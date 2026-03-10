「マイナビ 2027年卒　大学生志望業界ランキング」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、2027年卒業予定の全国の大学生・大学院生を対象に実施した、「マイナビ 2027年卒 大学生志望業界ランキング」の結果を発表しました。

【TOPICS】

◆ 学生の第一志望の業界は文系理系ともに「ソフトウエア・情報処理・ネット関連」が上位【図1】

◆ 業界を選ぶ上で重視しているポイントは、「給与・待遇」が最多【図2、3】



【調査概要】

◆学生の第一志望の業界は文系理系ともに「ソフトウエア・情報処理・ネット関連」が上位

学生に第一志望の業界を聞いたところ、文系では「官公庁・公社・団体（11.6%）」が最多で、次いで「ソフトウエア・情報処理・ネット関連（11.5%）」だった。理系では「ソフトウエア・情報処理・ネット関連（10.7%）」「繊維・化学・ゴム・ガラス・セラミック（10.7%）」が同率最多となり、文系理系ともに「ソフトウエア・情報処理・ネット関連」が上位にあがる結果となった。第一志望になる理由を聞くと、「先輩からITは伸びしろがあると聞いたから（文系女子／ソフトウエア・情報処理・ネット関連）」「成長を追い求める業界と自分の特性が合うと感じたため（理系男子／ソフトウエア・情報処理・ネット関連）」などの声があがった。【図1、2】

【図1】

【図2】

◆業界を選ぶ上で重視しているポイントは、「給与・待遇」が最多

業界を選ぶ上で重視しているポイントを聞いたところ、「給与・待遇（48.8%）」、「休日・休暇・労働時間（44.9%）」が多くあげられた。業界選びにおいて仕事内容そのものよりも、待遇面を重視する学生が多いようだ。【図3】

【図3】

【調査担当者コメント】

今回の結果から、文系・理系ともにIT業界の志望度が高いことが明らかになりました。学生が業界を選ぶ際には、「給与・待遇」を重視する傾向がありますが、IT業界の平均年収は全産業平均を上回っており※１、こうした点からも学生の関心が高まっていると考えられます。また、経済産業省の「IT人材需給に関する調査」※２によれば、2030年には最大約79万人のIT人材不足が見込まれており、学生の注目が高い現状は望ましい状況と言えるでしょう。

一方で、給与だけではなく、「成長性」や「業界の伸びしろ」に注目をしている学生の声も見受けられました。企業においては、学生が具体的な市場観や業界イメージを持てるコミュニケーションが重要になると考えられます。

※１ 国税庁令和６年分 民間給与実態統計調査(https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/gaiyou/2024.htm)

※２ 経済産業省 「IT人材需給に関する調査）」(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf)

マイナビキャリアリサーチラボ 研究員 中島英里香

【調査概要】

「マイナビ 2027年卒 大学生志望業界ランキング」

○調査期間／2026年2月1日（日）～2月9日（月）

○調査方法／マイナビ2027会員（退会者含む）にWEB DMを配信し、インターネットアンケートより回収

○調査対象／2027年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生

○調査機関／自社調べ

○有効回答数／983名（文系男子149名 文系女子365名 理系男子235名 理系女子234名）

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。

※調査結果の詳細はこちら

（https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260310_108490/）