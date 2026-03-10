年に一度のサンリオの推しキャラ投票イベント！「2026年サンリオキャラクター大賞」開催決定

株式会社サンリオ2026年サンリオキャラクター大賞 キービジュアル (C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区 社長：辻 朋邦、以下サンリオ)はサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を、4月9日(木)～5月24日(日)まで開催いたします。企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組(予定)がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」も同時開催いたします。また、6月27日(土)～28日(日)の2日間、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催し、28日(日)にはメイン会場のパシフィコ横浜で「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表イベントを実施します。

サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベントです。今年エントリーする90キャラクターは、3月11日(水)から「サンリオキャラクター大賞」公式Xアカウントで毎日発表していきます。また、4月1日(水)には、サンリオキャラクター大賞公式サイトにてエントリーキャラクター一覧を公開いたします。

※投票サイトでの投票は、4月9日(木)11時より可能です。

詳細URL：https://www.sanrio.co.jp/news/etc/mx-ranking2026-20260310/(https://www.sanrio.co.jp/news/etc/mx-ranking2026-20260310/)

投票サイトURL：https://ranking.sanrio.co.jp/(https://ranking.sanrio.co.jp/)

今年のテーマは「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」

今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。「Smiling Ovation(スマイリングオベーション)」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンのみなさまが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいというサンリオの想いが込められています。キービジュアルでは、チア衣装を着たサンリオキャラクターたちが、ポンポンやメガホンなどを持って元気いっぱいに応援する姿を描いています。

「2025年サンリオキャラクター大賞」のハイライト

40周年を迎えた昨年のサンリオキャラクター大賞は、総得票数は史上最多の6,316万696票(前年比111%)を記録。第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」でした。国内票に加え、海外からも多くの支持を集め、9年ぶり通算4度目となる1位に返り咲きました。第2位「シナモロール」、第3位「ポチャッコ」と続き、サンリオ3大犬キャラクターがTOP3を独占しました。結果発表イベントでは、順位が発表されるたびに大きな歓声が上がり涙を拭うファンの姿も見られるなど、大きな盛り上がりを見せました。今年はどのような順位となるのか、そしてデビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」が2年連続で1位を達成するのか、ぜひご注目ください。

概要

本年は、「2026年サンリオキャラクター大賞」「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」のほかに、新部門を開設予定です。新部門についての詳細は、3月下旬に発表いたします。

2026年サンリオキャラクター大賞

タイトル ：2026年サンリオキャラクター大賞

スケジュール：

投票期間 4月9日(木)11時 ～ 5月24日(日)終日

初回速報(1～10位)4月14日(火)13時

「Sanrio＋」限定発表(1～20位) 4月24日(金)12時

中間発表(1～20位)5月12日(火)13時

※投票サイト上で「Sanrio＋」でログインすると全順位(1～90位)を見ることができます。

結果発表(1～90位)6月28日(日)13時

※「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表。詳細は後日公開予定

※各発表時間については変更の可能性があります。

参加キャラクター：90キャラクター

2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門

タイトル ：2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門

スケジュール：

投票期間 4月9日(木)11時 ～ 5月24日(日)

※WEB投票のみ

中間発表(1～3位) 5月12日(火)13時

結果発表(1～15位) 6月28日(日)13時

※「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表。詳細は後日公開予定

参加キャラクター：40組(予定)

＜投票方法＞

「サンリオキャラクター大賞」は、どなたでも無料で投票できます。

※各投票方法の詳細は後日発表いたします。

１.WEB投票

２.サンリオショップ投票(お買い物をしてWEB投票)

３.サンリオオンラインショップ本店で投票(お買い物をしてWEB投票)

４.いちご新聞投票

※投票開始は4月10日(金)

5月号(4月10日(金)発売)、6月号(5月10日(日)発売)についている投票用紙を使用して投票できます。(コピー不可)

５.【「Sanrio＋」会員限定】スマイル投票(WEB投票)

