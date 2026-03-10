【新機能リリース】多機能型LMS「SmartSkill Campus」とAIロープレ「SmartSkill Talk」のシングルサインオン（SSO）連携が開始

株式会社レビックグローバル

LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、教育コンテンツを活用し、企業の人財戦略課題を解決するソリューションを提供する株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理、以下「レビックグローバル」）は、多機能型 LMS「SmartSkill Campus」と、AIロープレ「SmartSkill Talk」のシングルサインオン（SSO）連携を開始しました。





本連携により、ユーザーは一度のログインでインプット（知識習得）からアウトプット（実践演習）までをシームレスに行うことが可能となります。企業の教育担当者にとっては、煩雑なID管理コストを削減しつつ、受講者の学習定着率を最大化させる「教育DX」を強力に推進します。

システム連携の背景

人的資本経営やリスキリングへの注目が高まる中、eラーニングによる「知識習得（インプット）」だけでなく、AIを活用したロープレなどの「実践演習（アウトプット）」を組み合わせた教育設計の重要性が増しています。



しかし、多くの企業ではLMS（学習管理システム）と演習ツールが独立しており、受講者はその都度、異なるID・パスワードでのログインを強いられています。この「システムの壁」は、受講者にとって大きな心理的ハードルとなり、「動画で学んだ直後に、AI相手に試してみる」という理想的な学習サイクルを阻害する「教育の分断」を引き起こしていました。



この課題を解決するため、レビックグローバルは多機能型LMS「SmartSkill Campus」とAIロープレ「SmartSkill Talk」のシングルサインオン（SSO）連携を実現しました。ログインの煩わしさを無くすことで、インプットからアウトプットまでをワンストップで完結。受講者が熱量を維持したまま「知識」を「スキル」へと昇華できる、理想的な学習体験（UX）を提供します。

本連携の特長と機能詳細

1. ワンクリックで「学び」から「実践」へ

SmartSkill Campus内のTOP画面に設置されたバナーやリンクをクリックするだけで、SmartSkill Talkへ自動遷移します。

受講者は「ID・パスワードの二重管理」から解放され、学習意欲が高い状態で即座にAIロープレを開始できます。

2. 管理者側の導入工数は「ゼロ」

本連携にあたり、お客様側での複雑な設定は一切不要です。

SmartSkill Campusの管理画面に秘密鍵を設定するだけで、運用を開始いただけます。

3. 外部システム（イントラサイト等）との柔軟な連携

SmartSkill Campus以外の基幹システムや社内ポータルサイトをお使いの企業様にも、SmartSkill Talkとのシングルサインオン（SSO）連携を提供します。

ハッシュ値生成によるセキュアな認証方式を採用しており、仕様書に基づいた実装のみで、貴社独自のポータルにAIロープレを組み込むことが可能です。

本連携のメリット

今回のシステム連携により、企業の教育・人事担当者様および受講者様には以下のメリットを提供します。

1. スキルの定着スピードを最大化

「ログインの手間」という物理的な壁を取り払い、貴社の研修や教育プログラムへAIロープレを組み込むことで実施率を高めます。インプット直後のアウトプット（実践）が日常化することで、知識が定着しやすくなり、「現場で使えるスキル」への昇華を加速させます。

2. アカウント管理コストの削減

管理者による「SmartSkill Talk」のIDの管理、通知、および紛失時の再発行といった付随業務が不要になります。受講者からの「ログインできない」という問い合わせ対応も削減されるため、事務局はより本質的な教育企画や受講促進施策にリソースを集中させることが可能です。

3.既存インフラの高度化（教育DX）

独自の学習ポータルやイントラサイトをお使いの企業様でも、本連携により、自社環境をそのまま「AIロープレが可能な実践演習の場」へと進化させることができます。新たなシステムをゼロから構築することなく、AIによる教育DXをスピーディーに自社環境へ組み込めます。

公式HP

本連携の詳細については、こちらをご覧ください。



▼システム連携の詳細（SmartSkill Campus）

今回の「SmartSkill Talk」とのSSO連携の仕組みや、活用シーンを詳しくご紹介しています。

https://www.revicglobal.com/function/smartskilltalk



▼システム連携の詳細（SmartSkill Talk）

AIロープレ「SmartSkill Talk」の具体的な機能、活用シーン、導入効果など、サービスの全容はこちらをご覧ください。

https://sshce.revicglobal.com/smartskilltalk

SmartSkill Campusが目指す「運用のオートメーション化」

SmartSkill Campusは、管理者がオペレーションに追われることなく、データに基づいた戦略的な人財育成に集中できるよう、徹底した「運用の自動化」を推進しています。

今回の「SmartSkill Talk」とのシングルサインオン（SSO）連携も、このビジョンに基づいた取り組みの一環です。ログイン情報の共通化により、管理者が動かなくても「学び（SmartSkill Campus）」から「実践（SmartSkill Talk）」へのサイクルが自然に回り続ける環境を実現しました。

今後も「管理者が動かなくても、学習が回り続けるプラットフォーム」への進化を続け、企業の教育DXを強力に支援してまいります。

SmartSkill Campusとは

SmartSkill Campusは、数万人規模の同時接続を可能にする大企業向けの多機能型LMSです。従業員のスキルアップを戦略的に支援するための多彩な機能を実装しており、専任のカスタマーサクセスが各企業の活用方法や仕組み化を共に考え実行します。他システムとの連携も可能で、学習履歴の一元管理によるデータドリブンの戦略人事を実現します。

導入企業は450社以上、会員サービスを含めたユーザーは200万名を超え、世界中で活用されています。

■公式HP：https://www.revicglobal.com/

SmartSkill Talkとは

「SmartSkill Talk」は、AIとの双方向ロープレを通じて、成果を生み出す“自律型人財”を育成する対話型トレーニングツールです。セルフトレーニングを通じて心理的安全性を確保しながら、成長を実感できる仮想体験を提供します。



これまで主眼としてきた営業社員の早期戦力化はもちろん、昨今では外国人財の日本語トレーニングや、上司・部下間のマネジメント・コミュニケーションなど、対人スキルが求められるあらゆるビジネスシーンへ活用の幅を広げています。



現場に即した実践的なトレーニング設計、AIによる多面的なフィードバック、そしてロープレの標準化により指導のばらつき解消と指導工数の大幅削減を実現。属人的なスキル伝承から脱却し、組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。「現場で動ける自信」を育むことで、エンゲージメント、リテンション向上にも寄与いたします。



■公式HP：https://sshce.revicglobal.com/smartskilltalk

株式会社レビックグローバルについて

レビックグローバルは、株式会社ウィザスのグループ会社で1977年設立。LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

● 社名 ：株式会社レビックグローバル

● 本 社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

● 代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

● 事業内容 ：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・● 企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

● URL ：https://www.revicglobal.com

本件に関するお問い合わせ先

● 株式会社レビックグローバル

● 担当：稲見/久内/安孫子

● 所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

● TEL：03（6824）9782 FAX: 03（6824）9785

● email：po-accountsales@revicglobal.com

● URL：https://www.revicglobal.com/