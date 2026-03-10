Supership、株式会社アンドエスティが運営するWEBストア「and ST」へサイト内商品広告ソリューション「S4Ads」を提供開始

Supership株式会社

Supership株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：稲葉 真吾、以下、Supership）は、株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：櫻井 裕也）が運営するWEBストア「and ST（アンドエスティ）」へ、サイト内商品広告ソリューション「S4Ads(https://www.s4p.jp/s4ads)（エスフォーアズ）」の提供を開始したことをお知らせします。

WEBストア「and ST」は、2,170万人（2026年2月末時点）を超える会員基盤を持つ多様なブランド ・ カテゴリーが融合するファッションプラットフォームであり、アンドエスティHDグループのアダストリアブランドに加えさまざまなブランドを持つ企業の出店が急速に拡大しています。

本導入により、検索結果ページにおいて出店ブランドの商品をキーワードに連動した広告として優先的に表示することが可能となり、多様化する出店ブランドの販売促進を支援します。

■S4Ads導入の背景

「and ST」（ https://www.dot-st.com/ ）は、グループ内外の多数のブランドが出店するWEBストアです。現在、取り扱いブランド・アイテム数の拡大に伴い、ユーザーに対して最適な商品との出会いを創出しつつ、出店ブランドの販売機会を最大化する仕組みの構築が求められていました。

「S4Ads」は、入札単価だけでなく検索キーワードとの関連度や商品実績を掛け合わせた独自のスコアリングにより広告表示を最適化するため、ユーザーの検索体験を損なうことなく広告収益を創出できる点が特長です。こうした「ユーザー体験」「サイト収益」「出店ブランドの販売促進」を同時に実現できるソリューションとして、「S4Ads」の採用が決定しました。

Supershipは、2017年からアパレルや大規模モール型ECサイトなど多くのサイトで「S4Ads」の運用実績を積み重ねてまいりました。この豊富な実績とノウハウに基づき、「and ST」に対しても、きめ細やかな伴走型の運用支援を提供してまいります。

■ 「and ST（アンドエスティ） 」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などをはじめとするグループブランドに加え、多彩な外部ブランドが集結。多様なライフスタイルを提案するアンドエスティHDグループのWEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。「Play fashion!プラットフォーム」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■「S4Ads」について https://www.s4p.jp/s4ads

「S4Ads」は、ECサイトを広告媒体化するサイト内商品広告ソリューションです。メーカーやブランドなどの商品サプライヤーに向けた広告出稿機能を、ECサイトに組み込むことができます。

検索連動型の広告配信機能や運用のためのダッシュボードをワンパッケージで提供しており、サイト運営者は既存の検索エンジンを切り替えることなく、検索連動型広告を導入・運用することができます。出店者は少額から手軽に広告出稿を行うことが可能です。

また、2025年7月には生成AIを活用した「検索データ自動生成機能」を搭載し、EC事業者が商品マスターに手を加えることなく広告収益を向上させる機能強化を実施しています。

【Supership株式会社について】https://supership.jp/

Supership株式会社は、正確なデータとデータ利活用の知見、国内屈指の広告配信技術を基にした企業のデジタルマーケティングを支援する「マーケティングソリューション事業」と、顧客企業の生活者への接点に対して、データを用いたCX向上や新しいマネタイズ機会の創出を支援する「データソリューション事業」を展開するデータテクノロジーカンパニーです。

データとテクノロジーの力で世の中の解像度をあげ、新たな価値をパートナーとともに共創します。

事業内容：デジタルトランスフォーメーション事業（マーケティングソリューション事業、データソリューション事業）

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟11階

代表者：代表取締役社長CEO 稲葉 真吾