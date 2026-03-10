アンダーアーマー、目標を胸に新シーズンに挑むアスリートの「READY」を描くキャンペーン開催

株式会社ドーム

アンダーアーマーの日本総代理店である株式会社ドームは、新しいシーズンに挑む4つのチームを通してすべてのアスリートを鼓舞するキャンペーン『READY』を2026年3月9日（月）より開始しました。

本キャンペーンでは、頂点を目指す4つのチームにフォーカスし、それぞれの「READY（準備）」を描いたスペシャルムービーを順次公開します。積み重ねた努力と葛藤、そして挑戦を称える力強いメッセージを通じ、画面を越えてすべてのアスリートの心に火を灯します。本編の公開に先駆け、世界の大舞台で戦う吉田正尚選手のムービーを先行公開中です。

また、新シーズンに向けてアスリートの最高のスタートダッシュを後押しするため、アンダーアーマー直営店、公式サイトではトレーニングや日常で活躍するアイテムを揃えられる『BUY 3 GET 20%』を実施します。

特集ページ▶︎ :https://www.underarmour.co.jp/feature/ready/?utm_source=PR&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=PR_READY2603

特設コラムでは、異なるフィールドで頂点を目指す4つのチームに密着。シーズン開幕を前にした、彼らの「覚悟」を言葉として順次お届けします。

公開予定の4チーム：



READY TO RISE

「確信を信じて、牙を研ぐ」オリックス・バファローズ、四人の勇士が語る勝利への『READY』

READY TO BLOOM

「世界で咲き誇る日本のホッケー」-さくらジャパン、世界に挑むための『READY』

READY TO BREAK THROUGH

「世界、そして未来へ」琉球ゴールデンキングスユースが迎える、覚悟の新シーズン

READY TO LINK

「この先10年でも20年でも想いを繋ぐ。」ベアーズレイが体現する、世界を獲るため『READY』

コラムを読む▶︎ :https://www.underarmour.co.jp/feature/ua-columns/?utm_source=PR&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=PR_READY2603

2026年3月9日（月）～ 3月29日（日）の期間中、アンダーアーマー直営店（ブランドハウス）、アンダーアーマー公式サイトでは3点以上の購入で20%OFFとなる『BUY 3 GET 20%』を実施いたします。これからの季節にトレーニングや日常で活躍するアイテムを特別価格で揃えていただけます。

対象店舗：アンダーアーマーブランドハウス有明・お台場・横浜みなとみらい・越谷レイクタウン・大阪

アンダーアーマー公式サイト

対象商品：春夏最新アイテム

※一部対象外あり

※セールアイテムは割引対象外

スペシャルムービー・コラムに登場する団体一覧：

プロ野球「オリックス・バファローズ」

ホッケー女子日本代表「さくらジャパン」

バスケットボール「琉球ゴールデンキングスユース」

実業団チアダンス「ベアーズレイ」

【アンダーアーマー】

アスリートが持つパフォーマンスを最大限に発揮できるウェアを作りたいという創業者の思いから、アンダーアーマーは誕生。「進化をもたらす」をミッションに掲げる“パフォーマンスアスレチックブランド”。1996年に圧縮性のあるコンプレッションウェアでスポーツ界の常識を覆して以来、常にアスリート目線で商品開発を行い、ニーズに応えた様々なウェア・シューズを展開。機能的で、身体を常に快適に保つテクノロジー商品はプロスポーツ選手のみならず、多くのアスリートのパフォーマンスを支えている。

公式サイト：https://underarmourjp.link/4lwpXG1