にこスマ｜2026年2月中古スマホ販売・買取数ランキング

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belong（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 耕一郎　以下、「Belong」）は、「にこスマ」における2026年2月の中古スマホ／機種別販売数・買取数ランキングを発表します。






＊Androidスマホは買取数ランキングにランクインしませんでした


■にこスマ担当者コメント


2026年2月の販売数ランキングでは、iPhone SE（第3世代）(64GB)が9か月連続で1位にランク


インしました。



2位以下の動きを見ると、iPhone 15 (128GB)が前月の11位から大きく順位を上げ、過去最高の5位にランクインしています。


iPhone 15は2025年の終盤から取引数が増え始め、機種ごとの合計（全容量の合計）でも5位まで上昇してきています。



2026年3月2日には、エントリーモデルのiPhone 17eが発表されましたが、「最新の性能は必要ない」という方にとっては、価格帯が近く、超広角カメラやDynamic Island、物理SIMカードなど一部の使い勝手で勝るiPhone 15が、依然として有力な選択肢になるでしょう。


（参考：https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-iphone-17e/）



また Google Pixel 6a が、こちらも前月から大きく順位を上げ、過去最高タイの7位にランクインしました。


Google Pixel 6a の取引数の内訳を見ると、Google 認定再生品 が6割以上を占めています。


発売から時間が経った機種も新品同様のコンディションで入手できることが、Google 認定再生品 の大きなメリットです。


（参考：https://www.nicosuma.com/refurbish/pixel）



買取数ランキングでは、iPhone SE（第2世代）(64GB)が6か月連続で1位にランクインしました。


iPhone SE（第2世代）は、2025年の年間買取数ランキングでも、機種ごとの合計（全容量の合計）で4年連続で1位を獲得するなど、独走状態が続いています。


（参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000044035.html）



2位以下は毎月順位の入れ替わりが見られますが、発売から4年以上経過したiPhoneが上位を占める傾向は一貫しています。



「にこスマ」では、今後も引き続きお客さまのニーズに柔軟にお応えできるよう、販売・買取の双方からサービスの充実に努めてまいります。


■にこスマ　中古スマホ販売数ランキング［2026年2月］


順位／機種（ストレージ容量）／平均販売単価（前月比）


1位／iPhone SE（第3世代）(64GB)／32,669円（6,903円）


2位／iPhone 13 (128GB)／57,675円（-700円）


3位／iPhone SE（第2世代）(64GB)／20,414円（-341円）


4位／iPhone 14 (128GB)／69,080円（2,254円）


5位／iPhone 15 (128GB)／90,781円（-3,940円）


6位／iPhone SE（第2世代）(128GB)／26,652円（1,880円）


7位／Pixel 6a (128GB)／28,041円（869円）


8位／iPhone 13 mini (128GB)／47,837円（-1円）


9位／iPhone 12 (64GB)／36,885円（468円）


10位／Pixel 7a (128GB)／38,524円（332円）


■にこスマ買取　スマホ買取数ランキング［2026年2月］


順位／機種（ストレージ容量）


1位／iPhone SE（第2世代）(64GB)


2位／iPhone 8 (64GB)


3位／iPhone 13 (128GB)


4位／iPhone 11 (64GB)


5位／iPhone SE（第3世代）(64GB)


6位／iPhone 12 (64GB)


7位／iPhone 12 (128GB)


8位／iPhone SE（第2世代）(128GB)


9位／iPhone 11 (128GB)


10位／iPhone 13 mini (128GB)



※対象期間：2026年2月1日～2026年2月28日


※価格はすべて税込み



●本ランキング結果を引用する場合は「にこスマ」のURL(https://www.nicosuma.com/blogs/information/202602-ranking)を使用してください。



■「にこスマ」について


「にこスマ」は、伊藤忠グループのBelongが運営する中古スマホ販売・スマホ買取サービスです。「あたらしいより、あなたらしい。」をモットーに、お客さまのライフスタイルにフィットしたスマホ選びをお手伝いします！


◇にこスマ（中古スマホ販売）


https://www.nicosuma.com/


中古スマホのイメージを覆す高品質な端末を厳選！


端末ごとに詳細なコンディションを掲載しているので、納得の一台をお選びいただけます。






◇にこスマ買取（スマホ買取）


https://www.nicosuma.com/sell


登録不要でかんたん見積もり！


シンプルな査定基準や徹底したデータ消去など、スマホ買取が初めての方でも安心してご利用いただけます。






スマホの購入・売却に関するお役立ち情報は、「にこスマ通信」（https://www.nicosuma.com/magazine）でも発信しています。


■会社概要


Belongは、「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/)や「にこスマ買取」(https://www.nicosuma.com/sell)、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」（https://bz.belong.co.jp/）など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、 高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。






社　　名　　株式会社Belong（伊藤忠グループ）


会社設立　　2019年2月


代表者名　　代表取締役社長　西村 耕一郎


所在地　　　◆本社　　東京都港区赤坂6丁目4番10号 赤坂ZENビル4階


　　　　　　◆座間オペレーションセンター　　神奈川県座間市広野台2-10-10 GLP座間3階



●記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。