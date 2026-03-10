「建築BIM標準パッケージ for Vectorworks」2026年版テンプレートを発表

株式会社フローワークス

「BIMを誰もが簡単に」をビジョンに掲げ、BIMの普及と活用支援を行う株式会社フローワークス（愛知県名古屋市、代表取締役：横関 浩）は、2026年3月10日、建築設計実務に特化した「建築BIM標準パッケージ for Vectorworks」の2026年版テンプレート（以下、TP2026）」を発表いたしました。

TP2026は、これまで提供してきたTP2025を基盤としながら、データ構造およびユーザー体験（UX）を大幅に刷新し、継続的アップデートを前提とした“モダンテンプレート”へと進化するプロダクトです。

2026年4月開始予定のBIM図面審査を見据え、確認申請対応、環境性能算定（GX）、法規・積算・構造連携（DX）までを視野に入れた次世代設計基盤として開発を進めています。β版の提供を2026年3月10日より開始し、正式版は2026年4月頃提供開始予定です。

実務で使える「BIMテンプレート」の2026年版

フローワークスは、2026年3月10日より「建築BIM標準パッケージ for Vectorworks」の2026年版テンプレートのβ版提供を開始します。

TP2025は、BIM導入のハードルを下げ、実務で使えるテンプレートとして多くの現場で活用されてきました。一方で、運用が広がるにつれて、より快適に、より長く使い続けていただくための改善ポイントも見えてきています。

- アップデートを重ねながら運用する際、よりスムーズな提供方法が求められる- プロジェクトや環境によっては、バージョン移行時に配慮が必要になるケースがある- 機能拡張に伴い、データ構造をより整理された形に整える余地がある- GX機能は実装済みだが、日常業務で迷いなく使えるUXに向けて改善の余地がある

TP2026では、TP2025の実務価値を土台にしながら、これらの改善ポイントに対応し、継続的なアップデートを前提とした“モダンテンプレート”へと進化させます。

▽TP2026特設サイト

https://flowworks.jp/special/modern-template_trial

TP2026の主な進化

1．スクリプト制御による基盤刷新

これまでVectorworksの機能を組み合わせ手動操作していた部分をスクリプト化し、ワンクリックで実行できる仕組みに再設計。バックグラウンドでのアップデートを可能にし、今後の機能拡張に耐えうるデータ構造へと刷新しました。

フローワークスでは、2025年までを「レガシー」、2026年以降を「モダンテンプレート」と位置づけ、進化可能な基盤へ移行します。

2．拡張登録ビューシステムの実装

TP2026では、新たに「拡張登録ビューシステム」を実装しました。

従来は、凡例システムからモデルを構築する際に画面を行き来する必要があり、実務上の煩雑さが課題でした。

本機能では、

- 凡例画面を別ウインドウで管理- モデルと凡例の分離- チェック用ワークシート他多様な関連図形を配置- 画面から直接ヘルプへ遷移

他、複数のUX改善を実現。設計作業を中断させない操作環境を整備しました。

3．面積表生成ツールの大幅効率化

従来はワークシートを用いた手動設定が必要で、階数変更時の再設定など多くの工程を要していました。

TP2026では、

- 各種面積更新をワンクリック化- 階数などに応じた面積表を自動作成- 面積根拠式の自動生成- 建ぺい率・容積率他必要項目の自動計算

を実装。これまで10工程かかっていた作業を最短1工程まで短縮します。

4．マスターシートによる仕上げ管理

仕上表のマスターシートを起点に、室名・素材・仕上げ等の選択肢を一括管理。

レコードフォーマットへ即時反映できるため、仕様変更時の修正漏れを防ぎます。属人的な管理から、データ統合型の管理へ移行し、最適化された入力環境を構築できます。

5．BEI算出の自動化（GXパッケージ）

TP2025では、外皮情報を手書き図面から取り込む必要がありました。

TP2026では、

- 外皮仕様設定ポップアップ入力- ラフモデルから外皮モデル生成- BIMモデルから窓情報等の自動反映- 方位情報と太陽設定の連動

等、大幅にインターフェイスを改善。設計フローの中で環境性能算定を完結できる仕組みへ進化します。

GXパッケージとDXパッケージについて

TP2026では、BEI（エネルギー消費性能指標）やLCA（ライフサイクルCO2）算出機能や、建築確認申請等の機能を「GXパッケージ」および「DXパッケージ」として提供します。

