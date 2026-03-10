雨具に匹敵する耐水生地を使用したバッグシリーズ「ace. ラグマスター2」から、ボディバッグ、ショルダーバッグ、トートバッグが新登場

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下宏明）は、バッグ＆ラゲージブランド「ace.（エース）」より、ビジカジバッグシリーズ「ラグマスター2」の新作を発売しました。

展開中のバックパック2型に加え、ボディバッグ、ショルダーバッグ、トートバッグを追加した全8型を、直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店にて順次展開します。

「ラグマスター2」は、雨具に匹敵する耐水圧を備えた生地を採用し、アウトドアテイストのデザインとビジネスシーンでの使いやすさを両立したシリーズです。

アウトドアテイストのデザインとビジネス機能を融合した「ラグマスター2」は、オンオフを問わずシームレスに使えるスタイルが特長のシリーズです。

ビジネスパーソンの持ち物や通勤スタイルを考慮した収納設計に、アウトドアギアに用いられるタフな素材とディテールを採用。街や日常に自然に馴染むデザインに仕上げました。

今回新たに、ボディバッグ、ショルダーバッグ、トートバッグといったカジュアルアイテムを追加。通勤から出張、休日の外出や旅行まで、幅広いシーンで活躍するラインアップを拡充しました。

【商品特徴】

カジュアルアイテム6型を追加

左右どちらの肩にも掛けられる、付け替え可能なショルダーベルト付きのボディバッグ2型。

マグネットでワンタッチ開閉できるフロントポケットを備えたショルダーバッグ2型。

そして、ハンドルの長さを調整でき、サイドファスナーと本体気室の両方からアクセス可能な2WAYスルーポケットや、スーツケースのプルドライブハンドルに固定できるセットアップ機能を搭載したトートバッグ2型をラインアップに加えました。

耐水性に優れた本体生地と、水が浸入しにくいファスナー

雨具に匹敵する耐水圧（10,000mm 以上）を誇るタフな本体生地と、水の浸入を抑えるコーティングファスナーを採用。

激しい雨から書類やデバイスを守ります。※完全防水ではございません

整理しやすい各種ポケット

小物類をスマートに収納できるオーガナイザーポケットなど、各種内装ポケットやキーフックを配置。

鍵やペン、名刺入れなどのアイテムを整理できます。

快適に背負えるエアメッシュ

バックパックとボディバッグの背面に、通気性に優れ、摩耗で衣類を傷めにくいエアメッシュを採用。体に触れる部分の蒸れを防ぎ、快適な背負い心地を実現します。

バックパックはショルダーハーネス裏にもエアメッシュを採用しました。

デバイス収納スペース

バックパック、ボディバッグ、トートバッグにはノートPCまたはタブレット端末用の収納部を装備。

デバイスを傷から守るため、収納部内側には柔らかなパイル生地を使用しています。

【商品詳細】

ブランド：ace.

シリーズ：ラグマスター2

素材：ナイロン

カラー：ブラック、カーキ

形状／品番／サイズ（W×H×D）／容量／税込価格：

バックパック小 ／17761／27×42×12cm／19L／35,200円

バックパック中 ／17762／28×46×15cm／24L／37,400円

バックパック大 ／17763／30×50×16cm／31L／39,600円

NEW ボディバッグ横 ／17764／32×18×7cm／6L／20,900円

NEW ボディバッグ縦 ／17765／16×33×8cm／6L／20,900円

NEW ショルダーバッグ小 ／17766／29×26×8cm／7L／27,500円

NEW ショルダーバッグ大 ／17767／32×30×10cm／10L／29,700円

NEW トートバッグ小 ／17768／41×40×12cm／20L／37,400円

NEW トートバッグ大 ／17769／44×35×14cm／19L／39,600円

エースオンラインストア商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c40193/

【ace.（エース）】

1940年創業の日本のバッグメーカー『エース株式会社』が手掛けるバッグ＆ラゲージブランド。

「すべての移動を旅と捉え、その移動を快適にする最適なカタチを提供する」ことをコンセプトに、トラベルからカジュアル、ビジネスまで幅広い種類のバッグを提供。日本含むアジアマーケット中心に展開中。

ブランドサイト：https://www.ace-dot.com/

エースオンラインストア：https://store.ace.jp/shop/