「ホテルグランセレッソ鹿児島天文館」2026年3月10日グランドオープンー

鹿児島アークシティ株式会社（本社：鹿児島市、代表取締役：竹添 寛）は、2026年3月10日（火）、南九州一の繁華街、天文館エリアに、「ホテルグランセレッソ鹿児島天文館」（所在地：鹿児島市船津町、支配人：神田 淳一）を新たに開業いたしました。本ホテルは、鹿児島の象徴である“桜島ビュー”を楽しめる展望大浴場、地元食材の魅力を最大限引き出す最上階レストラン、目的別に選べる多彩な客室で構成され、“鹿児島らしさ”を旅の中心に据えた宿泊体験を提供します。

■ 本リリースのポイント

■「ホテルグランセレッソ鹿児島天文館」の特長

朝食ビュッフェ- 鹿児島の中心地、アクセスのよい立地で、屋久島など離島観光・県内周遊の拠点として最適- 全151室、レディースルームや長期滞在型など多様な客室で幅広い需要に対応- 桜島の眺望を主役にした展望大浴場- 鹿児島黒豚・旬の野菜や名物を中心に“鹿児島の朝”を体験できるレストラン- 開業記念として、朝食付きのお得な宿泊プラン・鹿児島銘品のプレゼントを実施1. ロケーション

天文館通電停から徒歩5分。鹿児島中央駅・鹿児島空港・鹿児島港のすべてからアクセスがよく、屋久島・種子島など離島観光の前泊地としても最適です。ホテル周辺は鹿児島の観光、グルメ、商業施設を徒歩圏に収めつつ、夜は喧騒から一歩離れた場所で落ち着いてお休みいただける立地です。

２. 幅広い目的に対応する多様な客室構成（151室）

１泊から長期滞在、また個人旅行・団体、シーンに合わせて対応できる13の客室タイプを備えております。全室に43型以上のTVを完備し、ミラーリングにも対応しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74239/table/77_1_801363ed92830b973747bc7bfe25e708.jpg?v=202603101251 ]

13階には、快適なご滞在をサポートするワーキングデスクや多目的ルーム、コインランドリーなどを備えたスペースをご用意しております。

スタンダードツイン（19.9平米）キャビンツイン（13.8平米）ザ・グランセレッソ（37.3平米）３. 桜島が目の前に広がる絶景大浴場

13階にある大浴場は、「お湯に浸かった瞬間、桜島が視界のすべてを占める」そんな鹿児島体験を設計思想にしています。朝はオレンジ色に染まる桜島、夜は街の灯りに浮かぶシルエットが広がり、心が洗われる風景を生み出します。ご宿泊の方はご滞在中何度でも無料でご利用いただけます。

設 備：男性大浴場：人工炭酸泉／サウナ／水風呂 女性大浴場：人工炭酸泉／うたせ湯

利用時間：15:00～23:00、翌朝 5:30～9:00

人工炭酸泉のお湯と桜島を望む13階からの眺望。男性用のサウナ、女性用のうたせ湯が旅の疲れを癒します。４． 鹿児島の朝を味わうレストラン

14階のレストラン「薩摩彩膳 きずな」は“薩摩の滋味”をコンセプトに、「鹿児島に来た理由が“朝食”になる」そんな声をめざし、鹿児島黒豚しゃぶしゃぶや鶏飯、旬の県産野菜・郷土料理など、素材の旨みを活かした料理が並びます。ガラス越しに広がる桜島の景色とともに、晴れやかな朝を演出します。一日のスタートを切る朝食が旅の大切なピースとなるよう、鹿児島の風土を感じる時間をご提供します。

提供内容：朝食（ビュッフェスタイル）

料 金：大人1,980円、小人：990円（税サ込）

営業時間：６:30～9:30（最終入店9:00）

客 席 数：60席

■開業記念 朝食付宿泊プラン「たもいやんせ」

鹿児島の食を朝から堪能で体験できるお得な開業記念プランです

宿泊期間 ：2026年3月10日（火）～4月30日（水）

料 金 ：1泊朝食付 お一人様 5,195円～（2名1室・税込）

ご 予 約 ：WEBサイト：https://grancerezo.com/

※料金はご利用日や客室タイプにより変動いたします。詳しくはホテルWEBサイトにてご確認ください。

～開業記念特典～

旅の余韻に寄り添う“鹿児島らしいおもてなし”をご用意しています。

- 南九州の特産果実でつくられた、鹿児島銘菓「ボンタンアメ」- 良質なさつまいもと天然水で作られる本坊酒造の本格焼酎「桜島」

さらに、展望大浴場の湯上り処でアサヒスーパードライ生ビールを100円（税込）で提供いたします。（※数量限定）

※特典は無くなり次第終了となります。詳しくはホテルまでお問い合わせください。

■支配人メッセージ

ホテルグランセレッソ鹿児島天文館 支配人 神田 淳一

このたび、鹿児島の中心・天文館にホテルを開業できることを大変嬉しく思います。

私たちは“滞在そのものが鹿児島の記憶になること”を大切にし、桜島を望む展望大浴場、地元食材を活かした朝食、多様な客室など、過ごし方に合わせて選べる価値をご用意しました。鹿児島を訪れるお客様が、“またこの街に来たい”“またこのホテルに泊まりたい”と感じていただけるよう、スタッフ一同、心を込めてお迎えしてまいります。

【施設概要】

施 設 名：ホテルグランセレッソ鹿児島天文館

住 所：〒892-0831 鹿児島県鹿児島市船津町5-22

開 業 日：2026年3月10日（火）

客 室 数：151室

付帯施設：展望大浴場(13F)、レストラン1店(14F)

専用駐車場（44台）内：立体駐車場40台・平面駐車場4台・バス1台

チェックイン／アウト： 15:00 ／ 11:00

アクセス：鹿児島中央駅より路面電車で約15分「天文館通」下車 徒歩5分

鹿児島空港より空港バスで約60分「天文館」下車 徒歩6分

九州自動車道「鹿児島IC」より車で約20分（約5km）

延床面積：4,259平米

連 絡 先：TEL. 099-813-7773 FAX. 099-813-7772 E-mail. info@grancerezo.com

公式ウェブサイト https://grancerezo.com/

※当ホテルは同市山之口町にて2025年3月に閉館した「ホテルグランセレッソ鹿児島」を天文館に新築移転し、装いも新たに開業するもので、運営は全国でホテル運営を手がける株式会社グリーンホスピタリティーマネジメントが行います。

【会社概要】

会 社 名：鹿児島アークシティ株式会社

所 在 地：鹿児島県鹿児島市

代 表 者：代表取締役 竹添 寛

事業内容：ホテル運営、飲食事業、不動産関連事業

運営会社：株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント（東京都新宿区）

※本プレスリリースに掲載している画像はすべてイメージで、実際とは異なる場合があります。