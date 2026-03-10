「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺​」2026年3月30日(月) 新発売

“本場台湾の味” と話題の台湾発の人気店「麻膳堂」監修、麻辣牛だし麺

手軽に味わえて、クセになるおいしさ

「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺​」を2026年3月30日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん「明星 麻膳堂 (まぜんどう) 監修 麻辣牛だし麺​」を、2026年3月30日(月)に全国で新発売します。

スパイス香る、旨辛牛だし醤油スープで本場台湾の味 !







最近、若年層を中心に韓国･台湾･中国といったアジア各国への関心が高まっており、中でも台湾は日本人の味覚にも合う「台湾グルメ」を中心に注目度が上がっています。「台湾グルメ」は旅行先での食事としてだけでなく日本にも定着してきており、特に流行に敏感でトレンドを支える10～30代を中心に人気が高まっています。

そこで明星食品では、台湾の国民食ともいえる「牛肉麺」に注目。さらに“本場台湾の味” と話題の店「麻膳堂」とコラボし、一番人気の「麻辣牛肉麺」を再現した「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺」を新発売します。「麻膳堂」は台湾で4店舗を展開する台湾の人気店で、2024年に日本に初上陸しました。東京・根津に構えた店舗で本場の味を味わえると評判を集めています。

「麻膳堂」の「麻辣牛肉麺」は辛いだけではない牛の旨みが効いたスープと、20種類以上の漢方食材を使用した風味豊かな麻辣スープを特徴としています。これらをイメージした今回の新商品「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺」は、10種類以上の香辛料を使用し、牛の旨みと麻辣の辛みが調和した味わいを再現しました。また具材には、牛肉風大豆たんぱく加工品を使用し、チンゲン菜、ごま、ねぎと相まって、まさに本場台湾のクセになるおいしさです。

「台湾グルメを食べたい!」というそこのあなた、ぜひこちらのカップめんをお試しください。





■商品特長

麺 : しっかりとした食感で食べ応えのある麺。

スープ : ビーフをベースに赤唐辛子、生姜、にんにく、花椒、カルダモン、シナモン、クミン等のスパイスを加えた醤油スープ。

別添 : ビーフオイルに麻辣オイルを加えた特製調味油。

具材: 牛肉風大豆たんぱく加工品、チンゲン菜、ごま、斜め切りねぎ。

■麻膳堂

麻膳堂は台湾で4店舗を展開する人気チェーンで、2024年に日本初上陸。看板メニューの「麻辣牛肉麺」をはじめ、台湾の家庭料理を存分に楽しめる人気店です。

本場台湾の味を楽しむならぜひ麻膳堂へ!

■商品概要