固定式産業用炎検知器の世界市場2026年、グローバル市場規模（赤外線式火検知器、紫外線式火検知器、併用式火検知器）・分析レポートを発表
2026年3月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「固定式産業用炎検知器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、固定式産業用炎検知器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の固定式産業用炎検知器市場規模は2024年に1256百万ドルと評価されています。今後、市場規模は2031年までに1692百万ドルへ拡大すると予測されており、調査期間における年平均成長率は4.4%と見込まれています。産業安全への関心の高まりや危険環境での監視需要の拡大により、市場は着実な成長を続けている状況です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応についても分析しています。これらの政策が市場競争構造、地域経済の変化、そしてサプライチェーンの安定性にどのような影響を与えるかを検討しています。国際貿易環境の変化は製造コストや供給体制にも影響するため、市場構造の理解において重要な要素となっています。
________________________________________
火炎検知器とは、炎の発生を検知し、迅速に反応することができるセンサー装置です。特に石油精製施設、ガス処理設備、化学工場などの高リスク産業環境で利用されます。火災の初期段階を迅速に検知することで事故の拡大を防止し、設備や人員の安全を確保する重要な役割を果たしています。
近年では検知精度の向上や検知速度の改善に加え、耐久性や環境適応性の強化が進んでいます。過酷な産業環境でも安定して作動する高性能センサーの開発が進み、安全管理システムとの統合による高度な監視体制の構築が進められています。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界の固定式産業用炎検知器市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の多面的な分析を通じて市場の構造と競争状況を明らかにしています。
市場は継続的に変化しているため、本調査では競争環境、需給動向、そして市場需要の変化に影響を与える主要要因についても検討しています。また、主要企業の企業情報や製品事例、さらに2025年時点における主要企業の市場シェア推計も示されています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて市場規模の推移と将来予測を提示しています。さらに、地域別および国別の市場動向も整理されており、各地域における市場機会や成長可能性を把握できる内容となっています。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界の固定式産業用炎検知器市場における主要企業の競争状況を詳細に分析しています。企業分析では、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、粗利益率、製品構成、地域展開、そして近年の事業動向などが整理されています。
調査対象企業には、Honeywell International、MSA、Emerson Electric、Dräger、Bosch、Siemens、Halma、NOHMI BOSAI LTD、Teledyne、Hochiki Corporation などが含まれています。これらの企業は高い技術力と幅広い製品ラインアップを持ち、世界市場において重要な地位を占めています。
さらに、Johnson Controls、Det-Tronics、Azbil Corporation、Forney Corporation、New Cosmos Electric、Shanghai AEGIS、Micropack、Nittan、Henan Zhong An、IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd.、TAKEX、Wuhan Ligong Guangke などの企業も市場において重要な役割を担っています。これらの企業は地域市場での競争力や技術開発を通じて市場拡大に貢献しています。
