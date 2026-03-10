CONVERSE、1977年のアーカイブ・ランニングシューズSTAR FIREをモチーフにした新作「STFIRE AG」が発売

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」は、1977年に登場したアーカイブ・ランニングシューズ「STARFIRE（スターファイヤー）」をモチーフに、現代のクラフトマンシップでアップデートした最新モデル「STFIRE AG（エスティーファイヤー AG）」を発売いたします。2026年3月19日より順次、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて発売いたします。

本モデルは、1970年代のランニングシューズ特有のクラシックなルックスを踏襲しながら、履き心地をアップデートした一足です。アッパーにはナイロンとスエードを採用し、特別な洗い加工を施すことで、アッパーのしわやスエードの色むら、さらにヴィンテージ感漂うタンラベルの風合いなど、まるでアーカイブが時を経て現代に現れたかのような、深みのあるディテールを表現しています。また、アーカイブから着想を得たミッドソールの配色を採用し、アッパーとの計算されたコントラストでレトロな雰囲気を演出しています。ミッドソールには、薄底ながらも2層構造でサポート性を高めたE.V.A.を採用しました。

カラーは、グリーン／オレンジ、ブルー／バーントオレンジ、レッド／バーントブルー、ブラック、ボーンホワイトの5色展開。グリーン／オレンジ、ブルー／バーントオレンジ、レッド／バーントブルーは、1977年発売当時のオリジナルモデル「STARFIRE」から着想を得たヘリテージカラーを採用。

STFIRE AG(https://converse.co.jp/products/33702480)

商品名：STFIRE AG（エスティーファイヤー AG）

価格：13,750円(税込)

サイズ：23.0～28.0、29.0cm

素材：アッパー・ナイロン/スエード、アウトソール・ラバー

発売日：2026年3月19日

■STFIRE AG SPEC

UPPER

1970年代のランニングシューズ特有のクラシックなルックスを忠実に再現 。

ナイロンとスエードのコンビネーションアッパーに特別な「洗い加工」を施すことで、リアルなヴィンテージ感を追求。ナイロン部分の繊細な「しわ」や、スエード特有の「色むら」を表現 。

TONGUE LABEL

洗い加工によって、長年履き込まれたかのような深みのある風合い（汚れ）を演出。細部にまでアーカイブのエイジング感を宿したこだわりのディテール 。

MIDSOLE

アーカイブからインスピレーションを受けたカラーリング。各カラーの配色バランスに合わせ、異なるミッドソールカラーを採用することで、レトロな雰囲気を演出 。

フォルムの美しさを損なわない薄底仕様でありながら、2層構造のE.V.A.を採用。現代のライフスタイルに適したサポート感と、快適な履き心地を両立。

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とする

ライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/