と一体となって妥協せずに刷新に取り組んだサンドイッチには、私たちの情熱が詰まっています。忙しい朝に最適な商品として、皆様を支えられる存在になれると嬉しいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。