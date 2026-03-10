いのまたむつみキャラクター原案の新作コミック『貴姫さまの憂鬱～あやかし探偵事件簿～』、氷栗優の作画で「コミックノーラ」にて連載開始！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月26日より『貴姫さまの憂鬱～あやかし探偵事件簿～』をWebサイト「コミックノーラ」で連載開始いたします。

▲『貴姫さまの憂鬱～あやかし探偵事件簿～』氷栗優作画の口絵より。第1話冒頭は春の京都から始まる。

繊細で愛らしいイラストで多くのファンに愛された、いのまたむつみさん。アニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズ、『テイルズ オブ』シリーズなど、数々の人気アニメやゲームでキャラクターデザインを手がけ、多くの素敵なイラストを遺しました。2024年3月の突然の訃報に多くのファンが驚き、その早すぎる死を悲しみました。それから2年が過ぎ、2026年3月10日は、いのまたむつみさんの三回忌にあたります。

■『貴姫さまの憂鬱～あやかし探偵事件簿～』新連載！

『いのまたむつみ画集MIA（ミア）』（以下『MIA』／2025年6月発売・Gakken刊）は、没後編集されたものとしては初の画集で、それまで未発表のイラストや、実現しなかったアニメ企画などのラフデザインも掲載されました。その企画ページの一つにあったのが『貴姫さまの憂鬱』です。『MIA』でその企画ページを見たファンのみなさまから「『貴姫さま』、見てみたい」という声が多く届き、『貴姫さまの憂鬱～あやかし探偵事件簿～』がWebサイト「コミックノーラ」にて、2026年3月26日より連載を開始することになりました。

ストーリーの原案は、もともとのアニメの企画を考案し、いのまたむつみさんとも親交の深かったプロデューサーの古里尚丈さん。脚本は田中豪さん、漫画は氷栗優さんという豪華な顔ぶれでお届けいたします。

■真実の愛を探す「貴姫」の恋愛慕情ミステリー

▲『MIA』より。いのまたむつみさんが描いた「貴姫（きひ）」と、猫の「鈴（りん）」のキャラクター原案

世界三大美女のひとり「楊貴妃」の「if」の物語。処刑されたはずの楊貴妃が、「不老不死」の命を得て、現代日本で生きていた！ という設定で、京都の街を舞台にした恋愛慕情のミステリーです。

京都で、表向きは「あやかし堂」という喫茶店のオーナーでおいしいコーヒーをいれる美女・貴姫（きひ、本名は楊貴妃）。なくしものや人探しを専門とする探偵ですが、貴姫に不思議な力があるからか、あやかし（幽霊、妖怪、人ではない不思議な生き物）に関係する不思議な事件の依頼が多いよう。猫の鈴（りん、人間の姿になると小学生の少女）、パンダのズズ（人間の姿になるとぽっちゃりした20代後半の女性）といった仲間たちと一緒に、各話で起こる事件を解決していきます。本リリースのキービジュアル（氷栗優さんの口絵）は、物語の冒頭、読者目線となるメインキャラの佐久間刑事が貴姫と初めて出会う場面です。絶世の美女・貴姫が夜桜を背景に舞う姿が印象的です。佐久間刑事と一緒に思わず見とれてドキッとしてしまう場面でもあります。

