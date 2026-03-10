牛乳を注いで1分たったら混ぜるだけ！果肉入りいちごミルクの素「 ちょこっとザク切りいちご 」
フリーズドライおよびエアードライなど乾燥食品の開発・製造を手がけるアスザックフーズ株式会社(代表取締役：久保正直、本社：長野県須坂市)は、「ちょこっとザク切りいちご」を2026年3月1日（日）より、全国のスーパーマーケット等で順次発売いたします。
小さなブロックが標準12個入り
【冷たい牛乳でつくる、果肉入りいちごミルクの素】
アスザックフーズ株式会社では、2003年から業界初※の”冷たい牛乳で戻す”フリーズドライのいちごミルクの素「ザク切りいちご」を販売しており、主力商品として発売から22周年のロングセラーとなっています。
長い間ご愛顧いただいてきた「ザク切りいちご」の姉妹品「ちょこっとザク切りいちご」が中身のブロックが小さく、より便利になって新発売です。
※自社調べ、2026年2月時点、日本国内のフリーズドライ市場の成形品（ブロック状のデザート製品）として
【商品特徴】
■小さなお子様から、おかわりしたい育ちざかりまで、みんなで楽しめる
コップに2個入れてから冷たい牛乳を注いで、1分待ってかき混ぜてできあがり。 小さなお子様や、おかわりしたい！ 成長期のお子様にも嬉しい商品です。
調理例：朝食にも便利
■原材料はいちご・砂糖・でん粉だけ。香料・着色料不使用。
原材料はいちご・砂糖・でん粉だけ。素材の味わいを生かしたごくシンプルな食材だけでできています。小さなお子様にも安心してお召し上がりいただけます。
■価格はそのまま、11％増量※してリニューアル
従来品はブロック6個入6食・内容量が31.8gでしたが、今回の新商品はブロックが小さくなって標準12個で6食・内容量が35.4ｇに増量しました。価格は据え置きです。（※パッケージの表示内容量での比較）
■そのまま食べてもOK！
小さなブロックなのでパクっとそのままかじっても美味しいです！
（そのまま召し上がる場合にはのどに詰まらせないようにご注意ください。）
小さなブロックが1袋に標準12個入っています。
※のどに詰まらせないようにご注意ください。
【春夏におすすめの簡単アレンジ】
アレンジレシピ：いちごソースとしてヨーグルトにかけて
牛乳の代わりに、豆乳で戻しても美味しく召し上がれます。少量の水で戻せば、フルーツソースとしてもお使いいただけます。また、牛乳や水で戻して冷凍庫で冷やし固める、アイスアレンジも夏におすすめです。
【牛乳でスマイルプロジェクトメンバー】
アスザックフーズは、農林水産省・一般社団法人Jミルクが立ち上げた「牛乳でスマイルプロジェクト」に参加しています。牛乳乳製品の消費拡大・国民の健康的な食生活の貢献に取り組んでいきます。
【商品概要】
商品名：ちょこっとザク切りいちご
内容量：35.4g（標準12個）
標準小売価格：440円／袋（税抜）
原材料名：いちご（エジプト）、砂糖、でん粉
【会社概要】
私達は、食べることのすばらしさを提供することが食品会社の使命と考えます。
「様々な方が、様々なときに、様々な場で食の喜びを感じて欲しい。」そのような考えから、フリーズドライやエアードライ技術でそのお手伝いをすることが、私達の喜びです。
乾燥は食品の廃棄を少なくし、保存剤も必要としません。
安全やサステナブル(持続可能性)を確保し、もっとおいしく、もっと使い易く、もっと手軽に、更に更にと進化を続けてまいります。
商号：アスザックフーズ株式会社
代表者：代表取締役 久保 正直
所在地：〒382-0000 長野県須坂市大字米持293番地45
設立：1963年(昭和38年)11月
事業内容：・フリーズドライ(真空凍結乾燥)食品の開発・製造
・エアードライ(熱風乾燥)食品の開発
・製造・乾燥食品に付帯する包装業務
ＵＲＬ：https://asuzacfoods.co.jp/
【一般のお客様の商品購入などのお問い合わせ先】
アスザックフーズ株式会社 お客様センター
TEL：0120-817-014
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)
アスザックフーズ・オンラインショップ：https://asuzacfoods.shop/
