日本データセンター市場は、クラウド・AI投資の加速を背景に、2033年までに2.74万MWに達し、年平均成長率（CAGR）4.97％で成長する高成長デジタル基盤市場となる見込み

