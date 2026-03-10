京セラのラボグロウン宝石「クレサンベール」が、セイコーウオッチの「セイコー　ルキア」限定モデルに採用

京セラ株式会社（代表取締役社長：谷本 秀夫）のラボグロウン宝石「クレサンベール」が、セイコーウオッチ株式会社が発売する腕時計「セイコー ルキア」Happy Collectionの装飾に採用されましたのでお知らせします。

今回「クレサンベール」のルビーが採用されたモデルは、同コレクションの2026 Warm Moments 限定モデルで、その文字盤を飾る装飾として彩りを添えています。本商品は、本年4月17日（金）から600本の数量限定で、セイコーウオッチ株式会社から発売予定です。

「セイコー ルキア」Happy Collectionの2026 Warm Moments 限定モデル 7時位置に赤いルビー「クレサンベール」が配置。

「クレサンベール」は、京セラの結晶技術を応用して誕生した、天然石と同一の成分を持つラボで作られたラボグロウン宝石（人工宝石）です。1975年にエメラルドの製造に成功して以来、現在ではサファイアやルビーなど12種のカラー宝石を展開。2025年には事業が誕生してから50周年を迎え、現在ではグローバルに展開しています。（50周年記念サイト：https://www.kyocera-jewelry.com/pages/crescent-vert_50th-anniversary）

※「クレサンベール」は京セラ株式会社の登録商標です。

■「セイコー ルキア」Happy Collection 2026 Warm Moments 限定モデルとは

Happy Collectionは、手元を見るたびにハッピーで前向きな気持ちになれるような、日常を彩るウオッチを取り揃えたコレクションです。

Warm Moments 限定モデルは、ロングセラーであるトノー型をベースモデルに採用し、着用いただいた方が「心温まる瞬間を大切にしながら、時を刻んでほしい」という未来への願いを込めた特別なモデルです。

【商品詳細】

＜セイコー ルキア＞Happy Collection 2026 Warm Moments 限定モデル

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/lukia/hee002j

※1 プラチナダイヤシールド

日常使いの擦り傷や小傷から、時計本来の美しい輝きやきれいな仕上げを守るため、セイコーが独自に開発した「ダイヤシールド」に、プラチナを配合してより白く美しい色を実現させた表面加工技術。

※2 スーパークリアコーティング

光の反射を99％以上抑制する透明被膜を、ガラスの表裏の両面に施した、セイコー独自の無反射コーティング処理です。太陽光や照明がまぶしい環境下でも、ガラスの存在を感じません。また、表面の防汚膜により、汚れがついても簡単に拭き取ることができます。

■「セイコー ルキア」Happy Collection 2026 Warm Moments 限定モデル 特設ページ

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/lukia/warmmoments2026