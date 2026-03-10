【JAF秋田】「春休み はたらく車大集合」でJAF子ども安全免許証の無料発行とJAFアプリクーポン優待を実施します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）秋田支部（支部長 伊藤哲充）は、2026年3月28日（土）にぽぽろっこ（秋田県由利本荘市）で開催される「春休み はたらく車大集合」に子どもの交通安全を訴求する「JAF子ども安全免許証」の無料発行と会員限定アプリクーポン優待を実施します。

JAF秋田支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/akita2025-018-3イベント（JAF・はたらく車など）詳細はこちらをご確認ください

■春休み はたらく車大集合

「春休み はたらく車大集合」は、ぽぽろっこ前駐車場に消防車の乗車体験や制服試着（注1）、高所作業車の搭乗体験、ミニバックホー乗車体験、大型クレーン車両の展示など、迫力満点のはたらく車が大集合します。その他、キッチンカーや屋台の出店。ぽぽろっこ内においては、オリジナルアクセサリーの作成を気軽に楽しめるワークショップや物販コーナー、お子様向け縁日、わたあめ作りなど、大人から子どもまで、一日中楽しめるイベントです。また、当日限りの特別企画として小学生以下のお子様の入浴が通常350円のところ無料になります。

（注1）消防車の展示等イベントは13：00までとなります。

■JAF出展内容

JAF秋田支部は、同イベントにブースを出展し、自動車運転免許証そっくりのカード「JAF子ども安全免許証」を無料で発行します。JAF子ども安全免許証は、運転免許証のデザインを模した交通安全啓発ツールです。タッチパネルで名前を登録し、交通安全クイズに挑戦すると、その場で撮影した顔写真入りの免許証型のカードを発行します。カードには交通安全のお約束が記されておりカードを手にした子どもが日ごろから交通安全を意識するキッカケになります。また、当日限りのJAF会員限定アプリクーポン優待企画として、レストラン「きぬさや」にてお食事の方へソフトドリンク1杯サービス（会員本人のみ）を提供いたしますので、ぜひご利用ください。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6814_1_176f6393d680223c12f61cfb1982321c.jpg?v=202603101251 ]

イベントに関するお問い合わせは、「春休み はたらく車大集合」実行委員会（電話 0184-62-1126）へお願いいたします。

