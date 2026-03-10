レポートオーシャン株式会社プレスリリース: シンガポールコールドチェーンロジスティクス市場は2033年までに81億4,000万米ドルに達すると予測され、CAGR 6.67%で拡大する次世代低温物流イ
シンガポールコールドチェーンロジスティクス市場は、2024年の45億5,000万米ドルから2033年には81億4,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）6.67％で成長すると見込まれています。コールドチェーン物流は、温度に敏感な製品の品質と安全性を維持するために不可欠なサプライチェーン機能であり、食品、医薬品、ワクチンなどの分野において重要な役割を担っています。特に2℃～8℃の温度帯を維持する輸送・保管体制は、生鮮食品や医薬品の品質維持に不可欠であり、シンガポールの物流インフラ高度化とともに市場の重要性が急速に高まっています。
温度管理サプライチェーンの高度化が市場価値を押し上げる
コールドチェーン物流は単なる冷蔵輸送にとどまらず、保管、輸送、包装、監視、品質管理を含む統合型サプライチェーンとして進化しています。冷蔵倉庫、温度管理車両、データ監視システムなどの技術的要素が組み合わさることで、製品の腐敗や劣化を防ぎながら効率的な流通を実現しています。食品産業に加えて医薬品流通やワクチン輸送の需要も増加しており、これらの分野では温度管理の精度とトレーサビリティが極めて重要視されています。こうした高度化した物流ネットワークは、シンガポールを地域のコールドチェーン物流拠点として位置づける要因となっています。
冷蔵倉庫インフラの拡張が市場成長の主要ドライバー
市場拡大の最も重要な要因の一つは、冷蔵倉庫施設の増加です。生鮮食品や医薬品など温度管理が必要な製品の需要が高まる中、温度管理された保管施設への投資が活発化しています。これらの施設は、輸送から流通までの各段階で品質を維持するための中核インフラとして機能します。また、シンガポールは東南アジアの貿易および物流の要衝として戦略的な地理的位置を有しており、地域の流通ハブとしての役割がコールドチェーン施設への投資をさらに促進しています。この物流基盤の強化は、今後の市場成長を支える重要な構造要因となります。
温度変動による廃棄リスクが市場の重要課題
一方で、コールドチェーン物流における廃棄および腐敗リスクは市場の重要な課題となっています。温度管理が不十分な場合、食品や医薬品は品質劣化や安全性低下を招く可能性があり、サプライチェーン全体に影響を及ぼします。そのため、保管施設から輸送車両に至るまで、各段階での温度変動をリアルタイムで監視するシステムの導入が不可欠となっています。IoTセンサーやデータ分析技術の活用により、物流ネットワーク全体の可視化とトレーサビリティの向上が進められており、これらの技術投資が市場の効率性向上と廃棄削減に貢献しています。
主要企業のリスト：
● DB Schenker Logistics Company
● DHL Logistics
● DTDC ECommerce
● MNX Global Logistics
● Pan Ocean
● Volvo Group
● Yusen Logistics Service
オンライン食品購入の拡大が新たな市場機会を創出
近年、生鮮食品をオンラインで購入する消費者が増加しており、このトレンドはコールドチェーン物流市場に新たな成長機会をもたらしています。オンライン食品プラットフォームの拡大に伴い、在庫管理を効率化する自動倉庫や高度な温度監視システム、さらにラストマイル配送の革新的ソリューションの需要が急速に高まっています。また、健康志向の高まりにより、野菜、果物、魚介類、乳製品など栄養価の高い生鮮食品の消費が増加しており、これらの商品を安全に流通させるための高度な温度管理物流の重要性が一層高まっています。
