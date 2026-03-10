ダイナースクラブ、グルメサービスを大幅強化。最大20%キャッシュバック優待など24の新サービスを4月から順次開始

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長:五十嵐 幸司）は、2026年4月から、24の新サービスを順次開始します。

「食」を起源とするダイナースクラブの最大の強みである「グルメ」サービスを中心に、日常から特別な日まで、あらゆるシーンでご活用いただける優待を大幅に拡充。さらにゴルフ、ライフスタイル、ビジネスサポート等、多様化するニーズにお応えした包括的なサービスラインナップをご用意しました。

■ サービス強化の背景

ダイナースクラブは、1950年にニューヨークのレストランで誕生した、世界初の多目的クレジットカードです。長きにわたりダイナースクラブ会員のライフスタイルを支え続け、昨年はブランドの誕生から75周年、日本で創業して65周年を迎えました。

昨今、市場環境は大きく変化しています。ゴールドカードが一般化し、プラチナカードも増加。かつては限られたプレイヤーだった富裕層カード市場に多数の企業が参入しています。同時に、富裕層の価値観も変化しており、「体験の質」や「ストーリーへの共感」といった目に見えないコトへの関心が高まっています。(※)

※出典：株式会社博報堂「新富裕層調査2025(https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/119081/)」

こうした変化を受け、「今求められているサービス」を多角的に分析し、富裕層のニーズに応えるサービスラインナップを組成しました。ブランドの原点である「グルメ」サービスのさらなる強化を軸に、日常から特別な日まであらゆるシーンをカバーする体系的なサービス、さらに“デジタルの利便性”と“リアルな体験価値”の双方を兼ね備えたサービスを提供します。

■ 主要な新サービス

【グルメ】― ダイナースクラブの原点「食」強化 ―

1. My Taste from ダイナースクラブ（グルメキャッシュバック特典）【新規】

内容：対象レストランでのご利用金額に応じて、最大20%をキャッシュバック（半年ごと、年2回）

上限額：ダイナースクラブカード会員 20,000円（年間）／プレミアムカード会員 40,000円（年間）

店舗数：約100店舗からサービス開始、順次拡大予定

特徴：日常のお食事からちょっとしたお出かけまで、幅広いレストランを利用いただけ、半年ごとのキャッシュバックで「食べるほどお得」を実感いただけます。

ON the TABLE CHINESE

2. エグゼクティブ ダイニング【サービス拡充】

内容：2名以上のコース利用で、1名分のコース料理が無料になる人気サービスをアップデート

店舗数：国内外合わせて500店舗以上（プレミアムカード会員限定店舗含む）

特徴：

１. 海外店舗の追加：ハワイ・シンガポール・台湾の店舗が初登場

２. カジュアル店舗の追加（7月以降順次開始）：日常使いもできる価格帯の店舗を追加

３. 優良店舗の拡充：グランメゾンと呼ばれるような、特別感のあるレストランが追加

ブノワ京都

3. 予約困難店でのグルメ体験【新規・プレミアムカード会員限定】

内容：予約が取りづらい厳選レストランや話題のレストランでの会員限定の特別なダイニング体験を提供

特徴：ダイナースクラブ会員誌「シグネチャー」の取材記事と連動し、料理人のストーリーや食材へのこだわりを知ったうえで、名店での特別な時間を堪能できます。

4. はせがわ酒店の特別な美酒【新規】

内容：はせがわ酒店の目利きがダイナースクラブ会員だけのために厳選した商品を特別販売

取扱商品：希少な限定日本酒、ダイナースクラブ会員限定日本酒セット、焼酎・ウイスキー・ワイン等

特徴：今話題の銘柄や希少酒をダイナースクラブ会員のために特別にご用意します。

【ウェルビーイング】― 健康や心の豊かさへの投資 ―

5. GDOゴルフ場予約割引【新規】

内容：日本最大級のオンラインゴルフメディア「ゴルフダイジェスト・オンライン」が提携するゴルフ場予約の割引クーポンをプレゼント

優待：3,000円クーポンを3ヵ月ごとに先着1,000名にプレゼント

特徴：国内最大級のゴルフ場予約サイトで利用可能なクーポンで、幅広い選択肢から好みのコースを見つけてお得にプレーできます。

6. オーディオブック特別優待【新規】

内容：ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」、オーディオブックの配信サービス特別優待

優待：聴き放題プラン初回無料期間を60日間に延長（通常14日間）、毎月3,000円分のポイントをプレゼント

特徴：ビジネス書、ベストセラー小説、日経新聞ポッドキャスト等、倍速再生も可能で、知的探求心の高い会員様に最適です。

【タイパ・効率化】― 新富裕層・パワーカップル ―

7. S.RIDE特別優待【新規】

内容：タクシー配車アプリ「S.RIDE」で使えるクーポンをプレゼント

優待：1,000円クーポンを2ヵ月ごとに先着1,000名にプレゼント

特徴：ワンスライドで簡単配車、キャッシュレス決済で完結し、通勤・移動が多いビジネスパーソンに最適です。

8. mitaseru（ミタセル）優待【新規】

内容：三井不動産グループが運営する、プレミアム冷凍グルメ通販サービスの特別優待

優待：初回30%OFF、プレミアムカード10%OFF、ダイナースクラブカード5%OFF

特徴：世界が認める星付きレストランのメニューや人気店の復刻メニューなど、名店の味をそのまま自宅で楽しめる商品をお取り寄せできます。

【ライフスタイル】― 多彩な地域で、快適なひとときを ―

9. 大丸福岡天神店 Kujaku Salon TENJIN【新規・プレミアムカード会員限定】

10.大丸梅田店 Till The Lounge【新規・期間限定 2026年9月30日まで】

内容：お買い物の際にVIP/会員制ラウンジが利用可能

優待：1日1回、1時間利用可能

※大丸梅田店：30,000円以上（税込／合算可）の利用当日のお買上げレシートを提示

特徴：ダイナースクラブが運営する銀座・大阪梅田プレミアムラウンジ、提携ラウンジに加え、様々なエリアでラウンジサービスを利用いただけるようになります。

大丸福岡天神店 Kujaku Salon TENJIN大丸梅田店 Till The Lounge

上記サービス以外にも、スポーツやヘルスケア・健康管理、ショッピングなど、多数の充実したラインナップをご用意しています。ダイナースクラブは今後も、会員の皆様の「日常から特別な日まで」をより豊かにするパートナーとして、「体験の質」にこだわった上質なサービスを提供してまいります。

＜ 2026年4月開始 ダイナースクラブ 新サービス＞

■ ダイナースクラブカードのご案内

