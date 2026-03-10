ウイルス対策ソフトウェア市場、2036年に138.7億米ドルへ拡大見通し―AI統合とクラウド防御が牽引する次世代セキュリティの成長戦略
市場概要
ウイルス対策ソフトウェア市場は、2025年の60.1億米ドルから2036年には138.7億米ドルへと拡大する見込みであり、予測期間である2025年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると予測されています。この市場拡大の背景には、サイバー攻撃の高度化と頻発化に加え、企業・個人を問わずデジタル資産を守る必要性が急速に高まっていることがあります。従来の単純なマルウェア対策にとどまらず、現在のウイルス対策ソフトウェアは、AIを活用した脅威検知、クラウド経由でのリアルタイム保護、そして利用者の行動変容を促す教育機能まで含めた総合的なセキュリティ基盤へと進化しています。こうした変化は、市場の役割を「ソフトウェア導入」から「継続的なリスク管理」へと押し上げており、今後の成長余地をさらに広げています。
サイバー脅威の高度化が市場成長を強力に後押し
ウイルス対策ソフトウェア市場の成長を最も強く支えているのは、サイバー脅威の増加とその複雑化です。近年の攻撃は、単なるウイルス感染や迷惑ソフトの拡散にとどまらず、ランサムウェア、フィッシング、ゼロデイ脆弱性を狙う攻撃、認証情報の窃取、ファイルレス型マルウェアなど、より巧妙で検知しにくい手法へと進化しています。このような環境下では、従来型のシグネチャベースの防御だけでは十分な対応が難しくなっており、より高精度で迅速な脅威分析を実現する高度なウイルス対策ソフトウェアへの需要が拡大しています。
企業にとっては、セキュリティ侵害が発生した際の被害が、金銭的損失だけでなく、ブランド信用の低下や法的リスクにも直結するため、予防的な投資としてのウイルス対策ソフトウェア導入が重視されています。個人ユーザーにおいても、オンラインバンキング、Eコマース、クラウドストレージ、SNS利用の一般化により、個人情報保護の観点から信頼性の高い保護環境が必要不可欠となっています。こうした需要の裾野の広がりが、市場全体の安定成長を支える大きな土台となっています。
AI統合型ソリューションが次世代の競争軸に
市場の競争力を左右する中核技術として注目されているのが、AI統合型ソリューションです。従来のウイルス対策ソフトウェアは既知の脅威に対応することを主眼としてきましたが、現在は未知の脅威や異常な挙動をいかに早期に発見できるかが重要な差別化要因になっています。AIや機械学習を組み込んだセキュリティ製品は、大量の通信ログや挙動パターンを継続的に分析し、通常とは異なる動きを高い精度で検知することが可能です。
この進化は、単なる技術的強化にとどまりません。AIの導入によって、管理者の負担軽減、誤検知の抑制、対応スピードの向上といった運用面でのメリットも拡大しています。特に多拠点展開を行う企業や、IT専任人材が限られる中堅・中小企業にとって、効率的で自動化された防御体制は導入価値の高い要素です。そのため、AI統合型のウイルス対策ソフトウェアは、今後の市場で高い存在感を持つ成長領域として認識されています。
クラウドベースのセキュリティが導入モデルを変革
クラウドベースのセキュリティもまた、ウイルス対策ソフトウェア市場の構造変化を象徴する重要なテーマです。働き方やシステム環境の多様化が進む中で、オンプレミス中心の保護体制では対応しきれないケースが増えています。複数デバイス、複数拠点、在宅環境、モバイルアクセスなどが常態化する現在、セキュリティ管理は場所に依存しない柔軟性が求められています。