不老不死、不思議な力を持ち、ちょっとミステリアスな絶世の美女・貴姫。でも少しだけ悲しみと憂いを秘めた笑顔の裏に、いったいどんな過去や秘密が隠されているのか……。

【配信情報】

■『貴姫さまの憂鬱～あやかし探偵事件簿～』

■配信日時：2026年3月26日 10:00～（予定）

■配信サイト：コミックノーラ（https://nora.gakken.jp(https://nora.gakken.jp)）

※以下二次元コードより無料にてご覧いただけます。

■著者紹介

○漫画：氷栗 優（ひぐり ゆう）

漫画家。イラストレーター。キャラクターデザイナー。

1993年に「月刊ASUKAファンタジーDX」（KADOKAWA）掲載の『アゼル聖魔伝』でデビュー。耽美で華やかな画風とドラマチックなストーリーで、国内外（特にドイツなどのヨーロッパ圏）でも高い人気を誇る漫画家・イラストレーター。代表作として『聖魔伝』（全10巻／KADOKAWA）、実在の歴史上の人物チェーザレ・ボルジアを描いた『カンタレラ』（全12巻／秋田書店）は多くの国で翻訳され発行されている。ほかに、『学園ヘヴン』（ビブロス）、『プリンセス・レダリア～薔薇の海賊～』（秋田書店）や『ゴージャス・カラット』シリーズ（幻冬舎）、『CROWN』（全6巻／原作 : 和田慎二／秋田書店）、『フランケンシュタインの末裔』（全3巻／秋田書店）、『毒女、誤って王太子をオトす』 （原作：葛城阿高／コンパス）、『賊-カトラス』（全2巻／Gakken）などがある。

▶X（旧Twitter）：https://x.com/wimaro2

○原作：古里 尚丈（ふるさと なおたけ）

1982年、日本アニメーションにて制作進行。1985年、スタジオ・ジブリ『天空の城ラピュタ』制作進行。1987年、サンライズ入社、『勇者シリーズ』等、制作進行・設定制作・制作デスク・APを務め『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』からプロデューサー就任。『星方武俠アウトロースター』『GEAR戦士電童』『出撃！マシンロボレスキュー』『舞-HiME』『舞-乙HiME』『宇宙をかける少女』ほか、オリジナルアニメーションを計15作企画制作。

2011年2月、企画会社「株式会社おっどあいくりえいてぃぶ」設立。『ファイ・ブレイン～神のパズル』や『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』企画・プロデューサー。『少女☆歌劇レヴュースタァライト』企画協力。『ヴァンガードDivinez Season2』以降、構成協力として参加。アニメ企画・漫画原作開発中。

▶おっどあいくりえいてぃぶオフィシャルサイト：http://oddeyecreative.com/

▶X（旧Twitter）：https://x.com/oddeye_c

▶YouTubeチャンネル『ふるさとPアニメ道』：https://www.youtube.com/channel/UC_jrvVljSFUhGmxpCvYuq5A

○脚本：田中 豪（たなか ごう）

株式会社ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）に企画職として入社後、ディレクターを経てシナリオライターとなり、主に『テイルズ オブ』シリーズの開発に携わる。

2010年にフリーになってからも、多くのゲームにシナリオライターとして参加したほか、小説執筆や漫画シナリオ制作も行う。オリジナル、ノベライズ併せて2026年現在までに10冊以上を上梓。

テンポの良い会話劇や、キャラクターの熱い心情描写に定評がある。

代表作に「テイルズ オブ レジェンディア（ゲームシナリオ）」「テイルズ オブ グレイセス（ゲームシナリオ）」「シャドウラビリンス（ゲームシナリオ）」「テイルズ オブ グレイセス エフ 誓いの花（小説）」「かいじゅうせかいせいふく（原作脚本）」など。

▶X（旧Twitter）：https://x.com/go_tan

［商品概要］

■『いのまたむつみ画集MIA（ミア）』

定価：2,860円（税込）

発売日：2025年6月26日

判型：A4変（縦260×横210mm）ソフトカバー・100ページ

ISBN：978-4-05-407041-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340704100(https://hon.gakken.jp/book/1340704100)

【著者紹介 いのまたむつみ】

12月23日生まれ。神奈川県横浜市出身。血液型はO型。左利き。

キャラクターデザイナー・イラストレーター。

キャラクターデザインデビュー作『魔境伝説アクロバンチ』、代表作『幻夢戦記レダ』『ウインダリア』『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズなど、アニメのキャラクターデザインを多く手がける。『宇宙皇子』『風の大陸』（小説挿絵・映画）、「テイルズ オブ デスティニー」などの『テイルズ オブ』シリーズ（ゲーム）ほか、アニメや小説、ゲームのキャラクターを多数生み出した。数々の美しいイラストを遺し、2024年3月10日に急逝。猫をこよなく愛し、モチーフとして描き続けた。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開