春旅行におすすめ！ Oooh（ウー）、“青の絶景”が広がる国 ウズベキスタンの新規モデルプランを公開。

青いタイルに彩られた壮麗なモスクやマドラサが並び、歴史ある絶景都市が点在するウズベキスタン。シルクロードの面影を色濃く残すこの国は、近年、次に訪れたい旅先として注目を集めています。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎）は、2026年3月、ウズベキスタンを巡る新たなモデルプランを公開しました。本リリースでは、春の旅行先としてウズベキスタンをおすすめしたい4つの理由とおすすめのモデルプランをご紹介します。

◆今こそウズベキスタンをおすすめしたい4つの理由とおすすめモデルプラン

【1】春（4～5月）がベストシーズン

ウズベキスタンを訪れるベストシーズンは、気候が穏やかな春（4～5月）と秋（9～10月）。なかでも春は、日中の気温が過ごしやすく、青空の下でサマルカンドやヒヴァの壮麗なイスラム建築が一層美しく映える季節です。街には花や新緑も増え、シルクロードの歴史都市を快適に巡ることができます。観光に最適な気候と景色がそろう春は、ウズベキスタン旅行にぴったりのタイミングです。

〈おすすめのモデルプラン紹介〉

街歩きに最適な春だからこそ、サマルカンド、ヒヴァ、ブハラ、タシケントと王道4都市をしっかりと満喫。さらに、夏には暑さが厳しいキジルクム砂漠の遺跡も、この季節なら無理なく訪れることができます。

◼️プラン詳細はこちら

青の都と砂漠の記憶へ｜4都市を巡る静寂の一人旅(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/c4b8d5e80ee0bb31ad21)

【2】どこを切り取っても“写真映え”する絶景

青いタイルで覆われたモスクやメドレセ、壮麗なミナレット、迷路のような旧市街--ウズベキスタンには、思わずカメラを向けたくなる景色が至るところに広がっています。サマルカンドのレギスタン広場や、歴史都市ブハラの交易ドームや中庭など、街全体がまるで物語の舞台のよう。卒業旅行や女子旅にもぴったりの絶景にあちこちで出会えます。

〈おすすめのモデルプラン紹介〉

サマルカンドとブハラにそれぞれ2日間滞在し、世界遺産の街並みをじっくり巡るモデルプラン。ガイドなしで自由に散策できる行程のため、レギスタン広場のライトアップや歴史地区の路地など、思い思いに写真撮影を楽しむ時間もしっかりと確保されています。

◼️プラン詳細はこちら

シルクロードの青と光に誘われて｜サマルカンドとブハラの古都巡礼(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/09443892c72aa618106a)

【3】ラグジュアリー滞在にも手が届く

ウズベキスタンでは、歴史都市の中心に位置する5つ星ホテルや快適な専用車、日本語ガイド付きの観光など、上質な旅のスタイルを比較的現実的な価格で楽しめるのも魅力のひとつ。円安が続く中でも、ラグジュアリーな滞在を手の届く形で実現しやすい旅先として注目されています。壮麗なイスラム建築を巡りながら、快適なホテルでゆったりと滞在する--そんな上質な旅が叶います。

〈おすすめのモデルプラン紹介〉

サマルカンドやブハラの歴史都市に加え、ティムールの故郷シャフリサーブスも訪れることで、シルクロードの歴史をより深く味わう旅。全行程にわたる日本語ガイドと専用車付きでラグジュアリーなホテル滞在を楽しみながら巡る、大人の中央アジア旅行です。

◼️プラン詳細はこちら

ティムールの故郷を訪ねて｜シルクロードの名都を巡る歴史紀行(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/73dc045b22cec78fb97f)

【4】周辺国へもアクセス抜群！中央アジア周遊も楽しめる

ウズベキスタンは中央アジアの中心に位置しており、周辺国とあわせて旅を広げやすいのも魅力です。国境が比較的近く、歴史や文化がつながる地域を一度の旅行で巡ることができるのは、この地域ならでは。シルクロードの歴史都市に加え、自然や秘境など多彩な景観を組み合わせた周遊旅行が楽しめます。

〈おすすめのモデルプラン紹介〉

1つ目のプランでは、サマルカンドから国境を越えてタジキスタンのパンジケントやセブンレイクスを日帰りで訪れ、歴史都市と山岳の大自然を一度に体験できます。一方2つ目のプランでは、トルクメニスタンの巨大ガスクレーター「地獄の門（ダルヴァザ）」でのテント泊を堪能。中央アジアならではのスケールの大きな絶景を楽しめます。

◼️プラン詳細はこちら

１.青きタイルと山岳の静寂｜ウズベキスタン・タジキスタン周遊(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/14172aba590ee623c34f)

２.大地が燃え、歴史が輝く｜ウズベキスタン・トルクメニスタン周遊(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/ff70187460483dffcae2)

春にベストシーズンを迎えるウズベキスタン。絶景の歴史都市、上質な滞在、そして中央アジアへと広がる旅の魅力を、ぜひこの機会に体験してみてください。

◆ウズベキスタンをよく知る現地旅行会社がオーダーメイド旅の作成をお手伝い！

ウズベキスタン現地旅行会社 Ochilov Shakhzodjonさん

当社は、日本をはじめとする各国からの旅行者に対し、ウズベキスタンおよび中央アジアにて17年以上の旅行サービス提供実績を持つ旅行会社です。私たちは、旅から素晴らしい感動を得ていただくことを目指し、最高レベルのサービスとサポートの提供に注力しています。 お客様の権利保護、予約やキャンセルの手配サポート、そして旅行中の安全確保の措置など、安心して旅行いただくための重要な役割を果たしています。 私は、日本で5年間学び、生活した経験があり、日本語対応可能なガイドとしても活動しております。 中央アジアの旅をご希望の際は、ぜひ私たちにお任せください。 皆様の旅のお手伝いができましたら幸いです。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント１. 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント２. 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント３. 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント４. 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。