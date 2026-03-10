オンラインセミナー『営業「次世代マネージャー」養成講座』2026年4月23日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『営業「次世代マネージャー」養成講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
外部環境が激変し、先行きが不透明な時代。内部環境であるヒトにも、より配慮した部下育成が求められています。
しかし、体系立てた営業の知識・技術がさほどないまま指導者の立場になる営業マネージャーも多く、思うように部下を育てられない、若手社員の退職が続く、といった悪循環が発生しかねません。
本講座では、次世代の営業マネージャーが今から知っておくべき目標達成の知識と技術について解説します。
環境変化の激しい時代、企業の生き残りのカギを握るのは「次世代マネージャー」です！
【開催日】
2026/04/23（木） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ コンサルタント
小嶋 武志
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
営業マネージャー・営業マネージャー候補
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2263
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
外部環境が激変し、先行きが不透明な時代。内部環境であるヒトにも、より配慮した部下育成が求められています。
しかし、体系立てた営業の知識・技術がさほどないまま指導者の立場になる営業マネージャーも多く、思うように部下を育てられない、若手社員の退職が続く、といった悪循環が発生しかねません。
本講座では、次世代の営業マネージャーが今から知っておくべき目標達成の知識と技術について解説します。
環境変化の激しい時代、企業の生き残りのカギを握るのは「次世代マネージャー」です！
【開催日】
2026/04/23（木） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ コンサルタント
小嶋 武志
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
営業マネージャー・営業マネージャー候補
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2263
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