日本データセンター市場は、クラウド・AI投資の加速を背景に、2033年までに2.74万MWに達し、年平均成長率（CAGR）4.97％で成長する高成長デジタル基盤市場となる見込み
日本データセンター市場は、デジタル経済の急速な進展を背景に着実な拡大を続けています。本レポートによると、市場規模は2024年の1.77MW千から2033年には2.74MW千へと拡大し、**2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.97%**で成長すると見込まれています。AI、クラウド、IoTを中心としたデジタルトランスフォーメーションの加速により、企業や公共機関はデータ処理能力の強化を迫られており、日本国内での高性能データセンターへの投資が増加しています。特に金融、IT、通信などのデータ集約型産業において、信頼性の高いインフラへの需要が市場成長の重要な基盤となっています。
爆発的に増えるデータ量が市場拡大を加速
スマートフォンやIoTデバイスの普及により、日本ではデータ生成量が急増しています。2022年には約1億712万人がスマートフォンを利用し、人口の約85%を占めましたが、2027年には94%を超え、1億1550万人に達する見込みです。さらに、日本政府が推進する「Society 5.0」政策は、AI・クラウド・IoTを社会インフラとして統合するビジョンを掲げており、膨大なデータ処理能力を必要とします。こうしたデジタル化の進展に加え、研究者が319Tb/sという記録的なインターネット速度を達成するなど通信技術も進化しており、データセンターは日本のデジタル社会を支える中核インフラとして重要性を増しています。
環境負荷と電力消費が市場拡大の課題に
一方で、データセンターの急増は環境負荷という課題も抱えています。世界のデータセンターは年間**約200テラワット時（TWh）**の電力を消費し、**世界の炭素排出量の約0.3%**を占めるとされています。日本では脱炭素社会の実現を国家戦略として掲げているため、電力消費量の多いデータセンター施設の拡張は慎重な対応が求められています。エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの活用など、環境配慮型の運用が今後の市場拡大における重要な条件となります。
グリーンデータセンターが新たな成長機会に
環境課題への対応として、グリーンデータセンターの導入が日本市場で急速に注目されています。政府の「グリーン成長戦略」では、2030年までに新設データセンターで30%の省エネを達成し、再生可能エネルギーの利用を促進する目標が掲げられています。さらに、クラウドサービスを提供するグローバル企業が日本国内で再生可能エネルギーを活用した施設開発を進めており、持続可能なデジタルインフラへの投資が拡大しています。企業がクラウド環境に依存する度合いが高まる中、エネルギー効率の高いデータセンターは競争優位性を生む重要な要素となっています。
主要企業のリスト：
● AirTrunk Operating Pty Ltd
● Arteria Networks Corporation
● Colt Technology Services
● Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd
● Digital Realty Trust Inc.
● Equinix Inc.
● IDC Frontier Inc. (SoftBank Group)
● NEC Corporation
● netXDC (SCSK Corporation)
● NTT Ltd
● Telehouse (KDDI Corporation)
● Zenlayer Inc.
