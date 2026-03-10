「ほっかいどうはこたつのある家が日本一少ない」！？大人もびっくり！　47都道府県の「なんで？」がいっぱい

株式会社 高橋書店

株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は、2026年３月９日（月）に『クエスちょんまげの クイズにほんたんけん』（文と絵：うたキャラBOX 監修：井田仁康）を全国の書店・オンラインストアで発売しました。

主人公の名前は、「クエスちょんまげ」。なんでもすぐに「なんで？」「どうして？」と考えてしまう、髪型が「？」マークのおすもうさんの格好をした男の子です。好奇心いっぱいのクエスちょんまげが日本全国を旅し、「どうして？」の視点で各地の特色を発見するストーリーです。

▲思わずクセになる！ クエスちょんまげの歌動画、公開中！

地図＋クイズのエンタメ感覚で、47都道府県の名所・名産・文化に楽しく親しめます。

読んでいるうちに自然と地理が好きになる、はじめての地図学習にぴったりの一冊です。

文と絵を手掛けたのは株式会社電通のクリエイティブチーム「うたキャラBOX」。歌とキャラクターの掛け算で、新しいIPビジネスの創出に取り組みます。本書籍以外にもクエスちょんまげのグッズ販売が決定し、AIアニメの制作構想も進行中。今後もさまざまなメディアと連携したコンテンツの開発を計画しています。

クイズに「なんで？」、答えがわかって「おったまげ～！」子どもの好奇心を育てる一冊です

「北海道はこたつのある家が一番少ない！？」「愛媛県にはみかんジュースで炊いたごはんがある！？」。47都道府県の「なんで？」が楽しいクイズ絵本になりました。とぼけた表情のクエスちょんまげにもご注目！ クエスちょんまげと一緒に日本全国を旅することで、日本のさまざまな魅力を再発見しながら、楽しく知識を身につけられます。

47都道府県を遊びつくす！ クエスちょんまゲーム！

「じまんたいけつ」や「まちがいさがし」など、ユニークなテーマで47都道府県を紹介するページも。

「ここ行ってみたい！」が増えたり、食べ物や文化に詳しくなったり、親子の会話が広がったり魅力たっぷりの一冊です。

目次

【ほっかいどう】ほっかいどう

【とうほく】あおもり／あきた／いわて／みやぎ／やまがた／ふくしま

【かんとう】ぐんま／とちぎ／いばらき／さいたま／ちば／とうきょう／かながわ

【ちゅうぶ】にいがた／ながの／とやま／いしかわ／ふくい／ぎふ／あいち／やまなし／しずおか

【きんき】きょうと／しが／ひょうご／おおさか／わかやま／なら／みえ

【ちゅうごく】とっとり／しまね／おかやま／ひろしま／やまぐち

【しこく】かがわ／とくしま／えひめ／こうち

【きゅうしゅう・おきなわ】ふくおか／さが／ながさき／おおいた／くまもと／みやざき／かごしま／おきなわ

☆ひとやすみネ 日本のおまつり／日本ののりもの／日本のおしろ／日本のごはん／日本のしぜん

☆クエスちょんまゲーム！

じまんたいけつ／まちがいさがし／方言クイズ／シルエットクイズ／クエスちょんまげをさがせ！

☆クエスちょんまげの「ところで、なんで？」

☆オリジナル日本地図ポスター付き

文と絵 うたキャラBOX

株式会社 電通に所属するクリエイター集団。



監修：井田仁康（いだ よしやす）

1958年生まれ。筑波大学名誉教授。博士(理学)。日本地理学会会長。日本社会科

教育学会会長、日本地理教育学会会長などを歴任。筑波大学第一学群自然学類卒。筑波大学大学院地球科学研究科単位取得退学。『リアルな今がわかる 日本と世界の地理』（朝日新聞出版）、『新版オールカラー 楽しく覚える！都道府県』（ナツメ社）、『おぼえる！学べる！たのしい世界の国』（高橋書店）など、地理関連の児童書や学参にて監修多数。

【書誌情報】

『クエスちょんまげの クイズにほんたんけん』

定価 1760円（税込） ページ数 96 サイズ B5変型判 ISBN 978-4-471-10491-7

https://prtimes.jp/a/?f=d69413-259-92edf8e9e8ad2945c3084fd91500c742.pdf