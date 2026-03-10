アーカイブ動画配信開始 「わたしの未来 キャリアセミナー ～北海道で活躍する先輩を知ろう！～」

フューチャー株式会社（本社：東京都品川区、代表：代表取締役会長兼社長 グループCEO 金丸 恭文）が運営する社会貢献団体フューチャー イノベーション フォーラム（事務局：東京都品川区、以下ＦＩＦ）は、2025年11月6日に札幌光星学園 札幌光星中学校（北海道札幌市）にて「わたしの未来 キャリアセミナー ～北海道で活躍する先輩を知ろう！～」を開催しました。また、本日よりＦＩＦ公式サイト（https://www.fif.jp）にて、イベントのアーカイブ動画を公開しました。

本イベントは、将来の進路やキャリアに対する視野を広げることを目的に、進路選択を控える3年生に向けて開催しました。「自己を分析し、社会を知る」をテーマに進路指導を行う札幌光星中学校と、これまで多様なキャリアセミナーを開催してきたＦＩＦが共催し、理系分野を卒業し様々な分野で活躍する方々を招いて対話の機会を提供しました。

当日は、北海道で活躍する3名の登壇者が進路選択の考え方に加え、これまでの経験や学問が今のキャリアにどのように活きているかを話しました。パネルディスカッションでは生徒から多くの質問が寄せられました。「今までのキャリアで不安だったことは？」という問いに、複数の企業を経て現在はスポーツチームの事業運営に携わる柳下さんは「環境が変わると不安もあるが、楽しいことも多い。新しいことを経験することで成長できたと感じる」と回答し、変化を前向きにとらえることの大切さを伝えました。「数学が苦手だが、理系をあきらめるべきか？」という悩みにはITコンサルタントの中村さんが「学び方の工夫として生成AIを使って、答えではなく考え方を聞いてみるとよいと思う」とアドバイスしました。医師であり研究者でもある清水さんは「親や周囲の期待に応えようと悩むかもしれないが、皆さんの可能性は無限にある。自分の考えを正直に分析して欲しい」と力強いエールを送りました。

ＦＩＦは2006年の設立以来、多様なステークホルダーとともに社会貢献の輪を広げてきました。今後も幅広い年代を対象に、先端技術に親しむ機会や良質なキャリア教育の場を提供することで、未来に貢献します。





◆ 参加者のコメント（抜粋）

・普段の生活の中では聞くことのなかった理系のキャリアや考え方を知ることができ、すごく貴重な経験になった。 ・これからの進学やそれ以降のビジョンについて考えるきっかけになった。

・数学と理科のどちらかが苦手だからといって理系をあきらめる必要はないと聞き、とても安心した。 ・理系分野の魅力や仕事内容だけではなく、人生において大切なことも学ぶことができた。 ・これまであまり興味を持っていなかった理系の職業に興味をもった。

■アーカイブ動画視聴申し込み

https://business.form-mailer.jp/fms/4b123444334394

公開期間：2026年3月10日～2026年5月31日まで（予定）

※お申込みいただいた方に、視聴URLをメールでお知らせします。

■開催概要

日時 ： 2025年11月6日（木） 14:25～16:15

会場 ： 学校法人 札幌光星学園 札幌光星中学校（北海道札幌市東区北13条東9丁目1-1）

講師 ： 北海道大学病院整形外科 講師 清水 智弘

株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント 管理統轄本部 管理統括部 統括部長 兼 総務人事部 部長 柳下 堅志

フューチャー株式会社 ヘルスケアイノベーショングループ マネジャー 中村 早枝香

（司会・モデレーター）フューチャーアーキテクト株式会社 製造・エネルギーサービス事業部

アーキテクト 谷村 元気

主催 ： フューチャー イノベーション フォーラム

協力 ： 株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント、北海道大学病院、フューチャー株式会社、

フューチャーアーキテクト株式会社

【お問い合わせ】 フューチャー イノベーション フォーラム事務局 ： https://www.fif.jp/apps/contact/