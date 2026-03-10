NEC、AIを活用し、即日導入が可能な作業現場の可視化・分析サービスを提供開始

日本電気株式会社

NECは、新たに開発したNEC独自の映像分析技術を活用した「NEC デジタルツインソリューション 現場可視化・分析サービス」拡充版を本年3月より提供開始します。本ソリューションでは、従来の類似サービスで必要だった導入前の現場作業の動画撮影を不要とし、より迅速な導入と現場最適化を実現します。

本ソリューションは、NECが長年培ってきた独自の映像AI技術により、現場のさまざまな事象を映像認識AIで自動的にデータ化し、デジタル空間上に再現するデジタルツインソリューションの一つです。

＜本サービスの流れ＞

＜本サービスについて＞

URL：https://jpn.nec.com/iot/platform/optimization-va/index.html

【背景】

近年、人口減少の影響により、特に物流倉庫や製造工場、建設現場などで、人手不足が深刻化し、省人化と業務効率化がますます求められています。こうした状況を受け、AIを活用した現場の可視化によって、実際に起きていること・起きたこと(現場のファクト)に基づいた分析と、リソースの最適化、作業効率化といった現場マネジメントへのニーズが高まっています。

一方、現場ごとに異なる環境やお客さまごとの分析ニーズに応じてAIを活用するには、事前に作業現場をカメラで長時間撮影した映像データの準備が必要になり、それに伴う手間や費用が発生することが課題でした。

【本サービスの特長】

- テキスト入力で即座に映像分析条件を設定可能

新たに開発したNEC独自の映像分析技術と自然言語処理技術 (注1) により、ユーザーが映像中の特定の作業行動や状況を、テキスト入力だけで簡単に指定できるようになりました。例えば「荷物を棚から取る作業」「機械の前に立っている状態」など、平易な文章を入力するだけで、AIが条件に合致する場面を自動認識します。これにより、従来は数週間かかっていたサービス導入前の作業が最短数時間で完了し、即日導入も可能になります。

2. 少量の学習データ追加による認識精度向上が可能

テキスト入力による短期間でのサービス導入に加え、少量の学習データを追加することで認識精度をさらに高めることができます。お客さまの現場環境や作業内容に応じた学習データを段階的に蓄積することで、作業行動の認識精度を一層向上させることが可能です。まずはテキスト入力による素早い導入を行い、運用しながら精度を高めていくことで、高い精度を求めるお客さまのニーズにも対応できます。

3. 導入負担を軽減し、あらゆる規模のお客さまに対応

テキスト入力による直感的な条件設定と、それに基づく分析レポートの自動生成により、利用開始までに必要だった専門家による手作業を大幅に削減します。これにより、導入初期費用も抑えることができるため、スモールスタートからお客さまの企業全体への拡大導入まで、さまざまな規模・予算のお客さまに対応可能です。

4. リアルタイムでの分析条件を最適化

現場で新たなニーズが発生した際、その場でテキスト入力するだけで分析条件を追加・変更できます。複数の条件にも同時対応が可能なため、現場の状況変化や経営施策の変更に柔軟かつ迅速に対応できます。

【販売価格、販売目標】

- 販売価格(税抜)：100万円～- 販売目標：5年間で40億円（関連サービス含む）

なお、本サービスの導入をご検討中のお客さま向けに、「NEC Digital Twin 現場可視化・分析サービス(無償トライアル版）」を提供しています。作業現場の動画をシステムにアップロードするだけで、AIによる現場の可視化・分析を無償でお試しいただけます。サインアップ後、すぐにご利用いただけます。

URL：https://jpn.nec.com/iot/platform/optimization/index.html#anc-trialservice

【今後の展望】

NECは引き続き、最新の映像AI技術を活用し、お客さまの現場可視化・分析を進化させていきます。今後は、業務プロセスマイニングや、AI による最適化シミュレーション、他の経営データとの連携による経営判断支援など、より高度な分析機能の実装も予定しています。お客さまのDX推進と経営課題の解決を実現するパートナーとして、サービスの拡充に努めてまいります。

NECはDXに関して、ビジネスモデル、テクノロジー、組織・人材の3軸で、戦略構想コンサルティングから実装に導くオファリングなど、End to Endのサービスを提供しています。さらに、従来型のSIerから「Value Driver」への進化を目指し、その価値創造モデルを「BluStellar(ブルーステラ)」(注2)として体系整理しました。業種横断の先進的な知見と研ぎ澄まされた最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導きます。

(注1) NEC、複数のカメラ映像から広域の現場の作業行動を事前学習不要でデータ化できるAI技術を開発 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001040.000078149.html

(注2)

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。https://jpn.nec.com/dx/index.html