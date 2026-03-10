飲んで、食べて、笑って！紅乙女酒造春まつり開催のご案内！
福岡県久留米市田主丸町で開催される地域イベント「たのしまる春まつり」にあわせ、紅乙女酒造でも春の酒蔵イベントを開催いたします。
当日は、酒蔵ならではの企画として利き酒チャレンジやふるまい酒を実施するほか、毎年大人気の「酒ガチャ」も開催いたします！さらに、地元グルメの出店、ワークショップなども予定しており、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。田主丸の自然に囲まれた酒蔵で、紅乙女酒造の焼酎やリキュールの魅力を気軽に体験できる機会です。
春の田主丸で、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
たのしまる春まつりin紅乙女SPRING FESTA
【開催日時】2026年3月28日（土）・3月29日（日）10：00～16：00
会場：紅乙女酒造（福岡県久留米市田主丸町益生田270-2）
【イベント内容】
・限定酒販売
・酒ガチャ
・もちまき
・ほろ酔い処
・利き酒チャレンジ
・ふるまい酒
・フード出店
・ワークショップ
・スタンプラリー
・ダーツイベント など
※内容は変更となる場合があります。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社紅乙女酒造
TEL : 0943-72-1050
FAX : 0943-73-1835
E-Mail：minou@beniotome.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343688/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343688/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343688/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
