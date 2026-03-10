【ブース訪問予約でAmazonギフト1500円分贈呈】バイタリフィ、3月24日～26日開催「AI World 2026 春 福岡」に出展

株式会社バイタリフィ

生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年3月24日(火)～3月26日(木)の3日間、マリンメッセ福岡で開催される「AI World 2026 春 福岡」に出展いたします。

■「AI World 2026 春 福岡」とは？

ビジネス変革やDX、業務効率化を加速させる最新AIソリューションが一堂に集結する展示会です。チャットボットや自然言語処理など、多岐にわたる先端技術を直接体感いただけます。AIによる業務改革を検討する企業にとって、課題解決のヒント獲得や具体的な商談が行える絶好の機会となっています。

展示会URL： https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka

■【来場者限定】事前予約でAmazonギフト券1,500円分をプレゼント！

今回、事前にバイタリフィブースへの訪問予約をしていただきますと、

もれなく展示会事務局より「Amazonギフト券 1500円分」が贈呈されます。

是非、本キャンペーンにお申込みの上ご来場くださいませ。

【特典獲得までの流れ】

１.会員登録（プロモーションコードの入力必須）

・会員登録URL：https://expo.bizcrew.jp/event/14996/module/booth/387492/398344

・プロモーションコード：「ehos93812」

２.ブース訪問予約

３.予約されたお時間にバイタリフィブースまでお越しください

備考：

・Amazonギフトカードは、上記条件をすべて満たしている来場者様を対象に、

会期1か月後を目安に事務局よりメールにて進呈いたします。

・訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

・プロモーションコードの入力漏れや、ブース訪問予約をせずに当日訪問された

場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

■ブース展示

【FirstContact生成AI】

「FirstContact」は、AIとRAGを活用した高精度なチャットボットサービスです。企業ごとのナレッジを組み込んで最適な回答を生成し、FAQ対応や問い合わせ業務を効率化します。カスタマイズ性が高く、業種や用途に応じた最適な設定が可能です。AIsmiley AI PRODUCTS AWARDにおいて、チャットボット部門のグランプリを獲得した実績のあるサービスです。

詳細はこちら :https://first-contact.jp/

現在、サポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Messenger連携のお試しも可能です。弊社の営業担当がサポートさせていただきますので、導入に不安を抱えている方やまずはチャットボットがどんな風に使えるか試したい方は、是非お気軽にお問い合わせください。

無料トライアルはこちら :https://first-contact.jp/trial【AIエージェントDRIVE】

「AIエージェントDRIVE」は、「Dify」を活用し、専門知識なしで本格的なAIアプリケーション構築を可能にする支援サービスです。より本格的なアプリ作成、パラメータ調整、OCR機能強化、セキュリティ面でのご相談など、貴社の多様なニーズにお応えします。

「Dify」は、専門的なプログラミング知識がない方でも、チャットボット、社内FAQシステム、データ分析・活用ツールといったAIアプリケーションを手軽に構築できる画期的なツールです。RAGや外部連携、カスタマイズ対応で、多様なAI活用を支援します。「AIエージェントDRIVE」では、「Dify」活用における環境構築から開発サポート、導入後の保守までワンストップで支援が可能です。

詳細はこちら :https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/

※生成AIの活用をご検討中でしたら会期に先立ってご案内も可能でございます。

■展示会概要

・名称 ：AI World 2026 春 福岡

・会期 ：2026年3月24日(火)～3月26日(木) 10:00-17:00

・会場 ：マリンメッセ福岡（アクセスはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/access-outline/ai-fukuoka)）

・小間番号 ：S04-15

・主催 ：AI World 実行委員会

・展示会URL ：AI World 2026 春 福岡 公式サイト(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-fukuoka)

■申し込み方法

ご来場には、こちら(https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-fukuoka?utm_source=visitor_lp&utm_medium=referral&utm_campaign=entry_fv)から無料の事前登録が必要です。

■お急ぎの場合

生成AIの活用をご検討中でしたら、先立ってご案内も可能でございます。

ご案内希望であれば下記までお問い合わせください。

https://first-contact.jp/

■会社概要

商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）

代表者 ：代表取締役 板羽晃司

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F

設立年月：2005年9月

事業内容：生成AIを活用したSaaSサービスの提供と受託開発

■問い合わせ先

株式会社バイタリフィ 担当：島貫

お問い合せ先：03-5428-6346

https://vitalify.jp/contact/