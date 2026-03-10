環境修復と気候変動へのレジリエンスへの取り組みが加速する中、米国の湿地管理市場は2032年までに12億2000万米ドルを超えると予測

環境修復と気候変動へのレジリエンスへの取り組みが加速する中、米国の湿地管理市場は2032年までに12億2000万米ドルを超えると予測