６.【「Sanrio＋」会員限定】まいにち投票スタンプ チケット投票(WEB投票)

７.【「Sanrio＋」会員限定】エールチャレンジゲーム チケット投票(WEB投票)

８.【「Sanrio＋」会員限定】ステージアップ特典 チケット投票(WEB投票)

投票開始以降、投票サイトへ「Sanrio＋」で初めてログインした時に「投票チケット」がもらえます。

９.【「Sanrio＋」会員限定】なかよしキャラクイズ チケット投票(WEB投票)

１０.【「Sanrio＋」会員限定】「サンリオキャラクターコラボ広告」をみて投票(WEB投票)

１１.サンリオ以外での投票

「Sanrio＋」とは

サンリオグループ共通の会員サービスです。サンリオショップ・サンリオオンラインショップ・サンリオピューロランド・ハーモニーランドなどでためたスマイル(ポイント)を使ってギフトに交換したり、限定サービスをお楽しみいただけます。

詳細URL：https://www.sanrio.co.jp/sanrioplus/

エントリー90キャラクターを公式Xで毎日発表！

3月11日(水)～3月27日(金)にかけて、サンリオキャラクター大賞公式Xにて、今年エントリーする90キャラクターを毎日発表していきます。また、4月1日(水)には、サンリオキャラクター大賞公式サイトにてエントリーキャラクター一覧を公開いたします。

「サンリオキャラクター大賞」公式X(@sanrio_ranking)：

https://x.com/sanrio_ranking

「サンリオフェス2026 in みなとみらい」開催決定！ 今年はみなとみらい駅周辺エリアがサンリオキャラクター一色に！

昨年、来場とオンライン視聴を含め約146万人のファンが注目した「サンリオフェス」の開催が今年も決定いたしました。「サンリオフェス2026 in みなとみらい」は、パシフィコ横浜の展示ホールB・C・Dをメイン会場、会議センターをキッズ会場として実施予定です。メイン会場で行われる「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表ステージは、キッズ会場にてライブビューイングも予定しています。また、今年はみなとみらい駅周辺施設とのコラボレーションも決定。エリア一帯がサンリオキャラクターで彩られる特別な期間となります。本イベントの詳細および、チケット情報、コラボレーション内容は、後日発表いたします。

イベント名 ：サンリオフェス2026 in みなとみらい

開催日 ：メイン会場・キッズ会場 2026年6月27日(土) ・ 6月28日(日)

みなとみらい駅周辺施設 2026年6月中旬より順次

会場 ：メイン会場 パシフィコ横浜 展示ホールB・C・D

キッズ会場 パシフィコ横浜 会議センター

みなとみらい駅周辺施設

※2026年サンリオキャラクター大賞 結果発表ステージは、6月28日(日)に開催いたします。

※メイン会場への入場には、事前抽選チケット(ステージ観覧指定席チケットは有料)が必要です。

※本イベントの模様はオンライン配信も予定しております。

「応援ありがとうグリーティングイベント」の開催が決定！ 最終結果TOP10のキャラクターがサンリオショップにやってくる！

全国のサンリオショップにて、「応援ありがとうグリーティングイベント」の実施が決定いたしました。本イベントは、「2026年サンリオキャラクター大賞」で最終順位1位～10位にランクインしたキャラクターが登場するイベントで、実施店舗や時期などの詳細は後日発表いたします。

ハーモニーランドでは、「サンリオキャラクター大賞」開催記念グリーティングイベントを実施！

「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」では、「サンリオキャラクター大賞応援グリーティング」を実施します。キャラクターたちへ応援の気持ちを伝えてみよう♪詳細は、ハーモニーランド公式ホームページにて発表予定です。

詳細URL：https://www.harmonyland.jp/sp/c-taishou2026/index.html

参考情報

■「2025年サンリオキャラクター大賞」 最終順位

投票総数：6,316万696票(歴代最多)

投票期間：2025年4月10日(木)～5月25日(日)

■歴代1位キャラクター