クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、那覇発着コスタセレーナ 2026年6月～8月沖縄・台湾ショートクルーズ11コースを販売開始 石垣島・宮古島・基隆・高雄等を巡る～最短2泊3日 39,800円～
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、コスタクルーズが運航する大型客船「コスタセレーナ」による那覇発着の沖縄・台湾クルーズ6月～8月出発、全11コースの販売を本日より開始いたしました。
本コースは沖縄（那覇）を発着地とし、台湾の人気寄港地である台北に近い基隆や台湾第2の都市高雄に加え、夏のシーズンを迎える石垣島や宮古島などを巡る多彩な航路を設定しております。最短2泊3日から最長5泊6日までの幅広い日程をご用意しており、短期間のクルーズ旅行からゆったりとした周遊クルーズまで、お客様の旅行スタイルに合わせてお選びいただけます。日本各地から那覇までの往復航空券も手配しております。
また本コースは、内側客室39,800円～（2名1室利用時・大人1名あたり）、同室3～4名様目の18歳未満のお子様半額という手頃な価格設定となっており、クルーズ旅行を初めて体験される方や家族連れにもおすすめの内容です。クルーズ料金には船内での食事、移動費、エンターテインメント、各種施設の利用などが含まれており、移動・宿泊・食事が一体となった時間とコストパフォーマンスの良い旅行をお楽しみいただけます。
利用する「コスタセレーナ」は昨年2025年11月に大改装を行いリニューアルいたしました。総トン数114,500トン、乗客定員3,780名を誇る大型客船で、イタリアンスタイルの船内デザインや豊富なレストラン、劇場でのショー、カジノ、プール、スパなど多彩な施設を備えています。船上では本格的なイタリア料理やショー、イベントなどを楽しみながら、優雅なクルーズライフをご体験いただけます。
2026年夏の旅行シーズンに向けて、沖縄と台湾を気軽に巡る夏休みのクルーズ旅行としておすすめのコースとなっております。
■コース一覧（出発日順）
2026年6月30日発 63,800円～ 4泊5日 那覇 → 宮古島 → 高雄 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_110002.html
2026年7月4日発 68,800円～ 4泊5日 那覇 → 宮古島 → 高雄 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_110003.html
2026年7月8日発 79,800円～ 5泊6日 那覇 → 石垣島 → 高雄 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_5N_OKA_110008.html
2026年7月13日発 58,000円～ 3泊4日 那覇 → 宮古島 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_109999.html
2026年7月16日発 69,800円～ 4泊5日 那覇 → 石垣島 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_110004.html
2026年7月28日発 59,800円～ 3泊4日 那覇 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_110000.html
2026年7月31日発 79,800円～ 4泊5日 那覇 → 石垣島 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_110005.html
2026年8月4日発 39,800円～ 2泊3日 那覇 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_2N_OKA_109998.html
2026年8月6日発 83,800円～ 4泊5日 那覇 → 石垣島 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_110006.html
本コースは沖縄（那覇）を発着地とし、台湾の人気寄港地である台北に近い基隆や台湾第2の都市高雄に加え、夏のシーズンを迎える石垣島や宮古島などを巡る多彩な航路を設定しております。最短2泊3日から最長5泊6日までの幅広い日程をご用意しており、短期間のクルーズ旅行からゆったりとした周遊クルーズまで、お客様の旅行スタイルに合わせてお選びいただけます。日本各地から那覇までの往復航空券も手配しております。
また本コースは、内側客室39,800円～（2名1室利用時・大人1名あたり）、同室3～4名様目の18歳未満のお子様半額という手頃な価格設定となっており、クルーズ旅行を初めて体験される方や家族連れにもおすすめの内容です。クルーズ料金には船内での食事、移動費、エンターテインメント、各種施設の利用などが含まれており、移動・宿泊・食事が一体となった時間とコストパフォーマンスの良い旅行をお楽しみいただけます。
利用する「コスタセレーナ」は昨年2025年11月に大改装を行いリニューアルいたしました。総トン数114,500トン、乗客定員3,780名を誇る大型客船で、イタリアンスタイルの船内デザインや豊富なレストラン、劇場でのショー、カジノ、プール、スパなど多彩な施設を備えています。船上では本格的なイタリア料理やショー、イベントなどを楽しみながら、優雅なクルーズライフをご体験いただけます。
2026年夏の旅行シーズンに向けて、沖縄と台湾を気軽に巡る夏休みのクルーズ旅行としておすすめのコースとなっております。
■コース一覧（出発日順）
2026年6月30日発 63,800円～ 4泊5日 那覇 → 宮古島 → 高雄 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_110002.html
2026年7月4日発 68,800円～ 4泊5日 那覇 → 宮古島 → 高雄 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_110003.html
2026年7月8日発 79,800円～ 5泊6日 那覇 → 石垣島 → 高雄 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_5N_OKA_110008.html
2026年7月13日発 58,000円～ 3泊4日 那覇 → 宮古島 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_109999.html
2026年7月16日発 69,800円～ 4泊5日 那覇 → 石垣島 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_110004.html
2026年7月28日発 59,800円～ 3泊4日 那覇 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_110000.html
2026年7月31日発 79,800円～ 4泊5日 那覇 → 石垣島 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_110005.html
2026年8月4日発 39,800円～ 2泊3日 那覇 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_2N_OKA_109998.html
2026年8月6日発 83,800円～ 4泊5日 那覇 → 石垣島 → 基隆 → 那覇
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_110006.html