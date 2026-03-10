照明ブランド「gram eight(グラムエイト)」(運営：株式会社TIC／東京都墨田区)は、美濃焼の再生磁器を用いた新作照明『ORIGAMI LAMP ReWork』を発表しました。

2026年3月10日(火)より、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて数量限定で先行予約販売を開始します。





ORIGAMI LAMP ReWork





■「作る責任」から生まれたリサイクル磁器

本製品に使用している「ReWork(リワーク)」は、岐阜県土岐市の陶磁器メーカー・株式会社ケーアイが展開する再生磁器シリーズです。産地で静かに進行する「陶土の枯渇」という課題に対し、一度焼成された規格外磁器を粉砕し、原料として再配合し、再び焼き上げる。製造工程から循環を生み出す取り組みです。





そのReWorkを用いたORIGAMIドリッパーに触れたとき、私たちが感じたのは“環境配慮”という言葉ではなく、素材そのものの奥行きでした。素地に現れる粒子の揺らぎや黒点、濃淡は、均質な量産品にはない豊かな表情を持っています。





ORIGAMI LAMP ReWork





■ドリッパーの造形を、光の制御へ転用

「光は、素材の質感を最も正直に映し出す媒体である」





この考えから、国内外のバリスタに愛されるORIGAMI特有の20本のリブ構造を、照明のシェードとして転用しました。本来はコーヒー抽出のために設計された縦リブは、照明として用いることで自然な陰影を生み、眩しさを抑えながら空間に奥行きを与えます。光源を直接見せず、素地全体がほのかに発光する構造です。点灯時はやわらかな拡散光が広がり、消灯時はオブジェとして空間に佇む、高級感のある佇まいを実現しました。





美しさが先にあり、その後ろに循環がある。

その選択肢を、暮らしの中に提示します。





ORIGAMI LAMP ReWork





■暮らしの時間を彩る3つのラインナップ

ダイニングやリビング、寝室など、幅広いインテリアシーンに対応する3種を展開します。





◆ReWork Pendant Lamp(ペンダントランプ)

空間の重心をつくり、連なる陰影を楽しめる灯り。





◆ReWork Candle Warmer(キャンドルウォーマー)

火を使わずキャンドルを溶かす、夜の深さを楽しむ卓上の灯り。





◆ReWork Portable Lamp(ポータブルランプ)

コードレスで持ち運べる、一番近くで寄り添う灯り。





ORIGAMI LAMP ReWork





■数量限定・先行予約リターンについて

CAMPFIREでの先行予約では、各製品10セット限定の超早割(30％OFF)をご用意。さらに、最大38％OFFとなる特別な数量限定セットも展開します。





●超早割(各10セット限定・30％OFF)

・ReWork ペンダントライト｜10,900円

・ReWork キャンドルウォーマー｜14,000円

・ReWork ポータブルランプ｜19,400円

※超早割は開始直後に完売する可能性があります。





●早割(各20セット限定・25％OFF)

・ReWork ペンダントライト｜11,700円

・ReWork キャンドルウォーマー｜15,000円

・ReWork ポータブルランプ｜20,800円





●特別セットリターン

・灯りと珈琲セット(Cafe Set)｜限定30｜20,000円(38％OFF)

・ペンダント2灯セット(Dining Set)｜限定30｜21,000円(32％OFF)

・ReWork コンプリートセット｜限定5｜42,000円(33％OFF)









■プロジェクト概要

プロジェクト名 ： 砕いて、還して、灯す。

美濃焼から生まれたORIGAMI LAMP ReWork

実施期間 ： 2026年3月10日(火)～ 2026年4月12日(日)

プラットフォーム： CAMPFIRE

プロジェクトURL ： https://camp-fire.jp/projects/918173/

一般販売予定 ： 2026年5月上旬～









■会社概要

会社名 ： 株式会社TIC

代表者 ： 何 靖(カ セイ)

所在地 ： 〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目25-5

設立 ： 2011年3月11日

事業内容： インテリア照明・キッチン雑貨の企画、デザイン、

生産管理、輸入、品質管理、販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://tictokyo.co.jp/





【インテリア照明ブランド「gram eight」】

公式サイト： https://grameight.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/gram.eight/