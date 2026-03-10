パナソニック インダストリーが「健康経営優良法人2026 ホワイト500」に認定

パナソニックグループ

パナソニック インダストリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員・CEO：小澤 正人、以下、当社）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人 ホワイト500」に認定されました。

「健康経営優良法人 ホワイト500」は、健康経営度調査において上位500の大規模法人が認定されるもの。今回の認定は、関係会社を含む国内全29拠点の従業員が一体となり、健康経営に取り組んできた点が評価されたものです。

当社は、「働きながら健康になれる職場づくり」を目指し、運動・食の意識改革を軸とした健康施策を4年間継続的に展開してきました。「運動習慣の向上」については、「健康パナソニックエクササイズ」を全拠点で毎日展開するなどの取り組みにより、運動習慣率が向上し、体力低下を原因とする転倒災害件数が減少しました。また、「食生活の改善」では、野菜摂取量を可視化するツールを拠点に導入するなど、従業員の食生活改善と心身の健康を創出しました。

当社は、「多様なデバイステクノロジーでより良い未来を切り拓き、豊かな社会に貢献しつづける」をミッションにかかげ、電子デバイス・マテリアル等の開発・製造・販売をとおし、当社固有の材料技術やプロセス技術で特長の際立つ顧客価値を提供しています。継続的な事業成長のためには、当社で働く従業員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働きがいを感じながら仕事に向き合い、チームワークを発揮することが必要です。

当社はこの考えに基づき、健康経営を「組織文化」として根付かせながら、信頼される、人財競争力の高い企業であり続けるために、これからも従業員の心身の健康維持ならびに増進に取り組んでいきます。

※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

▼パナソニック インダストリーの健康経営

https://www.panasonic.com/jp/industry/csr/health.html

【パナソニック インダストリー株式会社について】

パナソニック インダストリー株式会社は、電子デバイス・マテリアル等の開発・製造・販売を手掛ける、パナソニックグループの事業会社です。グローバル約39,200人の従業員を擁し、2025年3月31日終了の会計年度で1兆836億円の売上高を計上しています。私たちは、「多様なデバイステクノロジーでより良い未来を切り拓き、豊かな社会に貢献しつづける」をミッションにかかげ、情報化社会の進展にともなうデータ爆発、モビリティ社会における環境・安全性要求の高まり、モノづくりにおける労働力不足などを背景に、継続的な進化が求められる領域に注力し、コンデンサや電子材料など、当社固有の材料技術やプロセス技術で特長の際立つ顧客価値を提供し続けていきます。パナソニック インダストリーの詳細については https://www.panasonic.com/jp/industry をご覧ください。

■パナソニック インダストリーの人財戦略「想いを、動かせ。」

私たちは社員一人ひとりの“想い”を起点に人と組織が共に成長し続ける会社を目指します。社員が“想い”を動かし、取り組みを推し進めることで、「見えないところから、見違える世界に変えていく。」を実現します。自己変革し続ける人財を育てること、そして変化に強い組織を育て、“想い”を実現できる組織であり続けるために、人財戦略コンセプト「想いを、動かせ。」を策定しました。 https://recruit.industry.panasonic.com/