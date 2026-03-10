渋谷で感じる、もう一つのハワイ「SHIBUYA HAWAIIAN 2026」2026年5月3日（日）、4日（月・祝） ゴールデンウィークイベント開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-e/information/138945/index.html

渋谷エクセルホテル東急（東京都渋谷区、総支配人：堀内 雅人）では、2026年5月3日（日）、4日（月・祝）の2日間、フラダンスのステージやハワイアンブッフェ料理、ワークショップなどが楽しめるスペシャルイベント「SHIBUYA HAWAIIAN 2026」を開催いたします。

渋谷区とハワイ州ホノルル市が2024年に姉妹都市協定を締結し、両都市の交流が進むなか、本イベントでは「上質なハワイアン」をテーマに多彩なコンテンツをご用意いたしました。華やかなダンサーたちが次々とステージに登場する優雅なフラショーをはじめ、ハワイアンキルトなどアート作品の展示・販売、体験型ワークショップも展開いたします。ハワイアンブッフェでは、料理長 滝本 雅之が趣向を凝らした南国の魅力溢れる料理をお楽しみいただけます。皮目はパリっと、身はジューシーに焼き上げた「フリフリチキン」や、殻ごと柔らかに揚げた海老をパンチのきいたガーリックライスと一緒に楽しむ「ソフトシュリンプフライ」など、ホテルならではの美食をご堪能ください。また、今年はフラの自然との調和を大切に、文化・伝統を脈々と引き継いでいく精神からサステナブルがサブテーマとなっております。本イベントも持続的に皆さまに愛されるイベントとなるよう、協業各企業とともにお子さまにも楽しんでいただけるような様々なプログラムをご用意しておりますので、是非お楽しみください。ホテルという非日常の空間で、渋谷にいながらハワイの魅力を感じていただける2日間をお届けいたします。

「SHIBUYA HAWAIIAN 2026」概要

ハワイアンキルト イメージワークショップ イメージ

日程

2026年5月3日（日）、4日（月・祝）

時間

＜ステージ＞ 11:00～17:30 フラショー ／ サステナブルプログラム ／ 抽選会

＜お食事＞ 1部 11:00～12:30 ／ 2部 13:30～15:00 ／ 3部 16:00～17:30

場所

渋谷エクセルホテル東急 6F 宴会場

料金

お1人さま 8,500円 ／ 4才～小学生 3,500円 ／ 3才以下 無料

ご予約・お問合せ

宴会受付 TEL：03-5457-0134 （受付時間 平日 10:00～18:00）

2026年3月10日（火）11時より予約受付開始（電話予約後に事前振り込み）

ハワイアンブッフェ

メニュー一例

アヒの磯部巻きフライ 山葵風味 白醤油ソース

スパイシービーフと野菜の生春巻き

魚介のスプリングロール カレー風味のソース

ソフトシュリンプフライ ガーリックライス添え

スパイシーなローストチキン パイナップルとトマトのソース

ハワイ風 フリフリチキン ローストポテト ライム添え

※お食事会場とパフォーマンス会場は異なるため、途中で会場の移動がございます

※イベント内容・スケジュールは予告なく変更される場合がございます

※料金には、ステージの終日観覧、お料理（着席ブッフェ）、お飲物（ソフトドリンクのフリードリンク）が含まれております

※表示料金にはサービス料12％・消費税10％が含まれております

※アルコール類は含まれておりません。別料金にてご提供いたします

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします

※写真はイメージです

■ 協業（企業名50音順、敬称略）

アウトリガー・リゾーツ＆ホテルズ、アサヒユウアス株式会社、株式会社カネカ、

コカ・コーラ ボトラーズ・ジャパン株式会社、株式会社JALエンジニアリング、東急株式会社、

日本航空株式会社、ぴあ株式会社

■ 部分後援（ショップ、ワークショップエリア）

渋谷区

渋谷エクセルホテル東急 概要

渋谷駅直結のアクセスに加え、408室の客室、趣の異なる3つのレストラン、4つの宴会場を有しています。渋谷スクランブル交差点を真下に臨む、象徴的なロケーションが特長。渋谷の中心に位置しながら、喧騒を忘れる落ち着いた空間で、国内外から訪れる皆さまをお迎えいたします。

所在地

東京都渋谷区道玄坂1-12-2

アクセス

JR「渋谷駅」徒歩約7分、東京メトロ・東急線「渋谷駅」A5出口より徒歩約1分、京王井の頭線「渋谷駅」直上

TEL

03-5457-0109（代表）

公式ウェブサイト

https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-e/