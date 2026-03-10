「環境配慮」という言葉の前に、ただ美しかった。世界的ドリッパー『ORIGAMI』の再生素材から生まれた照明『ORIGAMI LAMP ReWork』3/10より数量限定で先行予約開始
照明ブランド「gram eight(グラムエイト)」(運営：株式会社TIC／東京都墨田区)は、美濃焼の再生磁器を用いた新作照明『ORIGAMI LAMP ReWork』を発表しました。
2026年3月10日(火)より、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて数量限定で先行予約販売を開始します。
■「作る責任」から生まれたリサイクル磁器
本製品に使用している「ReWork(リワーク)」は、岐阜県土岐市の陶磁器メーカー・株式会社ケーアイが展開する再生磁器シリーズです。産地で静かに進行する「陶土の枯渇」という課題に対し、一度焼成された規格外磁器を粉砕し、原料として再配合し、再び焼き上げる。製造工程から循環を生み出す取り組みです。
そのReWorkを用いたORIGAMIドリッパーに触れたとき、私たちが感じたのは“環境配慮”という言葉ではなく、素材そのものの奥行きでした。素地に現れる粒子の揺らぎや黒点、濃淡は、均質な量産品にはない豊かな表情を持っています。
■ドリッパーの造形を、光の制御へ転用
「光は、素材の質感を最も正直に映し出す媒体である」
この考えから、国内外のバリスタに愛されるORIGAMI特有の20本のリブ構造を、照明のシェードとして転用しました。本来はコーヒー抽出のために設計された縦リブは、照明として用いることで自然な陰影を生み、眩しさを抑えながら空間に奥行きを与えます。光源を直接見せず、素地全体がほのかに発光する構造です。点灯時はやわらかな拡散光が広がり、消灯時はオブジェとして空間に佇む、高級感のある佇まいを実現しました。
美しさが先にあり、その後ろに循環がある。
その選択肢を、暮らしの中に提示します。
■暮らしの時間を彩る3つのラインナップ
ダイニングやリビング、寝室など、幅広いインテリアシーンに対応する3種を展開します。
◆ReWork Pendant Lamp(ペンダントランプ)
空間の重心をつくり、連なる陰影を楽しめる灯り。
◆ReWork Candle Warmer(キャンドルウォーマー)
火を使わずキャンドルを溶かす、夜の深さを楽しむ卓上の灯り。
◆ReWork Portable Lamp(ポータブルランプ)
コードレスで持ち運べる、一番近くで寄り添う灯り。
■数量限定・先行予約リターンについて
CAMPFIREでの先行予約では、各製品10セット限定の超早割(30％OFF)をご用意。さらに、最大38％OFFとなる特別な数量限定セットも展開します。
●超早割(各10セット限定・30％OFF)
・ReWork ペンダントライト｜10,900円
・ReWork キャンドルウォーマー｜14,000円
・ReWork ポータブルランプ｜19,400円
※超早割は開始直後に完売する可能性があります。
●早割(各20セット限定・25％OFF)
・ReWork ペンダントライト｜11,700円
・ReWork キャンドルウォーマー｜15,000円
・ReWork ポータブルランプ｜20,800円
●特別セットリターン
・灯りと珈琲セット(Cafe Set)｜限定30｜20,000円(38％OFF)
・ペンダント2灯セット(Dining Set)｜限定30｜21,000円(32％OFF)
・ReWork コンプリートセット｜限定5｜42,000円(33％OFF)
■プロジェクト概要
プロジェクト名 ： 砕いて、還して、灯す。
美濃焼から生まれたORIGAMI LAMP ReWork
実施期間 ： 2026年3月10日(火)～ 2026年4月12日(日)
プラットフォーム： CAMPFIRE
プロジェクトURL ： https://camp-fire.jp/projects/918173/
一般販売予定 ： 2026年5月上旬～
■会社概要
会社名 ： 株式会社TIC
代表者 ： 何 靖(カ セイ)
所在地 ： 〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目25-5
設立 ： 2011年3月11日
事業内容： インテリア照明・キッチン雑貨の企画、デザイン、
生産管理、輸入、品質管理、販売
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://tictokyo.co.jp/
【インテリア照明ブランド「gram eight」】
公式サイト： https://grameight.com/
Instagram ： https://www.instagram.com/gram.eight/