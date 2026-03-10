リディアダンスアカデミー武蔵新城一丁目校にてAyariの新クラス開講！！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、神奈川県川崎市のダンススタジオにて新クラス（担当：Ayari）を3月7日（土）よりスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/musashishinjo1chome-newclass-ayari/
［講師］
Ayari
［担当レッスン］
毎週土曜
14:10 - 14:55 リトル
15:05 - 16:05 K-POP／キッズ＆一般
16:15 - 17:15 Girls HIPHOP／キッズ＆一般
■プロフィール
ダンス経歴
・台北DANCE DELIGHT ゲストチーム出演
・a-nation Act Dancer
・Legend Tokyo MASAMI Number PARCO賞
・Michael Jackson Tribute Live ケントモリプロデュースステージダンサー
・HOMEMADE家族 ライブバックダンサー
・つるの剛士 ライブバックダンサー
・湘南乃風HAN-KUN ライブバックダンサー
・安室奈美恵×Crystal Kay MVダンサー
・TBS PLAY LIST Tia バックダンサー
・SMAP 【JOY】 バックダンサー
・矢沢永吉 全国ツアーバックダンサー
・ゴットタン ヒム子ダンサー
メディア経歴
・CM クーリッシュダンサー
・Tik Tok WebCM ギャルママ役
・1周回って知らない話 再現ドラマ 渡辺直美役
・映画ハウキャスト
・アイシン社 プロモーション映像メインキャスト
・ドラマ SICK’S スペックホルダー役
・ドラマ 女囚セブン サラの親友役
・ドラマ僕らの勇気 未満都市 ゲーム仲間役
・月曜から夜更かし再現VTR 女子高生役
■レッスン内容
ストレッチ・柔軟・アイソレをしっかり行います。
ダンスを踊ったときにかっこ良く踊れるように体の使い方等を学んで頂けます。
ダンスレッスンはパワフルなもの可愛らしいものかっこいいもの等幅広い振り付けを月替わりで楽しんで頂けます。
ダンスは楽しんでもらう事を一番に考えてますのでワイワイとした空間かつみんなで一生懸命頑張っていきたいです。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー武蔵新城1丁目校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー武蔵新城1丁目校
所在地：〒211-0044 神奈川県川崎市中原区新城1-14-5 ヨガスタジオ RU-華 内
最寄駅：JR南武線「武蔵新城駅」徒歩5分
開講曜日：土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/musashi-shinjo-1chome/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341579/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
