月商100万円でもコスト差が年間168万円。21サービスの実質コストを一括比較した「各モール・カート早わかりシート」を無料公開

株式会社GOAT各モール・カート早わかりシート

EC運営をサポートする株式会社GOAT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：吉永 俊）は、モール型7サービス・カート型14サービス、計21プラットフォームの実質コストと機能を一括比較した「各モール・カート早わかりシート」を公開いたしました。

本資料を使えば、あなたの現在の月商を入力するだけで「今のプラットフォームで年間いくら余分に払っているか」が即座にわかります。

■ 手数料の「全体像」を把握していないEC事業者は、気づかないうちに利益を失い続けている

多くのEC事業者が見落としているのが、「表に出ている手数料」と「実際にかかるトータルコスト」の差です。

たとえば月商100万円の場合、プラットフォームによって月間コストは約14,000円から約155,000円まで開きがあります。

つまり選択を誤ると、毎月最大14万円・年間168万円を余分に払い続けることになります。さらに月商500万円まで成長した場合、その差は年間で420万円以上に拡大します。

「今さら乗り換えるのが面倒」「どれも同じくらいだろう」ーその思い込みが、積み重なって大きな損失になっています。

■ この資料でわかる「4つのこと」

GOATが1,000社以上のEC支援実績をもとに設計したこの資料には、EC事業者がプラットフォームを選ぶ・見直すうえで必要な情報がすべて詰まっています。

「楽天とAmazonとShopify、自分の月商ではどれが一番コストが低いのか」「定期購入や越境ECに対応しているのはどのサービスか」「月商が伸びたタイミングでどのプランに乗り換えるべきか」

こうした疑問に、このシートがすべて答えます。

公開されたレポートには、以下の内容が整理されています。

📊 21サービスの初期費用・月額・手数料を月商5段階で一括比較したコスト比較表

どのプラットフォームが「あなたの月商」で最もお得かが一目でわかります

📊 デザイン自由度・集客・定期購入・越境ECなど13項目の機能比較表

コスト以外の「向き不向き」を網羅。自分のビジネスに合うサービスが見つかります

📊 月商を入力するだけで全サービスの概算コストが自動計算されるシミュレーター

「今すぐ自分のケースで試せる」実用性が最大の強みです

📊 目的・月商規模別に最適なプラットフォームを示した選び方ガイド

「とにかく無料で始めたい」「ブランドを作りたい」「定期購入が主力」など状況別に最適解を提示

代表コメント

「 「乗り換えの手間」を理由に、合わないプラットフォームを使い続けているEC事業者は想像以上に多いです。でも実際には、比較する情報がなかっただけというケースがほとんど。

この資料を使えば5分で現状のコストが把握できます。まず「今いくら払っているか」を知ることが、EC運営を変える最初の一歩です。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

「各モール・カート早わかりシート」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

📥お申し込みURLはこちら(https://goat-ec.com/whitepaper/quick-guide-to-each-ec/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260309hayawakarisheet)

