観客が舞台制作に参加！バレエ公演「BALLET TheNewClassic」個人スポンサー制度を開始

株式会社NewClassic（東京都世田谷区、代表取締役：堀内將平）が開催するバレエ公演「BALLET TheNewClassic（以下、BTNC）」は、観客が作品制作の一部に参加できる個人スポンサー制度を開始しました。本制度では、無線を通じて演出のやり取りを聞きながらリハーサルに立ち会う体験や撮影現場の見学、エンドクレジットへの名前掲載など、舞台制作の過程を体験できる特別な特典を用意しました

。あわせて、本公演のメインスポンサーとして株式会社ポーラ（POLA）の参画が決定し、出演ダンサー第二弾も発表しました。

クラシックバレエは長い歴史を持つ舞台芸術ですが、その制作過程に観客が関わる機会は多くありませんでした。

「BALLET TheNewClassic」は、“ニュークラシック＝新しい定番”をコンセプトに掲げ、バレエの伝統と現代のクリエイティブを融合させたプロジェクトです。ファッション、音楽、美術など多様な分野の表現者が集い、ジャンルの垣根を越えながら、舞台芸術の新たな可能性を広げています。

今回開始する個人スポンサー制度では、観客が単なる鑑賞者ではなく、作品制作の一部を担う存在として参加することを目指しています。撮影現場への立ち会いや最終リハーサルへの参加など、制作過程を体験できる機会を用意しています。

この取り組みにあわせ、本プロジェクトのメインスポンサーとして株式会社ポーラが参画しています。

ポーラは1929年の創業以来、「Science. Art. Love.」の理念のもと、人の美の可能性を追求してきた企業です。受け継がれてきた価値を大切にしながら新しい美を生み出し続ける姿勢は、クラシックバレエの伝統を尊重しながら新たな表現を生み出す「BALLET TheNewClassic」の思想と重なり、今回の参画に至りました。

また同時に、本公演に出演するダンサーの第二弾も発表しました。発表されたダンサーは以下のとおりです。（五十音順）

・太田倫功

・ソ・ユンジョン

・吉山シャール・ルイ

「BALLET TheNewClassic」は、今回開始する個人スポンサー制度を通じて、舞台を“観るもの”から“ともにつくるもの”へと舞台芸術と観客の新しい関係性を提示し、バレエの新しい文化のかたちを社会に提案していきます。

■BALLET TheNewClassicについて

BALLET TheNewClassicは、2020年に写真家・井上ユミコとバレエダンサー・堀内將平によって始動したバレエの伝統と現代のクリエイティブを掛け合わせるプロジェクトです。国内外で活躍するダンサーと、ファッション・音楽・美術などの表現者が集い、ジャンルの垣根を超えて新たな美のかたちを提示し、“ニュークラシック＝新しい定番”を掲げ、舞台芸術の可能性を広げています。

■公演概要

公 演 名：BALLET TheNewClassic 2026

日 程：2026 年 7 月 30 日(木)～8 月 2 日(日)全 6 公演

会 場：新国立劇場・中劇場（東京都渋谷区本町 1-1-1)

クリエイティブディレクション：井上ユミコ（ALEXANDRE）

プロデューサー：堀内將平

出 演：太田倫功、佐々晴香、ソ・ユンジョン、中島瑞生、中村祥子、南江祐生、三宅啄未、三森健太朗、吉山シャール・ルイ、横山瑠華 ほか、国内外より計12名が出演予定（順次発表）

主 催：BALLET TheNewClassic 実行委員会

チケット情報：

先 行 発 売：2026 年 4 月 3 日(金)12:00～

一 般 発 売：2026 年 4 月 17 日(金)12:00～

公式ウェブサイト：https://www.balletthenewclassic.tokyo/