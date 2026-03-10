manordaいわて株式会社(本社：岩手県盛岡市、代表取締役 石川 恒介)は、株式会社ビームス(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 設楽 洋)が日本の魅力を発信する事業「ビームス ジャパン」、複合商業施設monakaを運営管理する株式会社モナカ(本社：岩手県盛岡市、代表取締役 澤口 淳)と共に、地域の産品や食文化を通して岩手・盛岡の魅力をお届けする期間限定店舗「ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストア」を岩手銀行赤レンガ館にて開催致します。





ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストア





岩手銀行赤レンガ館は、1911年、盛岡銀行本店として建築された銀行建築物であり、2012年までの100年以上にわたり金融機関として使用されてきました。その後、2016年に多目的ホールおよび創建当時の館内意匠を展示する施設として生まれ変わり、盛岡を代表する歴史的建造物として親しまれています。





本イベントでは、この歴史ある空間を舞台に、岩手・盛岡の文化や魅力を多角的に発信してまいります。＜BEAMS JAPAN＞が通常取り扱いをしている日本各地の銘品に加え、「ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストア」ならではの工芸品や名産品などをアレンジした店舗限定商品をご用意しております。

なお、取扱商品や企画内容などの詳細は、以下のURLをご確認ください。









URL： https://www.beams.co.jp/news/4763/









■開催概要

期間 ： 2026年3月14日(土)～2026年5月31日(日) 10：00～16：30

※毎週火曜日は休館となります

開催場所： 岩手銀行赤レンガ館(岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目2-20)









■イベントに関するお問い合わせ

株式会社モナカ 広報・管理室

〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8

電話： 019-622-0168

FAX ： 019-622-0170