セミナーインフォ、事業拡大に伴う本社移転のお知らせ

株式会社セミナーインフォ

金融業界向けセミナーおよびイベント事業を展開する 株式会社セミナーインフォは、事業拡大および業務提携による新たな事業展開に伴い、本社およびカンファレンスルームを下記の通り移転することをお知らせいたします。

新オフィスでは、セミナー・イベントの開催環境を一層強化するとともに、金融業界の皆様にとって価値ある情報発信・交流の場を提供してまいります。

■移転の背景

当社はこれまで、金融・IT業界に特化したエグゼクティブ向けセミナーやビジネスフォーラムの企画・運営を中心に、専門メディアの運営やマーケティング支援などを通じて、金融業界の知見共有とネットワーク形成を支援してまいりました。

これまでに累計5,000回以上のセミナー開催実績を有し、銀行・保険・証券など幅広い金融分野の専門家・実務家の知見をつなぐ場を提供しています。

また2025年7月には、金融・IT情報メディアやイベント事業を展開する 株式会社グッドウェイ と業務提携を締結し、金融・IT業界向けのイベントやセミナー、コミュニティ形成などを共同で推進する体制を構築しました。

この提携により、両社がこれまで培ってきたネットワークやイベント運営ノウハウを融合し、金融・IT業界向け国内最大級のイベント・セミナー事業の展開や新規事業の創出を目指しています。

こうした事業拡大および今後の成長を見据え、業務環境およびイベント開催機能の強化を目的として、本社およびカンファレンスルームを移転することといたしました。

■新オフィス概要・アクセス

【所在地】

〒103-0025

東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

茅場町一丁目平和ビル 4階

【アクセス】

東西線・日比谷線「茅場町」駅 6番出口 徒歩1分

銀座線・都営浅草線「日本橋」駅 D1出口 徒歩4分

https://www.seminar-info.jp/company/access

カンファレンスルームを拡張し、広く快適な空間へと刷新

新オフィスでは、カンファレンスルームを拡張し、従来よりも広く、快適で洗練された空間へとリニューアルしました。

登壇者・参加者双方にとって利用しやすい環境を整備し、金融・IT業界の最新知見や実務情報を共有する場として、より質の高いセミナー体験を提供してまいります。

■今後の展望

当社は今後も、金融機関・金融関連企業の皆様に向けて、実務に直結する知見や最先端の情報を提供するセミナー・フォーラムを企画・開催するとともに、メディア事業やコミュニティ形成を通じて業界の発展に貢献してまいります。

また、グッドウェイとの協業をはじめとするパートナーシップを通じて、金融・IT分野における情報流通とビジネス機会の創出をさらに加速させ、業界の変革を支えるプラットフォームとしての役割を強化してまいります。

■セミナーインフォ 会社概要

会社名 ：株式会社セミナーインフォ

電話番号：03-3239-6544

代表者 ：代表取締役社長 小西 亘

設 立 ：2005年8月1日

事業内容：セミナー事業

顧客獲得代理事業（フォーラム/プライベートイベント）

メディア事業（Webメディア「The Finance」「Finlink」）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ

E-mail：sales_contact@seminar-info.jp