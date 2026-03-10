ドライヤー離型剤の世界市場予測レポート：成長率、主要企業調査、ランキング2026-2032
QY Research株式会社（所在地：東京都中央区）は、「ドライヤー離型剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新調査レポートを公開しました。本レポートでは、ドライヤー離型剤の世界市場を対象に、市場規模、販売数量、価格推移、市場シェア、主要企業の競争ポジションを体系的に整理し、地域別・国別の動向に加えて、製品タイプ別および用途別の詳細セグメント分析を掲載しています。さらに、2021年から2032年までのデータを基に市場の中長期的な成長軌道を検証し、将来的な拡大余地や投資機会を提示するとともに、競争環境の構造変化や企業戦略の方向性、業界が直面する課題についても多面的に考察しています。
1.ドライヤー離型剤とは
ドライヤー離型剤は、紙パルプや繊維加工設備において加熱ロールや乾燥装置の表面に塗布される離型剤である。材料の付着や焦げ付きを防止し、設備の清掃頻度を減らしながら生産効率を向上させる。耐熱性や潤滑性を持つ成分が配合され、長時間の高温運転環境でも安定した離型性能を維持する。
2.ドライヤー離型剤市場規模および成長見通し
ドライヤー離型剤の世界市場規模は、2025年には約1540百万米ドルに達すると推計されています。2026年には1601百万米ドル規模へと拡大する見込みであり、その後も安定した成長軌道を維持すると想定されています。2026年から2032年の期間においては、年平均成長率（CAGR）4.4%で推移し、2032年には市場規模が約2073百万米ドルに達する見通しです。
3.ドライヤー離型剤市場セグメント別分析フレーム
◆ 製品分類別市場構造
対象：Polymer Wax、 Mineral Oil、 Vegetable Oil、 Silicone、 Polyether、 Others
各製品タイプの市場規模、売上推移、販売数量、価格動向を整理し、カテゴリ別の成長速度と収益性を比較します。技術進展や競争状況の変化を踏まえ、今後拡大が期待される重点分野を抽出します。
◆ 用途別需要構造
対象：Paper Industry、 Chemical Industry
用途別に需要規模と市場浸透状況を分析し、成長性および導入動向を検証します。業界特性や使用目的に応じたニーズの違いを明確化し、実務に直結する市場機会を提示します。
◆ 主要企業の競争ポジション
対象：Shijiazhuang City Horizon Chemical、 HuageChemical、 Hangzhou Hanghua Harima Chemicals、 Jinzhou Dacheng Modified Starch、 Kao、 Weifang Greatland Chemicals、 Henan Jingxin Technology、 DAIKIN CHEMICALS、 DOW、 Hitac Adhesives and Coatings、 SEIKO PMC Corporation、 Dainichi Chemical、 Münzing Chemie
主要企業の市場シェア、製品戦略、事業展開方針を比較し、競争優位の源泉を分析します。あわせて、市場構造の変化に伴うポジショニングの推移を考察します。
◆ 地域別市場ダイナミクス
対象：北米・欧州・アジア太平洋・ラテンアメリカ・中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、産業基盤を総合的に評価し、地域別の拡大余地と事業機会を明示します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1755523/dryer-releasing-agent
4.本レポートの活用シーンとメリット
ドライヤー離型剤市場に対する多角的な分析を通じて、本報告書は企業の意思決定を強力にサポートいたします。
(1)市場環境の分析
最新の技術革新、規制政策、ドライヤー離型剤市場の動向を包括的に網羅し、急速に変化する業界において企業が正確な情勢判断を実現するお手伝いをいたします。
1.ドライヤー離型剤とは
ドライヤー離型剤は、紙パルプや繊維加工設備において加熱ロールや乾燥装置の表面に塗布される離型剤である。材料の付着や焦げ付きを防止し、設備の清掃頻度を減らしながら生産効率を向上させる。耐熱性や潤滑性を持つ成分が配合され、長時間の高温運転環境でも安定した離型性能を維持する。
2.ドライヤー離型剤市場規模および成長見通し
ドライヤー離型剤の世界市場規模は、2025年には約1540百万米ドルに達すると推計されています。2026年には1601百万米ドル規模へと拡大する見込みであり、その後も安定した成長軌道を維持すると想定されています。2026年から2032年の期間においては、年平均成長率（CAGR）4.4%で推移し、2032年には市場規模が約2073百万米ドルに達する見通しです。
3.ドライヤー離型剤市場セグメント別分析フレーム
◆ 製品分類別市場構造
対象：Polymer Wax、 Mineral Oil、 Vegetable Oil、 Silicone、 Polyether、 Others
各製品タイプの市場規模、売上推移、販売数量、価格動向を整理し、カテゴリ別の成長速度と収益性を比較します。技術進展や競争状況の変化を踏まえ、今後拡大が期待される重点分野を抽出します。
◆ 用途別需要構造
対象：Paper Industry、 Chemical Industry
用途別に需要規模と市場浸透状況を分析し、成長性および導入動向を検証します。業界特性や使用目的に応じたニーズの違いを明確化し、実務に直結する市場機会を提示します。
◆ 主要企業の競争ポジション
対象：Shijiazhuang City Horizon Chemical、 HuageChemical、 Hangzhou Hanghua Harima Chemicals、 Jinzhou Dacheng Modified Starch、 Kao、 Weifang Greatland Chemicals、 Henan Jingxin Technology、 DAIKIN CHEMICALS、 DOW、 Hitac Adhesives and Coatings、 SEIKO PMC Corporation、 Dainichi Chemical、 Münzing Chemie
主要企業の市場シェア、製品戦略、事業展開方針を比較し、競争優位の源泉を分析します。あわせて、市場構造の変化に伴うポジショニングの推移を考察します。
◆ 地域別市場ダイナミクス
対象：北米・欧州・アジア太平洋・ラテンアメリカ・中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、産業基盤を総合的に評価し、地域別の拡大余地と事業機会を明示します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1755523/dryer-releasing-agent
4.本レポートの活用シーンとメリット
ドライヤー離型剤市場に対する多角的な分析を通じて、本報告書は企業の意思決定を強力にサポートいたします。
(1)市場環境の分析
最新の技術革新、規制政策、ドライヤー離型剤市場の動向を包括的に網羅し、急速に変化する業界において企業が正確な情勢判断を実現するお手伝いをいたします。