GXパッケージ

BEIやLCAの算定ツールを統合し、データ構造を再設計。即座に環境性能を可視化し、スピーディな検証を実現します。

さらに、Vectorworks上で動く環境シミュレーション機能を搭載。設計の手を止めることなく、より確かな判断材料をリアルタイムに提供します。

※一部対応外機能は今後順次拡張予定です。

DXパッケージ（Coming Soon）

確認申請、法規チェック、天空率、積算、構造連携などを段階的に実装予定。現在開発中の機能についてはロードマップを順次公開します。TP2026正式版リリース時には、BIMモデルから確認申請図面を出力できる機能が搭載予定です。

さらに、2026年4月より開始するBIM図面審査に迷わず対応できる設計フローの整備を目指します。GXパッケージ・DXパッケージの詳細については、いずれもサービス申込み時にお問い合わせ下さい。

「TP2026」リリーススケジュール

- 2026年3月：β版公開（BIM講習開始に合わせ提供予定）- 2026年4月：正式版リリース予定

2026年3月より開始予定のBIM講習時にTP2026 β版を用いた解説講座も予定しています。

今後の展望

フローワークスでは、引き続きBIMテンプレートの機能改善に取り組んでまいります。特に、2026年4月開始予定のBIM図面審査を見据え、

- 確認申請精度のさらなる向上- 積算連携- 他社ツール連携- 基本的な設計業務サポート機能の継続的進化

などを視野に入れた次世代設計基盤として開発を進めています。

製品概要

製品名：建築BIM標準テンプレート for Vectorworks 2026年版テンプレート

価格：月額8,800円（税込）

主な機能：

- 標準テンプレート- 標準ワークフロー- 設定済みリソース- ヘルプシステム

利用方法：以下の製品ページ下部の申込みフォームより申し込みいただけます。

https://flowworks.jp/special/modern-template_trial

※GXパッケージ/DXパッケージについては別途お見積りをさせて頂きます。詳しくは当社HPにてお問い合わせ下さい。

「建築BIM標準テンプレート for Vectorworks」について

「建築BIM標準テンプレート for Vectorworks」は、Vectorworks BIMの標準化されたテンプレートとワークフローを備え、均質な品質のBIM設計を実現する仕組みです。月額8,800円のサブスクリプション型サービスで、最新の標準テンプレート、統一されたワークフロー、実務に即した設定済みリソース、そして充実したヘルプシステムを組み合わせ、効率的で一貫性のある設計環境を実現します。これにより、設計者は本来の創造的な業務に集中でき、チーム全体の生産性と品質向上につなげます。

▼「建築BIM標準パッケージ for Vectorworks」主な機能

1. 標準テンプレート

実務に必要な設定があらかじめ施されたテンプレートを提供し、初期設定の負担を軽減します。これにより、設計業務への速やかな着手が可能となり、設計期間やコストの削減、成果物の品質の均質化を支援します。

2. 標準ワークフロー

テンプレートに組み込まれた標準ワークフローを利用することで、BIMモデル作成における手順を明確化します。これにより、設計プロセスの一貫性が確保され、共同設計における作業の効率化が期待されます。

3. 設定済みリソース

面積表や建具表など、集計作業に直結するリソースを標準で搭載しています。これにより、集計作業の自動化が可能となり、手作業によるエラーを低減し、成果物の精度向上に寄与します。

4. 充実したヘルプシステム

オンデマンド動画やマニュアルを通じて操作方法を確認できるほか、BIM作業工程ごとに必要となる法令情報を「建築申請memo」（新日本法規）を通じて参照可能です。これにより、設計実務における支援体制を強化しています。

https://flowworks.jp/flowworks-bimpac-for-vectorworks(https://flowworks.jp/flowworks-bimpac-for-vectorworks?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=post_20260309_subscription)

株式会社フローワークスについて

株式会社フローワークスは、「BIMを誰もが簡単に」を掲げ、BIMの普及と活用支援を通じて、設計環境を大きく改善するデジタル設計インフラ構築に注力しています。6年間にわたる経験を基に、中小設計事務所から国土交通省（BLCJ）やUR都市機構のプロジェクトまで、幅広いニーズに応じたテンプレート作成を手掛け、実務に即したサポートを提供しています。

＜会社概要＞

会社名： 株式会社フローワークス（https://flowworks.jp/）

設立： 2018年12月3日

代表者： 代表取締役 横関 浩

所在地： 愛知県名古屋市中区千代田一丁目10番28号 IB303

資本金： 1,050千円

事業内容： Vectorworks BIMコンサルテーション、Vectorworks BIM講習、Vectorworks BIMソリューションの提案・提供